De parte de Kurdistan America Latina February 17, 2023 200 puntos de vista

Em seu livro 鈥淭he PKK and the Kurdish question in the 21st century鈥, Abdullah 脰calan escreve amplamente sobre a sua decis茫o de viajar para a Europa depois de ter sido expulso pelo regime s铆rio em 1998. Tamb茅m fala do seu rapto, que hoje completa 24 anos, e que teve lugar no Qu锚nia, a 15 de Fevereiro de 1999, durante uma opera莽茫o conjunta do MIT turco, da Mossad israelense e da CIA americana.

O l铆der curdo e fundador do Partido dos Trabalhadores do Curdist茫o (PKK) foi julgado na Turquia em um processo irregular e condenado 脿 morte, mas esta senten莽a foi posteriormente alterada para pris茫o perp茅tua. Desde ent茫o, est谩 preso e isolado na ilha-pris茫o de Imrali.

A seguir, trechos do relato de 脰calan:

Minha inten莽茫o era encontrar uma plataforma democr谩tica para a quest茫o curda. Se eu tivesse encontrado apoio para isto, tamb茅m teria sido poss铆vel impulsionar a Turquia nesta dire莽茫o. Entretanto, a Europa parecia n茫o estar interessada em uma solu莽茫o para a quest茫o curda. Se me tivesse sido permitido ser politicamente ativo na Europa, teria sido o fim da guerra. Infelizmente, esta op莽茫o n茫o era compat铆vel com a estrat茅gia do Ocidente.

(鈥)

Desde que fiquei preso em Imrali, tenho tentado trabalhar por uma paz duradoura na Anat贸lia e na Mesopot芒mia. Isto 茅 ainda mais dif铆cil do que travar uma guerra. A paz baseada na aceita莽茫o de diferentes identidades culturais ajudar谩 a avan莽ar o renascimento da regi茫o e o progresso democr谩tico da Turquia. No final, toda guerra termina com a paz. Se n茫o formos capazes de terminar esta guerra, estamos condenados a ser usados para os prop贸sitos de nossos inimigos. Meus esfor莽os pela paz receberam uma grande variedade de respostas. No entanto, a maioria foi oposi莽茫o de diversos e at茅 mesmo de c铆rculos pol铆ticos contr谩rios. Alguns ainda n茫o entenderam a relev芒ncia do processo de paz para a Turquia. A quest茫o curda produziu a crise mais longa e mais grave da hist贸ria da Rep煤blica (da Turquia). Sem uma paz justa, a crise vai continuar.

(鈥)

Minha pris茫o tamb茅m significa que a Rep煤blica e o povo renasceram. Seu segundo nascimento se deu atrav茅s da viol锚ncia e da guerra, como uma esp茅cie de catarse. A batalha contra a Rep煤blica olig谩rquica foi longa e violenta. Ser谩 seguida por uma nova era na qual estabeleceremos uma nova rep煤blica secular e democr谩tica.

O momento atual exige que todos n贸s reestruturemos e reiniciemos toda a vida social: o Estado, a economia, a pol铆tica, a justi莽a, as artes, at茅 mesmo a 茅tica. Foram abalados e est茫o procurando uma sa铆da para esta crise. Meu encarceramento serve como uma esp茅cie de catalisador. No momento, a paz 鈥 ou como ganh谩-la 鈥 parece estar na agenda de todos.

Eu defendo a vontade consciente do povo curdo pela liberdade. Esta vontade foi expressa h谩 muito tempo atrav茅s da guerra; agora sua mensagem 茅 a paz.

A guerra foi definida n茫o pelo que buscava alcan莽ar, mas pelo que seus inimigos eram: o feudalismo e a rep煤blica olig谩rquica. A paz tem objetivos positivos: reforma da Rep煤blica, democratiza莽茫o, secularismo.

Podemos abandonar completamente o separatismo e a viol锚ncia do sistema atual se os curdos e curdas n茫o forem mais exclu铆dos de um processo no qual participaram junto com os turcos no decorrer da hist贸ria: a forma莽茫o de um Estado e de uma na莽茫o para a qual tanto curdos como turcos contribu铆ram. Uma rep煤blica baseada na nega莽茫o da exig锚ncia curda de liberdade, por outro lado, leva ao separatismo e 脿 viol锚ncia. Se a Rep煤blica se abrir 脿 autodetermina莽茫o de seus povos dentro das fronteiras da Rep煤blica, poderemos ter juntos um futuro pac铆fico.

Entretanto, a crise atual 茅 estabilizada e mantida pela corrup莽茫o externa e interna, por criminosos que lucram enormemente com a guerra. A guerra j谩 custou muitos bilh玫es de d贸lares e 40.000 vidas. 脡 hora de abordar a quest茫o curda e encontrar uma solu莽茫o.

O compl么 de fevereiro tamb茅m tem certa import芒ncia em termos de direitos humanos e conven莽玫es de direitos humanos. Meu sequestro e extradi莽茫o violaram estes direitos e conven莽玫es. Os respons谩veis por esta viola莽茫o s茫o principalmente os governos europeus e os Estados Unidos, e n茫o tanto o governo turco. Sua concep莽茫o colonial de pol铆tica externa e sua conduta no meu caso produziram a situa莽茫o atual. 脡 por isso que meu recurso 脿 Corte Europeia n茫o se destinava simplesmente a acusar a Turquia de pr谩ticas ilegais. Pelo contr谩rio, eu tamb茅m queria que as pr谩ticas ilegais e eticamente incorretas da UE e dos Estados Unidos, que tinham sido dirigidas contra mim e contra o desejo de liberdade dos curdos, fossem julgadas. Eles trabalharam juntos em tr锚s capitais europeias. Todos eles fizeram sua parte at茅 que um punhado de ca莽adores de cabe莽as corruptos na 脕frica se venderam para a intriga capitalista e me enviaram para um avi茫o turco.

Come莽ou em Atenas. Me trataram como um escravo em que podiam dar ordens 脿 vontade. Esperavam concess玫es sobre o Chipre e a quest茫o do Egeu. Tra铆ram nossa amizade e desrespeitaram descaradamente a Conven莽茫o sobre Direitos Humanos. No entanto, minha situa莽茫o n茫o me afetou apenas como indiv铆duo. Milh玫es de curdos que se sentiam muito pr贸ximos a mim foram igualmente tra铆dos.

Tampouco Israel estava certo em fazer de mim uma v铆tima de suas considera莽玫es estrat茅gicas. Queriam incluir a Turquia no equil铆brio de poder no Oriente M茅dio.

Estarei pronto para ajudar a esclarecer a dimens茫o pol铆tica e jur铆dica deste jogo de poder a qualquer momento.

A trama continuou em Moscou. Eu n茫o fiquei nem surpreso nem zangado. Entretanto, a R煤ssia era um Estado signat谩rio do Conselho da Europa e da Conven莽茫o Europeia sobre Direitos Humanos. Eles n茫o deveriam ter ignorado meu pedido de asilo. E n茫o deveriam ter me expulsado, apesar da decis茫o contr谩ria da Duma. Entretanto, estes s茫o assuntos que deveriam ser levados 脿 Corte Europ茅ia.

A terceira contribui莽茫o estava praticamente diante dos olhos do Santo Padre na cidade eterna de Roma.

Embora eu s贸 quisesse falar sobre algumas realidades fundamentais da civiliza莽茫o, de fato estive cercado pela pol铆cia durante 66 dias e basicamente mantido em pris茫o domiciliar. Eu tinha ido l谩 para falar sobre o direito e a liberdade de um dos povos mais antigos da hist贸ria, a quem n茫o era permitido gozar de seus direitos humanos. A Europa n茫o respeitava a reivindica莽茫o do povo curdo de seus direitos humanos. Ao inv茅s disso, participou do meu sequestro. Cabe agora 脿 Corte Europ茅ia descobrir como surgiu esta situa莽茫o.

Meu sequestro no Qu锚nia foi realizado de comum acordo com a UE e os Estados Unidos. A Gr茅cia e o Qu锚nia tiveram que fazer o trabalho sujo e me entregar da Embaixada da Gr茅cia no Qu锚nia para a Turquia. Mais uma vez, a UE encontrou uma maneira de n茫o se envolver diretamente no meu caso. Recorreram 脿 ajuda de alguns policiais quenianos corruptos.

Acho claro, e o ex-presidente Clinton o confirmou, que os servi莽os secretos gregos e a CIA n茫o se envolveram no esquema por amor aos turcos. Estou certo de que o objetivo estrat茅gico deles era me matar pelos turcos, e isso provavelmente 茅 verdade tamb茅m para os brit芒nicos. Entretanto, eu n茫o expressei nenhum 贸dio aos turcos e o Estado-Maior Turco agiu com muita considera莽茫o, de modo que a situa莽茫o n茫o se agravou. Tal escalada poderia ter custado dezenas de milhares de vidas. No entanto, esta trama 茅 exemplar do ponto de vista hist贸rico, pois tentou colocar os curdos contra os turcos sem deix谩-los espa莽o para uma solu莽茫o do conflito.

Por que Israel participou? Tradicionalmente, Israel mantinha boas rela莽玫es com os curdos iraquianos. Quando apareci em cena, e em particular quando mudamos nossa sede para o Oriente M茅dio, eu era um ator independente que perturbava seu equil铆brio estrat茅gico. Isto me tornou perigoso. Al茅m disso, a direita israelense era a favor de uma alian莽a com a Turquia para compensar o peso pol铆tico dos 谩rabes. Foi tamb茅m o lobby israelense na R煤ssia que conseguiu que eu fosse expulso com a ajuda do ent茫o Primeiro Ministro russo Primakov. Lembro-me que Ariel Sharon tamb茅m tinha ido a Moscou naquela 茅poca. Os Estados Unidos, com seu lobby pr贸-Israel forte, enquanto Clinton estava enfraquecido pelo caso Lewinsky, pressionaram a It谩lia. Com a ajuda da Mossad, tornei-me persona non grata na Europa. Assim, viajei de um lugar para outro at茅 que finalmente n茫o havia para onde ir e fui enviado como prisioneiro para a Turquia.

Fonte: O PKK e a quest茫o curda no s茅culo 21, por Abdullah 脰calan / ANF / Kurdist谩n Am茅rica Latina / Traducci贸n al portugu茅s: Terra sem amos

