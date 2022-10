–

La alianza entre ciencia pol铆tica y periodismo hace estragos en el modo de plantear problemas. El 煤ltimo de ellos es la expresi贸n 鈥渋nsatisfacci贸n democr谩tica鈥, que oculta en sus t茅rminos la posibilidad misma de pensar el problema de la irresoluci贸n de la cuesti贸n democr谩tica sobre fondo de un capitalismo en fase autodestructiva. No es nuevo que la palabra 鈥渄emocracia鈥 est谩 en centro de toda disputa ideol贸gica. De hecho, las ideolog铆as pol铆ticas modernas bien podr铆an ser definidas a partir de su pretensi贸n de ampliar (realizar) o bien restringir (reducir a forma) en extensi贸n y en intensidad el principio de igualdad pol铆tica asociado desde la antig眉edad al termino democracia. De all铆 que la democracia sea siempre en la modernidad capitalista 鈥渂urguesa鈥 o 鈥減roletaria鈥 -de acuerdo a clase social en el poder-, o bien 鈥渟ocial鈥, 鈥渓iberal鈥, 鈥減opular鈥, 鈥渃ristiana鈥, 鈥減lurinacional鈥 o 鈥渘eoliberal鈥 seg煤n la combinaciones pol铆ticas en las que en cada tiempo y lugar se sostiene. En el extremo, la democracia vive polarizada entre sus tendencias principales: la consumaci贸n inmanente de la igualdad pol铆tica en igualdad econ贸mica y social -socialismo y m谩s all谩 del estado: comunismo-, y su adecuaci贸n a mera forma de legitimaci贸n de la dominaci贸n capitalista, es decir, como medio de compensar en el plano de la pol铆tica parlamentaria la reproducci贸n ampliada de desigualdad econ贸mica y social. La democracia capitalista produce en esa separaci贸n de dos mundos un doble movimiento caracter铆stico: politiza el estado en su forma parlamentaria (los c茅lebres 鈥減ol铆ticos鈥) y despolitiza todo lo que tiene que ver con la vida material de las personas en una esfera formada por espec铆ficas demandas econ贸micas y sociales. Si el realismo burgues confiaba al Estado la correcci贸n de los desv铆o sociales, su utop铆a consist铆a en que de ese mundo econ贸mico y social -empresarios, dirigentes sindicales y sociales, la 鈥渟ociedad civil鈥, etc- surgieran los correctivos morales para los desv铆os pol铆ticos del Estado. Pero eso ya es historia, porque en su forma neoliberal, realismo y utopismo burgu茅s ya no descansan en un pueblo y un estado, sino que los producen activamente. No hay por tanto democracia neoliberal, sino reducci贸n de principio formal de la igualdad pol铆tica a principio igualmente formal de igualdad de intercambio en el mercado: la pol铆tica reducida a racionalidad burguesa sin fisuras. Si el capitalismo promueve estados neoliberales democr谩ticos, es porque por ese medio hace de la pol铆tica una la gesti贸n empresarial (m谩s o menos policial o militar) de los conflictos que el r茅gimen de acumulaci贸n supone. De ah铆 tambi茅n que el Estado Neoliberal (que no tiende a reducirse, sino a ensancharse) pretenda que la lucha de clases se reduzca a un m铆nimo de lazo social, expresado en la ruinosa escisi贸n entre organizaci贸n sindical reivindicativa y en participaci贸n igualitaria en el plano electoral-parlamentario.

Una frase del soci贸logo Eduardo Fidanza escrita en Diario Perfil ayer, domingo 9 de octubre, afirma que 鈥渓os puntos ciegos de la pol铆tica democr谩tica conducen a su autodestrucci贸n鈥. En el contexto de su art铆culo, la referencia encalla en la insatisfacci贸n creciente con la democracia, en el peligro de los mesianismos de tipo 鈥渓ibertarios鈥 y en la interpelaci贸n a 鈥渓os pol铆ticos鈥 para reaccionen y ofrezcan formas m谩s convincentes de adecuar desigualdad material e igualdad pol铆tica, para evitar lo peor. La frase es demasiado como para dejarla perecer en un razonamiento tan improbable. 鈥淟os puntos ciegos de la pol铆tica democr谩tica conducen a su autodestrucci贸n鈥, es un modo verbal eficaz que recubre a la perfecci贸n lo que queremos decir cuando afirmamos que el principio de la igualdad pol铆tica se arruina si no logra cuestionar las fuentes neoliberales que la impotentizan y desigualan. La frase es buena porque deja activada en la cabeza del lector inquieto su otra mitad, su complemento virtual m谩s obvio: ah铆 donde 鈥渓os puntos ciegos de la pol铆tica democr谩tica conducen a su autodestrucci贸n鈥, sus puntos fuertes conducen, por el contrario, a una reinvenci贸n del socialismo.

Lo que el actual corrimiento a la derecha occidental viene a se帽alar no es la falta de un centro adecuado, sino la crisis misma del centro como articulador eficaz entre igualdad pol铆tica y desigualdad social. De all铆 que la izquierda este llamada a actuar como nuevo centro imposible. Tras la falta de un centro capaz de reparar la m谩quina, hallamos una falta m谩s substancia: la de una izquierda capaz de salir de ella. Aunque esta 煤ltima falta quiz谩s no falte del todo, sobre todo si se presta atenci贸n a los discursos de Gustavo Petro, presidente de Colombia. No ser谩n 鈥渓os pol铆ticos鈥, ni el centro, ni el perfeccionamiento de la divisi贸n burguesa entre dos mundos -lo pol铆tico, la sociedad- las categor铆as de comprensi贸n de un nuevo frentismo de izquierda, capaz de asumir que ya no es posible -ni deseable- una nueva correcci贸n institucional que adecue aumento de la tasa de ganancia del capital concentrado y democracia parlamentaria. Un frentismo que falta, o que apenas si existe, 驴podr铆a crecer en el tiempo sin substraerse a las ense帽anzas que brotan de la triste alianza de polit贸logos y periodistas en torno al clich茅 de las 鈥渄emandas populares m谩s urgentes鈥, sin meter la cabeza en el yacimiento de una energ铆a popular no convencional, que subyace al formato guionado de la 鈥渄emanda鈥, para suscitar una fuerza igualitaria largamente postergada y en todxs nosotrxs, un nuevo tipo de pr谩ctica pol铆tica?

