De parte de CGT De Galicia October 19, 2021 34 puntos de vista

Este vindeiro xoves, d铆a 21, haber谩 unha nova concentraci贸n dos usuarios e usuarias da li帽a de buses Ferrol-A Coru帽a, que est谩n sendo maltratados (non hai outra maneira de calificalo) polas decisi贸ns tomadas pola empresa Monb煤s, decisi贸ns que non se toman pensando no benestar dos usuarios/as, sen贸n nos beneficios dos propietarios e accionistas da empresa.

Tam茅n cabe denunciar a actitude c贸mplice da Xunta do PP, que, tras adxudicarlle o servizo a Monb煤s, agora tolera que a empresa maltrate 贸s pasaxeiros e pasaxeiras, con situaci贸ns tan inaceptables como deixalos tirados de forma repetida.

O problema prexudica especialmente 谩s persoas que utilizan a li帽a, especialmente traballadores/as e estudantes, tanto da universidade como do ensino medio.

Esta situaci贸n v茅n sumarse 贸 penoso estado do transporte ferroviario entre a nosa comarca e A Coru帽a, que leva anos sometido a unha degradaci贸n consciente por parte dos diferentes gobernos.

Todo isto responde a un interese en fomentar o transporte individual fronte 贸 transporte colectivo, para as铆 beneficiar 谩s grandes empresas, xa sexan as petroleiras, as automobil铆sticas ou os propietarios da AP-9, cuxa concesi贸n foi prorrogada ilegalmente polo PP para que seguisen amasando cartos; alg煤n d铆a saberase a cambio de que, pero nolo podemos imaxinar.

A Confederaci贸n Xeral do Traballo chama a t贸dolos traballador@s e estudantes de Ferrolterra a acudir 谩 concentraci贸n prevista para este xoves 21 谩s 8 da tarde no edificio da Xunta.

Basta de abusos das empresas privadas!

Por un transporte p煤blico e de calidade 贸 servizo da cidadan铆a!

CGT en Ferrolterra