A 99 días del cobarde asesinato de Simón Pedro, denunciamos negligencia y nula voluntad de la Fiscalía General del Estado de Chiapas

11 oct 2021

Organizaci贸n Sociedad Civil Las Abejas de Acteal

Tierra Sagrada de los M谩rtires de Acteal

Municipio de Chenalh贸, Chiapas, M茅xico.

11 de octubre de 2021.

Al Congreso Nacional Ind铆gena

Al Concejo Ind铆gena de Gobierno

A las y los defensores de los derechos humanos

A los medios libres y alternativos

A los medios de comunicaci贸n nacional e internacional

A la Sociedad Civil Nacional e Internacional

Hermanas y hermanos:

Estamos a 99 d铆as del cobarde asesinato de nuestro compa帽ero y hermano Sim贸n Pedro P茅rez L贸pez, denunciamos la negligencia y nula voluntad de la Fiscal铆a General del Estado de Chiapas para investigar y hacer justicia conforme a derecho de dicho crimen.

Da pena ajena cuando el abogado del asesino de nuestro compa帽ero y hermano Sim贸n Pedro, que exigi贸 la exhumaci贸n del mismo para la autopsia de ley, porque asegura que la consecuencia de la muerte de Sim贸n Pedro fue por una enfermedad que 茅l padec铆a y no por los dos disparos de arma de fuego que recibi贸 en la cabeza. Adem谩s, no cree que nuestro compa帽ero y hermano haya sido defensor de la vida y de la Madre Tierra y tambi茅n por ello solicit贸 pruebas.

Ante tal circunstancia, la familia de Sim贸n Pedro y la Organizaci贸n Las Abejas de Acteal, tomamos la decisi贸n de aportar las pruebas necesarias y as铆 mismo accedimos a la exhumaci贸n a pesar de ir en contra de nuestra cultura, ya que si no se cumpl铆an con dichos requisitos el sistema de justicia en Chiapas dejar铆a en libertad al asesino de nuestro compa帽ero y hermano Sim贸n Pedro y eso nunca lo permitiremos.

Nuestros abogados del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolom茅 de Las Casas, A.C., encargados de llevar el caso de nuestro compa帽ero y hermano Sim贸n Pedro, junto con la familia de Sim贸n, desde el 13 de agosto presentamos la solicitud para la exhumaci贸n y autopsia de Sim贸n Pedro y con lo cual no se ha realizado. Y tampoco se han recabado las otras pruebas que existen para el esclarecimiento de los hechos, ni tampoco se ha seguido la l铆nea de investigaci贸n respecto que el asesinato de nuestro compa帽ero y hermano Sim贸n Pedro, fue por su trabajo en la promoci贸n y defensa de la vida y de la Madre Tierra. Seg煤n la Fiscal铆a de Justicia del Estado de Chiapas su pretexto de que no han avanzado en el caso de Sim贸n Pedro, es que su equipo de trabajo se enferm贸 de Covid, cosa que no lo creemos, porque tenemos experiencia que sus usos y costumbres son las mentiras.

Que entienda la Fiscal铆a de Justicia del Estado Chiapas, que no es un favor lo que le estamos pidiendo, sino que le exigimos que cumpla con su obligaci贸n. Y que no tome ese mismo camino el que tomaron los administradores de justicia ante el Caso Acteal al propiciar la dilaci贸n de justicia para las v铆ctimas y familiares de la Masacre de Acteal y as铆 los abogados de los paramilitares tuvieron la oportunidad de encontrar maneras para liberar a los asesinos de ni帽as y ni帽os y de mujeres embarazadas masacradas en Acteal el 22 de diciembre de 1997.

Ante evidente agravio al derecho de justicia expedita, pronta e imparcial del caso del asesinato cobarde de Sim贸n Pedro, les pedimos a todas las personas de buena voluntad a que exijamos a la Fiscal铆a y a los tres niveles de gobierno que hagan su trabajo y que no sigan empe帽ados a encubrir a los asesinos, mientras Chiapas se desangra por la violencia que est谩 aconteciendo d铆a a d铆a.

Y Si la Fiscal铆a de Justicia del Estado de Chiapas no nos entrega resultados positivos y a tiempo, no descansaremos en actuar hasta que el crimen de Sim贸n Pedro, sea juzgada y no simulada.

Por ahora es todo.

Desde Acteal, Casa de la Memoria y Esperanza.

Atentamente

La Voz de la Organizaci贸n Sociedad Civil Las Abejas de Acteal.

Por la Mesa Directiva:

Crist贸bal Ruiz Arias Gerardo P茅rez P茅rez

Presidente Secretario

Manuel Ortiz Guti茅rrez Pedro P茅rez P茅rez

Tesorero sub presidente

Sebasti谩n Guzm谩n S谩ntiz

Sub tesorero