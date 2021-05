–

De parte de CGT De Galicia May 2, 2021 22 puntos de vista

M谩is de 300 manifestantes d茅ronse cita na manifestaci贸n que a CGT, xunto coa CUT e o SE, convocaron co motivo deste Primeiro de Maio. A manifestaci贸n transcorreu moi animada polas r煤as de san Andr茅s, Nova, Real, san Nicol谩s e Panadeiras, para rematar no Campo da Le帽a coa lectura dun manifesto conxunto. O texto do manifesto 茅 o seguinte:

1潞 de MAIO: A CLASE OBREIRA SEGUE EN LOITA.

Unha vez m谩is, nesta ocasi贸n coa situaci贸n sanitaria como tel贸n de fondo e cortina de fume, as consecuencias da en茅sima crise do capital van recaer sobre n贸s. 脕 costa das

nosas vidas. Foron miles de ERTE麓s a cargo dos cartos p煤blicos, moitas persoas que

perdemos os nosos empregos, moitas que nin sequera te帽en garantida unha m铆nima

protecci贸n laboral e social, condeadas a situaci贸ns de desamparo. Moitas as infinitas

esperas para arranxar a irrisoria cont铆a do Ingreso M铆nimo Vital, e moitas as colas da

fame.

Vimos de fronte unha sanidade p煤blica desmantelada e deficiente, con hospitais

colapsados e atenci贸n telef贸nica, uns servizos sociais desaparecidos, pechados ao

p煤blico cando m谩is falta fan, unhas intituci贸ns de atenci贸n 谩 vellez e 谩 infancia

precarizadas e privatizadas, con persoal exhausto, onde se evidenciaron m谩is que nunca

as condici贸ns nas que est谩n sendo atendidos os nosos maiores e as nosas crianzas. O

traballo reproductivo, os coidados e as tarefas que soste帽en a vida dentro dos fogares,

multiplic谩ndose e caindo con todo o peso nos lombos das mulleres, sen remuneraci贸n

algunha.

As铆 descorreu este 煤ltimo ano, mentras a xesti贸n militar da pandemia se fac铆a presente,

co ex茅rcito e a polic铆a nas r煤as inoculando medo, e se nos chamaba 谩 calma e a sa铆r

disto xuntas, como se o barco das empresas que se beneficiaron dos ERTE麓s, o das

grandes corporaci贸ns que ve帽en de levar a maior parte dos fondos chegados de Europa,

o barco da banca e a patronal, fose o mesmo que o noso.

Este sistema capitalista, patriarcal e racista non 茅 o estado natural e inevitable das

cousas, como pretenden facernos crer, e o noso barco, 茅 outro: 茅 o das persoas

migrantes en situaci贸n irregular violentadas pola Lei de Extranxeir铆a, o das persoas

desempregadas, o dos que te帽en sal谩rios de miseria, o das familias que non chegan a fin

de mes, 茅 o barco das que loitan, o dos vecindarios organizando a solidariedade e o apoio

mutuo nos barrios e vilas, o da clase obreira fac茅ndolle o pulso 谩 patronal, o das que nos

negamos a naturalizar a inxustiza e a desigualdade e a abaixar a cabeza. A explotaci贸n 茅

o noso pan de cada d铆a pero tam茅n o son a loita, a raiba e a alegr铆a.

Este 1潞 de maio 茅 un m谩is no cami帽o. C贸mpre mobilizarnos, organizar dende a base,

desde as r煤as, a solidariedade e a contestaci贸n social porque somos a maior铆a e temos

todo a ga帽ar: vidas vivibles e dignas. Seguimos en loita.

Viva a loita da clase traballadora!

Viva o 1潞 de maio!

CGT da Coru帽a