–

De parte de Federaci贸n Obrera Regional Argentina April 5, 2021 293 puntos de vista





Compartir

Memoria: Nota de opini贸n archivo de la Sociedad de Resistencia de Oficios Varios Neuqu茅n.

Lejos de ser una afirmaci贸n atemorizante intenta ser un llamado de atenci贸n. La organizaci贸n obrera siempre fue perseguida con la intenci贸n de ser destruida. A los/as trabajadores/as no nos queda otra que defendernos, nos est谩n empobreciendo, nos hambrean, es humano luchar. Esto lo sabemos, pero luchar, en ocasiones, es mala palabra. Los docentes permanentemente somos estigmatizados como vagos, la patronal lo hace sistem谩ticamente, somos los culpables de todos los males. Debemos revertir esto 驴C贸mo? Solo con la organizaci贸n, necesitamos asambleas. A partir del debate colectivo podremos generar una campa帽a explicativa de la situaci贸n del sistema educativo provincial. Trabajamos todos los d铆as en la escuela, sabemos cu谩les son los problemas, salgamos a dialogar con la poblaci贸n. Debemos combatir esa sistem谩tica estigmatizaci贸n con una gran campa帽a de comunicaci贸n con la sociedad. Esto nos permitir谩 encarar nuestras pr贸ximas acciones gremiales en mejores condiciones.

La lucha debe ser permanente compa帽eros/as. Si solo nos organizamos a principio de a帽o por el salario y solo cuando lo permiten los dirigentes nunca podremos tener una organizaci贸n gremial seria, con la fuerza capaz de oponerse a las acciones anti-obreras de la patronal. Y para esto no hay que pedir permiso, hay que auto-organizarse, generar espacios colectivos de organizaci贸n horizontal, de igual a igual con cada compa帽ero/a.

Los despidos, las suspensiones, la desocupaci贸n generalizada, el alza del costo de vida, el empobrecimiento social que se profundiza, exigen acciones urgentes. Lamentablemente las centrales sindicales se han encargado de allanar el terreno para que no opongamos una resistencia acorde con el ataque, pero las fuerzas est谩n, tenemos que organizarnos.

Desde nuestra organizaci贸n hacemos un llamado a fortalecer la lucha, a propiciar toda organizaci贸n de resistencia que respete la horizontalidad y la solidaridad como principios fundamentales. Rompamos todos los cercos sindicales y pol铆ticos que nos inmovilizan. Codo a codo, con tu compa帽ero/a de trabajo, construyendo espacios de acci贸n gremial que frenen la pauperizaci贸n actual.

隆Salud y Revoluci贸n Social!