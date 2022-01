A CIG mobilizarase o 30 de xaneiro por todo o país contra a reforma laboral

“Esta ‘non reforma’ non 茅 m谩is que unha actualizaci贸n da normativa previa para adaptala ao marco do plan de recuperaci贸n da crise capitalista dese帽ado pola Uni贸n Europea’

A CIG mobilizarase o 30 de xaneiro por todo o pa铆s contra a reforma laboral

“Esta ‘non reforma’ non 茅 m谩is que unha actualizaci贸n da normativa previa para adaptala ao marco do plan de recuperaci贸n da crise capitalista dese帽ado pola Uni贸n Europea baixo a marca ‘Next Generation'”, di Paulo Carril. Mobilizaci贸n da CIG en 2020 contra a precariedade laboral

A CIG convocar谩 unha xornada de mobilizaci贸ns en todas as cidades galegas para o domingo 30 de xaneiro, “en rexeitamento 谩 fraude que sup贸n a nova reforma laboral”, as铆 como para exixir a derrogaci贸n de todas as reformas impostas desde 2010.

Ali谩s, o d铆a en que decorra o Pleno do Congreso no que se convalide o real decreto-lei desta nova norma, previsibelmente o 3 de febreiro, o sindicato concentrarase fronte 谩 Delegaci贸n do Goberno estatal na Coru帽a e nas subdelegaci贸ns de Lugo, Ourense e Pontevedra.

As铆 o anunciou a CIG nas asembleas de delegados e delegadas que se realizaron esta quinta feira en todas as comarcas do pa铆s “para avaliar as modificaci贸ns normativas e debater as acci贸ns a desenvolver” para garantir a “derrogaci贸n 铆ntegra e real” das reformas laborais e “avanzar na conquista de novos dereitos que fortalezan a clase traballadora nun momento de crise, explotaci贸n e crecemento da precariedade”.

Para a forza sindical galega, o acordo entre os axentes sociais e o Goberno estatal, liderado nas negociaci贸ns pola ministra de Traballo, Yolanda D铆az, “non permite a restituci贸n dos dereitos roubados nin ga帽a outros novos, xa que se mante帽en intactos os aspectos m谩is lesivos da brutal lexislaci贸n aprobada polo PP en 2012 e que xa fora iniciada en 2010 polo PSOE”.

“Esta ‘non reforma’ non 茅 m谩is que unha actualizaci贸n da normativa previa para adaptala ao marco do plan de recuperaci贸n da crise capitalista dese帽ado pola Uni贸n Europea baixo a marca Next Generation“, advertiu o secretario xeral da organizaci贸n, Paulo Carril.

A ollos da CIG, a reforma laboral “nin recupera a indemnizaci贸n por despedimento nas cont铆as previas, nin os salarios de tr谩mite, nin a autorizaci贸n administrativa dos ERE”, ao tempo que “mant茅n os recortes nas coberturas do FOGASA e afonda na centralizaci贸n das relaci贸ns laborais, facendo prevalecer de forma moi agresiva os marcos estatais da negociaci贸n colectiva e doutros mecanismos para regular as condici贸ns de traballo, como son os ERTE”.

A maiores, incidiu o sindicato, “fom茅ntase a precariedade a trav茅s dos novos contratos formativos, polo que a pouca mocidade galega que non te帽a emigrado ser谩 carne de can贸n da explotaci贸n laboral, co complemento perfecto deste ‘c贸ctel molotov’ que 茅 a aprobaci贸n da Lei org谩nica de Formaci贸n Profesional”. A trav茅s desa “falsa formaci贸n dual para integrar a mocidade no mundo do traballo”, lamentou, “o que se busca 茅 precarizar as condici贸ns laborais da xente nova, que seguir谩 tendo baixos salarios”.

