Compartimos el material informativo y la difusi贸n de la actividad que se realizar谩 ma帽ana martes en el Hospital Borda.

Desde el Peri贸dico El Roble adherimos a la exigencia de justicia.

A 9 a帽os de la represi贸n

SEGUIMOS EXIGIENDO JUSTICIA

Las juntas internas de los hospitales Borda, Moyano, Tobar Garc铆a, Alvear y Talleres Protegidos, integrantes de la Asociaci贸n de Trabajadores del Estado, informan que el pr贸ximo martes 26 de abril se realizar谩 la conmemoraci贸n de la represi贸n y demolici贸n del Taller Protegido Intrahospitalario 19.

Aqu茅l d铆a de 2013 qued贸 al descubierto la verdadera cara del proyecto deshumanizador y represor macrista. Pero tambi茅n demostr贸 que en la unidad los trabajadores y las trabajadoras somos imbatibles.

Por eso les esperamos en el Hospital Borda, el martes 26 de abril a partir de las 9:30hs. Habr谩 Olla Popular, Muestra Fotogr谩fica, Intervenciones Art铆sticas, m煤sica y el esp铆ritu de unidad y solidaridad de entonces y de ahora.

A 9 a帽os de la locura m谩s grande de la historia, exigimos justicia. Queremos juicio y castigo a los responsables pol铆ticos e intelectuales: Macri, Vidal, Larreta, Montenegro, Reybaud y los jefes de la entonces polic铆a metropolitana.

Y queremos la reconstrucci贸n del Taller Protegido 19 en el lugar en que estaba.

Atte: juntas internas de ATE de los hospitales Borda, Moyano, Tobar Garc铆a y Talleres Protegidos

Los Hechos

El 26 de abril de 2013 la polic铆a metropolitana ingres贸 a los terrenos del hospital Jos茅 T Borda con las intenciones de garantizar el comienzo las obras del Centro C铆vico: una dependencia que albergar铆a varios Ministerios del Gobierno de la Ciudad que funcionaban en el Palacio del Plata y en Bol铆var 1.

Para ello, de madrugada y en contra de una orden judicial, derribaron el edificio del Taller Protegido 19, desatando una feroz represi贸n contra quienes se opusieron a la invasi贸n: personal de los hospitales Borda, Moyano, Tobar Garc铆a y de Talleres Protegidos fueron baleados y apresados. Incluso legisladores y hasta varios periodistas fueron atacados por el solo hecho de estar cubriendo los hechos. Pero el accionar inhumano de la polic铆a macrista lleg贸 al punto de disparar sobre los cuerpos indefensos de pacientes y familiares.

El saldo fue m谩s de 50 heridos, siete detenidos y luego una causa judicial contra los trabajadores y las trabajadoras por supuestas agresiones a la polic铆a. Y la p茅rdida del Taller Protegido 19, un dispositivo 煤nico por su funci贸n de Intrahospitalario y por sus caracter铆sticas edilicias y ubicaci贸n.

Dos d铆as antes, el mi茅rcoles 24 de abril, se hicieron presentes personal del juzgado que deb铆a fallar sobre la viabilidad de la construcci贸n del Centro C铆vico en los terrenos del hospital. De parte de las juntas internas del Hospital Borda y Talleres Protegidos en la Asociaci贸n de Trabajadores del Estado, se presentaron pruebas y pericias que demostraban que la obra no contaba con el an谩lisis del Impacto Ambiental; que el tratamiento de los y las pacientes se hab铆a resentido a partir del cierre del Taller; que el lugar donde ser铆an trasladados personal y pacientes no contaba con las condiciones m铆nimas de salubridad y seguridad; y que reparar las aver铆as del entonces Taller 19 representaba una cifra m铆nima en relaci贸n a la construcci贸n de otro nuevo edificio.

El lunes 29 de abril de 2013 la c谩mara deb铆a comunicar la decisi贸n sobre la autorizaci贸n o no del emplazamiento de la obra. Tres d铆as antes, violando la Medida Cautelar vigente y con la mitad de la polic铆a metropolitana, el Gobierno de La Ciudad decidi贸 derribar el Taller. La multa que le aplic贸 la justicia por tama帽a atrocidad fue de 10 mil pesos, que se neg贸 a pagar.

Luego de los terribles acontecimientos, y como una salida del atolladero pol铆tico y judicial en el que estaba metido, Macri mud贸 esas dependencias a Parque Patricios.

Los Protagonistas

