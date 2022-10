–

De parte de ANRed October 27, 2022

El pasado 17 de octubre en el Enredando Las Ma帽anas, B谩rbara Taboada, en la columna de Agencia para la Libertad, repas贸 los hechos de represi贸n y violaci贸n a los derechos humanos que viene sufriendo la Lof Lafken Winkul Mapu y las comunidades mapuche de ambos lados de la Cordillera. 鈥淟os dise帽os vejatorios que se han tenido en ambos lados han sido y siguen siendo los mismos de la 茅poca de Roca y coloniales鈥, expres贸. Y agreg贸 que los ataques a las comunidades responden a una agenda internacional extractivista de entregar los bienes comunes y las tierras a extranjeros. Coment贸 adem谩s sobre el posible desalojo a la Lof Cayunao, la situaci贸n represiva en Chile y alert贸 sobre una criminalizaci贸n creciente tambi茅n hacia activistas que acompa帽an a las comunidades mapuche. Por Red Nacional de Medios Alternativos ( RNMA).

B谩rbara Taboada comenz贸 destacando que lo que se vivi贸 en las 煤ltimas semanas, desde el 4 de octubre en particular con la represi贸n, detenciones y violaci贸n a los derechos humanos sufridos por la Lof Lafken Winkul Mapu a cargo del Comando Unificado de Seguridad de Villa Mascardi, creado por el Ministerio de Seguridad y firmado por decreto de Alberto Fern谩ndez, visibiliz贸 la crueldad del Estado argentino hacia mujeres, ni帽os, ni帽as mapuche y tambi茅n hombres.

Pero puntualiz贸 que dicha situaci贸n no es ajena para las comunidades mapuche en Chile. 鈥淓sto tiene que ver con criminalizar a todo aquel que asume su identidad y no pasa solamente con la imposici贸n argentina sino que tambi茅n en Gulumapu, Chile, la situaci贸n est谩 sumamente cr铆tica. Desde el 2015 hay un Machi que est谩 cautivo, lo condenaron a 18 a帽os sin pruebas. De este lado tambi茅n ahora tenemos a la Machi Betiana con su beb茅 que fue hostigada, gaseada, golpeada鈥, dijo.

Y enfatiz贸: 鈥淟os dise帽os vejatorios que se han tenido en ambos lados han sido y siguen siendo los mismos de la 茅poca de Roca y coloniales. En un contexto que hace a los 500 a帽os de una imposici贸n de un pensamiento cruel en el que se busca tomarnos cautivos o exterminarnos, en donde se busca dise帽ar en nosotros un proyecto de saqueo porque nos quieren como recursos o desaparecidos. Siguen siempre las mismas pr谩cticas.鈥

Represi贸n en Puelmapu (Argentina)

Puntualmente sobre los hechos represivos ocurridos desde el 4 de octubre, inform贸: 鈥淗ay que decir que la lamngen lleva ya m谩s trece d铆as en huelga de hambre, lo cual es extremo. Que la Machi Betiana est谩 lejos de su rehue. No se sabe cu谩l es la situaci贸n del sitio ceremonial.鈥 Y agreg贸: 鈥 Para nosotros no s贸lo es grave a nivel a lo que hace a la cultura y su sentido espiritual sino que va m谩s all谩 porque pone en peligro a su vida en forma directa y a la vida de la comunidad y a toda la salud del Puelmapu como nosotros lo comprendemos.鈥 B谩rbara cont贸 adem谩s que estuvieron circulando fotos con el fin de mostrar el sitio ceremonial destruido pero afirm贸 que, en verdad no se ha podido saber sobre el mismo porque el Comando no deja acceder al territorio: 鈥淧ara nosotros es un acto grave que atenta contra la salud de toda una naci贸n y no s贸lo se trata de un quiebre espiritual.鈥

Sum贸 adem谩s que naci贸 la beba de Romina Rosas, una de las detenidas en la Lof y fue en cautiverio. B谩rbara subray贸 que ya en Chile ocurri贸 el caso de una mujer mapuche a quien la hicieron parir en condiciones semejantes, pero que en el caso de Romina fue obligada a dar a luz a su beba, estando atada, engrillada. 鈥淰emos una misma l贸gica que se repite. Es muy doloroso.鈥

Por otro lado, agreg贸 que: 鈥渄urante estas semanas se hicieron diferentes convocatorias, actividades para poder visibilizar lo que se est谩 viviendo y por sobre todo la preocupaci贸n de lo que hace una huelga de hambre a mujeres que est谩n amamantando y tienen a sus pichikeche, ni帽os ah铆. Est谩n muy preocupados, tienen mucho miedo.鈥

Levantar el odio como bandera

B谩rbara expres贸 que estas pr谩cticas represivas, de criminalizaci贸n y estigmatizaci贸n no son nuevas hacia las comunidades originarias: 鈥渟abemos del traslado que se ha hecho de un lado a otro como en 茅pocas de Roca鈥, dijo. Pero tambi茅n destac贸 que: 鈥en estos momentos se est谩 vivenciando un odio naciente que es parte del gen de esta construcci贸n de patria. La realidad es que esto no es s贸lo desde el gobierno sino adem谩s de toda la prensa c贸mplice. Lo 煤nico que est谩n haciendo es levantar como bandera el odio. Vemos que lo que est谩n haciendo es juzgar a todo aquel que se reconozca mapuche a pesar de la doctrina argentina y en ambos lados del territorio.鈥

Y agreg贸 m谩s: 鈥渉ay retenes en la ruta Bariloche Bols贸n, el Comando Unificado sigue activo. Al borde de la ruta han puesto banderitas argentinas a modo de cotill贸n barato para evidenciar de quien es la tierra. Tambi茅n informaron que desde el Hoyo, pueblo cercano al Bols贸n hab铆a gauchos patriotas comandados por el intendente de Bols贸n, Pogliano y que andan a caballo cazando, amedrentando a todo aquel que vean con portaci贸n de cara mapuche pero por sobre todo que asuma su identidad, que es eso lo que les molesta. Y ah铆 es donde no todos somos iguales.鈥

El comando Unificado que ingres贸 a la Lof fue creado por el Ministerio de Seguridad Nacional, firmado por decreto por Alberto Fern谩ndez. Conformado por polic铆a federal, gendarmer铆a, prefectura naval y polic铆a de seguridad aeroportuaria. Foto: Luan Colectiva de Acci贸n Fotogr谩fica.

Lof Cayunao: defensa de las nacientes del R铆o Chubut

B谩rbara repas贸 tambi茅n la situaci贸n de la Lof Cayunao que tuvo audiencia programada el pasado 18 de octubre, previo al juicio penal que llevan con la empresa Coopetel: 鈥渆n estos d铆as tambi茅n hay que alertar que hay un posible desalojo a lof Cayunao, territorio que est谩 por la zona de alto Chubut y se encuentran en ese sitio las nacientes del R铆o Chubut, fuentes de agua dulce, lagunas y tambi茅n hay un cementerio ancestral. Y este territorio est谩 habitado por la familia lamngen Soledad Cayunao con sus ni帽os.鈥

Sobre Coopetel relat贸: 鈥溍﹕ta empresa trajo plantaciones de pinos, lo cual propicia la sequ铆a en el sitio, perjudicando la vida de todo el territorio y ahora est谩 llevando a cabo esta juicio que intenta el desalojo y despojo de la comunidad poniendo en peligro la integridad f铆sica de Soledad y sus ni帽os. La lof Cayunao es quien est谩 protegiendo los r铆os de la contaminaci贸n. Estos r铆os son los que llevan el agua pr谩cticamente a toda la provincia de Chubut y gran parte de R铆o Negro鈥

Desalojos y violencias para cumplir con la agenda extractivista

Taboada clarific贸: 鈥淪abemos que todo esto es parte de un plan que venimos denunciando, que es una agenda extractivista que se firm贸 en el 2015. Es la agenda denominada de DAVOS 2030. Que nos hablan de protecci贸n ambiental, energ铆a verde, pluriculturalidad, hambre cero, inclusi贸n pero la realidad es que no es nada de eso. Todo puede sonar muy lindo pero nada es cierto. Vienen con una agenda extractivista, genocida en el cual demarca concretamente quienes son los indios afines, buenos a las pol铆ticas estatales y quienes no. Y por eso nos preocupa la situaci贸n porque es una militarizaci贸n de ambos lados. Esto es una agenda internacional, entreguista de las tierras a los intereses extranjeros.鈥

Represi贸n al oeste, Gulumapu (Chile)

B谩rbara desarroll贸 que en ambos lados de la Cordillera, las pol铆ticas represivas hacia quienes se reconocen mapuche, se repiten: 鈥淢enciono tambi茅n que el 12 de octubre de 2021, el a帽o pasado Pi帽era militariz贸 todo el territorio de Gulumapu, territorio mapuche. Lo hizo por decreto y exactamente en las 4 provincias en donde se encuentran las comunidades aut贸nomas que no apoyan el lobby de la pluriculturalidad, que no est谩n con el renacimiento de una nueva pol铆tica, con una nueva constituci贸n chilena. Porque son conscientes que de aprobarse tal proyecto no habr谩 vuelta atr谩s y las tierras van a quedar en manos de los organismos internacionales.鈥

鈥淎l mismo tiempo que se cumple un a帽o, de este lado el 12 de octubre el Estado argentino tambi茅n celebr贸 la creaci贸n de este Comando Unificado que sigue en pie para militarizar el territorio y continuar con la represi贸n y los desalojos. Entonces no podemos dejar de ver que es un plan unificado y que en el caso del Gulumapu lo que consideramos ahora como Chile, la situaci贸n se ha agravado much铆simo.鈥, continu贸.

Cont贸 tambi茅n sobre la aprobaci贸n del Tratado Integral y Progresista de Asociaci贸n Transpac铆fica (TPP11) integraci贸n econ贸mica plurilateral de Chile con pa铆ses de la regi贸n Asia Pac铆fico. Hubo manifestaciones y pronunciamientos en contra. Sobre esto, manifest贸: 鈥淐omo si no fuese poco, no lograron hacer la nueva constituci贸n y este 11 de octubre, d铆as atr谩s, Boric puso en marcha el Tratado TPP 11, que es un tratado como un cheque en blanco a las corporaciones. A partir de este tratado, Chile deber谩 consultar todo proyecto legislativo, reglamentario de pol铆ticas p煤blicas con gobiernos y empresas extranjeras y va a tener que tomar en cuenta todas las observaciones. Va a tener que aprobar los cultivos transg茅nicos para el consumo. Las reformas en salud, educaci贸n y jubilaci贸n y todo lo que estaba propagando van a ser imposibles porque se van a considerar expropiatorias.鈥

La solidaridad no es delito

Taboada tambi茅n hizo referencia a la persecuci贸n hacia quienes comunican o apoyan a las comunidades mapuche y alert贸 sobre una criminalizaci贸n creciente: 鈥淟a criminalizaci贸n no se da solamente en quienes est茅n en las lof, en los territorios, cuidando con el cuerpo, sino que tambi茅n hay una persecuci贸n a periodistas, a medios que expresan otras voces. Como este fin de semana que se hizo un allanamiento a la casa de Oscar Moreno, integrante de WallKintun TV que es el primer canal reconocido como de pueblos originarios de la argentina. Se le allan贸 simplemente por decir que es militante mapuche y trabaja en un medio af铆n a este movimiento. Por tanto la ley antiterrorista sigue en pie y estamos un momento conflictivo y atento porque los desalojos programados se buscan hacer en todas comunidades que ya fueron vendidas a extranjeros para sus fines econ贸micos.鈥

Para cerrar aport贸: 鈥淣o es s贸lo Bullrich con el grupo Consenso Bariloche sino ac谩 est谩n todas las corrientes y por sobre todo este gobierno entreguista que hoy reivindica y festeja la lealtad a un genocida como ha sido Per贸n. No solo para la cultura mapuche, sino tambi茅n para los pilag谩 y todos los preexistentes a esta Argentina. Mucho repudio, nos levantamos para decir que Per贸n es un genocida y que lo que hoy hablan de lealtad y sus grupos afines est谩n siendo leales al genocidio y el racismo constante.鈥

Escucha la entrevista completa en: https://ia601409.us.archive.org/32/items/17102022-completo/17102022BLOQUE2.mp3

Fuente: https://rnma.org.ar/2022/10/26/a-ambos-lados-de-la-cordillera-estan-juzgando-a-quienes-se-reconocen-mapuche/