February 5, 2022

Entrevista a Daniel, papá de Cecilia Basaldúa. Otro femicidio sin aclarar por connivencia judicial-policial. «Hay mucho para investigar, por qué no investigan, justamente porque está todo el poder político y judicial. Una muerte más para ellos no es nada. Para mí es mucho así que voy a denunciarlo mientras viva», afirma. Por Mario Hernández.

M.H.: En comunicación con Daniel Basaldúa, papá de Cecilia Basaldúa, desaparecida un 4 de abril de 2020. ¿Qué novedades hay sobre el caso de Cecilia? Han hecho una actividad el 23 de enero en Cosquín. Apareció su cuerpo 20 días después en Capilla del Monte pero hay poca investigación y poca información sobre lo que pasó.

D.B.: Así es. Hemos investigado más la familia que la fiscal que tendría que estar haciéndolo.

M.H.: ¿Por qué evalúan que esto ha sucedido?

D.B.: Porque están escondiendo algo. Ahí hay una red. Cecilia tiene que haber visto algo. Simplemente por eso. Estamos seguros de eso, droga, trata.

M.H.: En qué circunstancias estaba en Córdoba.

D.B.: Se había ido a escribir un libro ahí. Había estado viajando por Latinoamérica durante cinco años y dijo “antes de que me agarre la pandemia en Buenos Aires me voy a Córdoba a escribir el libro”. Tenía una amiga ahí y se fue, a dedo, como ella quería viajar.

M.H.: ¿En qué circunstancia desaparece?

D.B.: Eso todavía se está investigando, no se sabe. Cecilia estaba viviendo en la casa de alguien, Mario Mainardi, que era el dueño del lugar donde ella había puesto la carpa. Ese hombre nos avisó tres días después a nosotros. Ella siempre se comunicaba con nosotros. Él nos avisó que Cecilia se había ido y había dejado en su casa la mochila y el celular. Nos pareció raro porque el celular no lo dejaba nunca y la computadora tampoco porque ella estaba escribiendo el libro y volcaba todo ahí.

M.H.: ¿Hay alguna persona implicada detenida por esto?

D.B.: Sí. Hay un muchacho de la zona, una gente humilde, son ocho hermanos, a uno de ellos lo llevaron a declarar a la comisaría, se hizo cargo de que a él se le había ido la mano y la había matado. Pruebas contra él no hay ninguna, cuando tuvo a su abogado adelante dijo que la policía le había pegado y por eso había dicho eso.

Nosotros no queremos que haya un perejil que se haga cargo. Es algo aparentemente muy común en Córdoba. Cuando nosotros fuimos, antes de que encontraran el cuerpo de Cecilia, la gente nos decía que eso pasa, que buscan a un pibito y lo culpan. No es sólo el caso de Cecilia, hay muchos así, el de Nora Dalmasso fue así, hace poco hubo un homicidio de una pareja y habían detenido a tres muchachos de la zona y los tuvieron que soltar porque eran perejiles.

Nosotros estamos peleando para que vayan presos los verdaderos culpables, los que violaron, estrangularon, le hicieron de todo a Cecilia. Fue secuestrada y, sin embargo, fue como que no hubiera pasado nada. En los medios algo salió, yo salí un par de veces en Telefé, pero ahora, aprovechando el Festival de Cosquín fuimos a hacer una actividad ahí para que se viralice. Porque no solo hay música en Cosquín, también pasan estas cosas. La fiscalía del Valle de Punilla está ahí en Cosquín.

M.H.: ¿Qué repercusión tuvo esa actividad?

D.B.: Buena para nosotros porque se maneja todo por redes sociales, a nosotros nos interesa eso, que la gente se entere y seguimos denunciando cosas, porque nosotros denunciamos al principal investigador de Capilla del Monte cuando empezó la causa porque le mandábamos cosas y el tipo no puso nada en la causa. Ese investigador hoy en día está detenido por violencia de género.

También en su momento yo denuncié al jefe de búsqueda, que utilizaba drones para buscarla, con perros, con 200 bomberos y no la encontró. A Cecilia la encontró un lugareño que buscaba animales. Yo le preguntaba a Diego Concha que era el jefe de Defensa Civil de Córdoba y a su vez el encargado de luchar contra los incendios y a la fiscal Paula Kelm que también era parte de eso. Ese hombre hoy está preso, creo que le van a dar perpetua porque es lo que pide el abogado de una chica que se suicidó porque el tipo la acosaba, la había violado. Esos son los personajes que hay en Córdoba.

Lamentablemente Cecilia se encontró con esa gente. Y la que tiene que investigar, que es Paula Kelm, que es la fiscal del Valle de Punilla que abarca un montón de localidades como Cosquín, Carlos Paz, etc., no investiga nada, es todo un entramado de poder y Cecilia cayó ahí. Nosotros estamos lejos pero estamos luchando, tratando de que se sepa la verdad y hay gente ahí que nos está ayudando.

M.H.: ¿Querés agregar algo más?

D.B.: Agradecer el espacio. Yo lo que hago es denunciar a la justicia patriarcal que tenemos en Argentina. Está el caso de Flavia Saganías que denunció al marido porque violaba a una de sus hijas y le dieron 25 años. El caso del chico que robaba para la policía y terminó muerto en la comisaría de Capilla del Monte. Son todos casos del mismo lugar. Casualmente donde le pasó esto a Cecilia.

A Cecilia no la vamos a tener nunca más, pero seguimos denunciando que Cecilia fue secuestrada, que ahí puede haber una red de trata, hay droga ahí porque la misma gente de ahí nos dijo que Mainardi tiene relación con “los monos” de Rosario. Capilla del Monte está muy cerca de Rosario. Viviana Juárez que es la que lleva a Cecilia a esa casa es dealer del pueblo, vende droga. Hay mucho para investigar, por qué no investigan, justamente porque está todo el poder político y judicial. Una muerte más para ellos no es nada. Para mí es mucho así que voy a denunciarlo mientras viva.