Por Simone Vögele.

Escribo esta nota para contribuir a aclarar la situaci贸n en Alemania porque creo que los grandes medios de comunicaci贸n espa帽oles est谩n simplificando y ocultando buena parte de lo que est谩 ocurriendo durante los 煤ltimos meses en mi pa铆s鈥

El nuevo gobierno de coalici贸n llamado sem谩foro por los colores que identifican a los partidos que lo forman, poco tiene que ver con los esperados cambios progresistas respecto a los anteriores gobiernos conservadores liderados por la canciller 脕ngela Merkel.

El rojo no corresponde a la socialdemocracia cuando el socialismo hace una pol铆tica dependiente de las multinacionales 鈥搒obre todo las de origen estadounidense- y se ocupa en desmantelar los servicios p煤blicos atacando los bienes comunes. Scholz, el actual canciller ya demostr贸 su neoliberalismo durante los a帽os de participaci贸n en el gobierno Merkel como ministro de Finanzas.

(Hay que recordar 鈥損ara evitar confusiones y sobre todo dada la extra帽a admiraci贸n europea por 脕ngela Merkel- que su pol铆tica privatizadora compensaba la eliminaci贸n de camas hospitalarias con cantidades de entre 4.500 hasta 12.000 euros por cama suprimida, tambi茅n que impuls贸 los ajustes salvajes a Grecia durante la crisis de 2008, que durante sus a帽os de canciller se generaliz贸 el trabajo precario y la mala gesti贸n de los apoyos a las v铆ctimas de las inundaciones del pasado julio en el valle de Ahr y la mortandad producida en una regi贸n en la que mucha gente carece a煤n de suministro energ茅tico).

En cuanto a los verdes, que tienen sus ra铆ces en el movimiento por la paz y contra la Europa de los misiles y que en base a aquello ganaron el apoyo de sectores importantes de ciudadan铆a, perdieron esa identidad durante el liderazgo de Joschka Fischer alentando la participaci贸n alemana en las guerras de Yugoslavia. Hoy los verdes impulsan el despliegue de tropas de la OTAN en Ucrania, intensificando la pol铆tica de tensi贸n del gobierno respecto a Rusia, tensi贸n que no lleva a ninguna parte.

Los liberales (el naranja del sem谩foro) no son en ninguna parte de fiar, est茅n en la oposici贸n, participando en gobiernos o encabezando presidencias como Macron en Francia. Su neoliberalismo es de viejo origen y conocido recorrido.

En todo caso 鈥渆l naranja鈥 es se帽al de alerta y empiezo se帽alando algunas ALERTAS ante las actuales medidas del gobierno sem谩foro.

El 16 de abril de 2021 segu铆 el desarrollo de un debate en el Bundestag, un debate que me puso en estado de alerta porque trataba de la modificaci贸n de la Ley de Infecciones del a帽o 2000, la Infektionsschutzgesetz (ISFG). Como en tantas ocasiones esa modificaci贸n se present贸 como una simple adaptaci贸n a la situaci贸n pand茅mica y fue justificada como 鈥渘ecesidad de proteger a la ciudadan铆a frente a la pandemia de Covid鈥.

Sin embargo ese cambio supone una erosi贸n de derechos y libertades antes garantizados por La ley Fundamental. La Ley Fundamental equivale a la Constituci贸n, pero no es una constituci贸n porque no fue aprobada por el pueblo alem谩n, sino que fue inspirada por los aliados vencedores en la Segunda Guerra Mundial y presentada y aprobada por el gobierno del canciller Adenauer.

Pasados unos meses, el 12 de diciembre nuevas disposiciones publicadas en el Bolet铆n Legislativo n潞 83 (Para el fortalecimiento de la vacunaci贸n contra el Covid 19) y que hab铆an sido firmadas dos d铆as, antes -el 10- por la m谩s alta jerarqu铆a (el Presidente de la Rep煤blica, Steinmeier- el Canciller, Olaf Scholz- y el Ministro de Sanidad, Karl Lauterbach) presentaba en sus art铆culos 22 y 23 lo que resumo (adjunto el documento original).

En el art铆culo 22 se limitaba la libertad individual y la libertad de reuni贸n. Tambi茅n la libertad de movimientos y la inviolabilidad del propio domicilio. Tambi茅n el cuerpo dejaba de ser inviolable por el estado (avanzando as铆 la vacunaci贸n obligatoria). Y en el art铆culo 23 se determinaba el calendario de aplicaci贸n de esas modificaciones restrictivas desde el d铆a de publicaci贸n, el 12 de diciembre, hasta el 1 de enero de 2022 y el 1 de enero de 2023. La decisi贸n del canciller Scholz designando al general del ej茅rcito Carsten Breuer para probablemente imponer y controlar la vacunaci贸n obligatoria a partir del pr贸ximo enero de 2022, lo que confirma que el proceso de militarizaci贸n est谩 en marcha para vacunar a la fuerza.

El pasado mi茅rcoles 22 de diciembre, Boris Palmer, alcalde verde de Tubinga, propuso junto a la vacunaci贸n obligatoria, la reclusi贸n de quienes se negasen y su mantenimiento en prisi贸n hasta que aceptasen y suprimir la prestaci贸n de desempleo y negar el acceso al puesto de trabajo a quienes no tengan pasaporte de vacunados. Sus propuestas est谩n en debate y sean o no un sondeo de la opini贸n p煤blica, calientan el clima de enfrentamiento en el pa铆s entre vacunados y no vacunados.

Las disposiciones en marcha apuntan a una grave situaci贸n de limitaci贸n de libertades individuales, prohibici贸n de manifestaciones (que cuando las hay ya est谩n siendo duramente reprimidas por la polic铆a) prohibici贸n de la movilidad fuera de los distritos, autorizaci贸n de entrada policial en domicilios de personas no vacunadas, sin ninguna autorizaci贸n judicial y estimular las denuncias vecinales de personas no vacunadas (incluso se empieza a estudiar como gratificar esas denuncias).

Todo lo cual marca un muy preocupante giro hacia una distop铆a autoritaria que parece decir que las formas democr谩ticas valen en los buenos tiempos, pero sobran en las crisis en las que lo 煤til es liquidar la soberan铆a popular porque crea problemas al poder.

鈥 Bundesgesetzblatt Jahrgang Nr 83. Dezember 2021

