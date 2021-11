A pol铆tica posmoderna consiste na imposici贸n da realidade aparente sobre a realidade existente. Const谩tase a existencia dun perverso xogo dial茅ctico que pagar谩 a clase traballadora, xa que o goberno do Estado dirixe todos os seus esforzos ao triunfo do aparente ao tempo que n贸s, na realidade existente, debemos afrontar condici贸ns progresivamente m谩is precarias.

A afirmaci贸n tan repetida e escoitada de que temos o goberno 鈥渕谩is progresista da historia鈥 茅 criticada, incluso dende a esquerda m谩is combativa, pola aseveraci贸n de 鈥渟er progresista鈥, cando en realidade debe ser criticado polo concepto 鈥渉istoria鈥. O goberno pode ser o m谩is progresista da historia, pero de que historia? Obviamente non 茅 a historia da clase traballadora, 茅 a historia do capitalismo, onde tam茅n existe a dial茅ctica entre capitalismo malo e capitalismo menos malo, e nesa dial茅ctica, dentro da s煤a historia, o goberno pode considerarse progresista. Para as que non acreditamos no capitalismo coma noso modelo hist贸rico perde todo valor que sexa clasificado como progresista. A s煤a non 茅 a nosa historia.

Este goberno, progresista ou non, 茅 un goberno que aposta pola realidade aparente, por facernos crer que o seu discurso casa coa realidade ata o punto de que parte do pensamento de esquerdas cre que aboliron a lei mordaza, a reforma laboral, investiron no p煤blico鈥 clara proba do triunfo do aparente. A funci贸n do goberno consiste en escribir unha obra teatral na que eles son os protagonistas indiscutibles do ben com煤n (do que renegan) divida en diferentes actos onde aparecen coma v铆timas da malvada dereita (a mesma que comparte con eles os valores econ贸micos), ou onde escenifican pelexas entre eles para logo, noutro acto, reconciliarse no bico.

Neste xogo situamos a eterna derogaci贸n da reforma laboral que 铆a ser dende xaneiro do ano 2020, hai case dous anos. Pouco ou nada se fala dos contidos, o debate sit煤ase de novo na apariencia de si Yolanda D铆az 茅 unha gran defensora da clase traballadora ou de si Nadia Calvi帽o 茅 a voceira dos bancos; cando a realidade 茅 que son as d煤as caras da mesma moeda: a da traiz贸n 谩 clase traballadora.

Os medios de comunicaci贸n do sistema, ben adestrados na creaci贸n de ficci贸ns informativas, contrib煤e creando tensi贸n ante o cumio que v茅n de S谩nchez-D铆az-Calvi帽o, pero en realidade de a铆 non sair谩 nada que nos interese, tan s贸 chismes para a prensa do aparente. O contido da reforma laboral xa est谩 decidido dende o eixo do poder, eles s贸 est谩n a铆 para lexitimalo e tinxilo, neste caso, de 鈥減rogresista鈥. Os fondos da UE est谩n para alimentar as cotas de plusval铆a das empresas, a clase traballadora est谩 para pagar a factura e parte desa factura 铆mola pagar (ao igual que os ERTE e demais medidas 鈥減rogresistas鈥 da COVID) coa reforma laboral. Na nosa man est谩 asistir como espectadores a esta funci贸n ou asumir o compromiso de botar abaixo o escenario para esmagar a realidade aparente e facer visible a existente. En definitiva, para retomar a historia.