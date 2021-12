Michael Roberts, publicado originalmente en Sin Permiso.

驴C贸mo va la recuperaci贸n mundial tras la pandemia de COVID? El consenso econ贸mico es que las principales econom铆as se est谩n recuperando r谩pidamente, impulsadas por el aumento del gasto de los consumidores y la inversi贸n empresarial. El problema que tenemos por delante no es un retorno al crecimiento econ贸mico sostenido, sino el riesgo de una inflaci贸n m谩s alta o m谩s duradera de los precios de los bienes y servicios que podr铆a obligar a los bancos centrales y otros prestamistas a subir las tasas de inter茅s. Y eso podr铆a conducir a la quiebra de empresas muy endeudadas y luego a una nueva crisis financiera.

Si bien ese riesgo estar谩 claramente presente durante los pr贸ximos dos a帽os, 驴habr谩 realmente una recuperaci贸n sostenida del crecimiento econ贸mico durante los pr贸ximos cinco a帽os? Recordemos las previsiones oficiales. El FMI calcula que para 2024 el PIB mundial seguir谩 estando un 2,8% por debajo de lo que pensaba que estar铆a antes de la recesi贸n pand茅mica. Y la p茅rdida relativa de ingresos es mucho mayor en las llamadas econom铆as emergentes; excluyendo China, la p茅rdida es cercana al 8% del PIB en Asia y al 4-6% en el resto del Sur Global. De hecho, las previsiones de crecimiento del PIB real medio anual en pr谩cticamente todas las principales econom铆as apuntan a un crecimiento menor en esta d茅cada en comparaci贸n con la d茅cada de 2010, que denomin茅 la Larga Depresi贸n.

Parece que no hay evidencia para justificar la afirmaci贸n de algunos optimistas habituales de que el mundo capitalista avanzado est谩 a punto de experimentar una d茅cada de 2020 鈥檉eliz鈥 como lo hizo Estados Unidos brevemente en la d茅cada de 1920 despu茅s de la epidemia de gripe espa帽ola. La gran diferencia entre la d茅cada de 1920 y la de 2020 es que la recesi贸n de 1920-21 en los EEUU y Europa elimin贸 el 鈥檅osque muerto鈥 de empresas ineficientes y no rentables para que los supervivientes fuertes pudieran beneficiarse de una mayor participaci贸n de mercado. Despu茅s de 1921, Estados Unidos no solo se recuper贸 sino que entr贸 en una (breve) d茅cada de crecimiento y prosperidad. Durante los llamados locos a帽os veinte, el PIB real de EEUU aument贸 un 42% y un 2,7% anual per c谩pita. Ahora no se pronostica nada parecido.

Y la raz贸n es evidente para la teor铆a econ贸mica marxista. Un auge prolongado solo es posible si ha habido una destrucci贸n significativa de valores del capital, ya sea f铆sicamente o por devaluaci贸n, o ambos. Joseph Schumpeter, el economista austr铆aco de la d茅cada de 1920, siguiendo el ejemplo de Marx, llam贸 a esto 鈥檇estrucci贸n creativa鈥. Solo limpiando el proceso de acumulaci贸n de tecnolog铆a obsoleta y capital fallido y no rentable, la innovaci贸n denuevas empresas podr铆a prosperar. Schumpeter vision贸 este proceso como la ruptura de los monopolios estancados y su reemplazo por empresas innovadoras m谩s peque帽as. Por el contrario, Marx concibi贸 la destrucci贸n creativa como la creaci贸n de una mayor tasa de rentabilidad despu茅s de que los peque帽os y los d茅biles fueran devorados por los grandes y los fuertes.

Es cierto que las ganancias corporativas globales, despu茅s de desplomarse un 35% el a帽o pasado, han experimentado una gran recuperaci贸n este a帽o y est谩n en camino de terminar el a帽o al menos un 5% por encima de su tendencia prepand茅mica. Pero si es correcto, esto contrastar铆a con el PIB real mundial que se espera que se mantenga 1.8% pt por debajo de su tendencia prepand茅mica.

Este aumento en las ganancias ha estimulado una cierta recuperaci贸n en la inversi贸n productiva (capex), lo que quiz谩s haya producido un aumento del 5-10% en 2021. Pero los economistas de JP Morgan piensan que esto podr铆a ser de corta duraci贸n, ya que su herramienta de pron贸stico sugiere una ca铆da en la inversi贸n 鈥檃 pesar del fuerte crecimiento de los beneficios鈥.

La marcada diferencia entre el crecimiento de las ganancias y el crecimiento de la inversi贸n productiva es un indicador clave de que la d茅cada de 2020 no ser谩 como la de 1920 en Estados Unidos o en cualquier otro lugar. Hay dos razones clave: primero, la baja rentabilidad continua (con eso se entiende las ganancias en relaci贸n con la inversi贸n total en los medios de producci贸n y la fuerza de trabajo); y segundo, el crecimiento de la deuda de las empresas, ya de por si alta. Para evitar una ca铆da como la de 1920-21 o 1929-32, en la Gran Recesi贸n de 2008-9 los gobiernos y los bancos centrales redujeron las tasas de inter茅s a cero y durante la crisis del COVID 19 se sumaron a la pol铆tica de dinero f谩cil con enormes programas de est铆mulo fiscal. El resultado es que no ha habido ninguna limpieza de 鈥檓adera muerta鈥 empresarial. De hecho, las llamadas empresas zombis (donde las ganancias no son suficientes para cubrir los costes de los pr茅stamos) todav铆a est谩n aqu铆 y en n煤meros crecientes.



Rise of the zombies (datos del BIS)

He mencionado el ascenso de los zombies en muchas ocasiones. Pero hay nueva evidencia que respalda el por qu茅 de estas empresas zombis. Dos economistas marxistas argentinos, Juan Mart铆n Grana y Nicol谩s Aguina, presentaron recientemente un excelente art铆culo sobre las empresas zombis, titulado 鈥橴na perspectiva marxista y minkiana sobre las empresas zombis鈥. Vea esta grabaci贸n de YouTube de 22.36 a 42.30. https://www.youtube.com/watch?v=4GWUkbGaD-U. Grana y Aquina muestran emp铆ricamente que 1) estas empresas zombis han aumentado en n煤mero desde la d茅cada de 1980 y 2) la causa no es el aumento de costes o el tama帽o de su deuda, sino simplemente que estas empresas tienen tasas de ganancia de producci贸n mucho m谩s bajas, lo que las obliga pedir prestado m谩s. As铆 que los zombis tienen una causa marxista, no minskyeana.

De hecho, debido a la baja rentabilidad del capital productivo en la mayor铆a de las principales econom铆as en las dos primeras d茅cadas del siglo XXI. En este siglo, las ganancias del capital productivo se han desviado cada vez m谩s hacia la inversi贸n en bienes ra铆ces y activos financieros, donde las 鈥檊anancias de capital鈥 (ganancias por aumentos de los precios de las acciones y de las propiedades) han generado ganancias mucho m谩s altas. Durante las 煤ltimas dos d茅cadas, el aumento en el valor de los activos se ha debido principalmente a aumentos de precios, m谩s que a trav茅s del ahorro y la inversi贸n acumulados. McKinsey (ver m谩s abajo) estima que algo menos del 30% del crecimiento del patrimonio neto en t茅rminos absolutos fue impulsado por nuevas inversiones, mientras que aproximadamente tres cuartas partes fueron impulsadas por aumentos de precios. Esto es ganar dinero con dinero y no con la explotaci贸n de la fuerza de trabajo. Por lo tanto, estas ganancias son a expensas de quienes venden con p茅rdidas; y / o potencialmente 鈥檉icticias鈥, ya que eventualmente los beneficios no se realizar谩n si el sector productivo se desploma.

Seg煤n un nuevo informe del McKinsey Global Institute, dos tercios del patrimonio neto global (es decir, el valor de mercado de los activos menos la deuda) se almacenan en bienes ra铆ces y solo alrededor del 20 por ciento en otros activos fijos. Los valores de los activos (inmobiliarios y financieros) son ahora casi un 50 por ciento m谩s altos que el promedio a largo plazo en relaci贸n con el ingreso global anual. Y por cada $ 1 en nueva inversi贸n neta, la econom铆a global cre贸 casi $ 2 en nueva deuda. Los activos y pasivos financieros mantenidos fuera del sector financiero crecieron mucho m谩s r谩pido que el PIB, y a un promedio de 3,7 veces la inversi贸n neta acumulada entre 2000 y 2020. Si bien el coste de la deuda se redujo dr谩sticamente en relaci贸n con el PIB, gracias a las tasas de inter茅s m谩s bajas, la relaci贸n entre el volumen de lospr茅stamos y el valor producido hace 鈥減lantear interrogantes sobre la exposici贸n financiera y c贸mo el sector financiero asigna capital a la inversi贸n鈥.

Los precios m谩s altos de los activos representaron alrededor de las tres cuartas partes del crecimiento del patrimonio neto entre 2000 y 2020, mientras que las nuevas inversiones representaron solo el 28 por ciento. El valor de los activos y el capital social de las empresas se ha diferenciado del PIB y de los beneficios empresariales durante la 煤ltima d茅cada. Desde 2011, los activos reales corporativos totales crecieron como promedio ponderado 61 puntos porcentuales en relaci贸n con el PIB en los diez pa铆ses. Pero las ganancias corporativas que sustentan esos valores disminuyeron un punto porcentual en relaci贸n con el PIB a nivel mundial.

A McKinsey le preocupa que este creciente nivel de especulaci贸n en activos no productivos financiados con m谩s deuda pueda volverse problem谩tica. 鈥淓stimamos que el valor neto en relaci贸n con el PIB podr铆a disminuir hasta en un tercio si la relaci贸n entre riqueza e ingreso volviera a su promedio durante las tres d茅cadas previas a 2000. Evaluando escenarios que incluyen esta reversi贸n del valor neto en relaci贸n al PIB, una reversi贸n de los precios de la tierra y los rendimientos de alquiler a los niveles de 2000, y en un escenario en el que los precios de la construcci贸n se movieron en l铆nea con el PIB desde 2000, encontramos que el valor neto del PIB por pa铆s disminuir铆a entre un 15 y un 50 por ciento en los diez pa铆ses estudiados鈥. En otras palabras, un colapso financiero y de propiedad.

Ahora, algunos economistas ortodoxos han argumentado que la brecha entre rentabilidad e inversi贸n es enga帽osa porque las corporaciones han estado invirtiendo cada vez m谩s en lo que se denominan 鈥檌ntangibles鈥. Los intangibles se definen de diversas maneras como la inversi贸n en derechos de propiedad intelectual para software, publicidad y marca, investigaci贸n de mercados, capital organizativo y capacitaci贸n. Estas inversiones no cuestan tanto como invertir en f谩bricas, oficinas, plantas, maquinaria, etc. (activos tangibles) y, sin embargo, generan muchas m谩s ganancias y productividad. O eso dice el argumento.

Durante los 煤ltimos 25 a帽os, McKinsey descubri贸 que la proporci贸n de intangibles en el crecimiento de la inversi贸n corporativa total fue del 29% en comparaci贸n con solo el 13% en tangibles. La OCDE inform贸 en 2015 que los activos intangibles hab铆an esperado retornos del 24 por ciento, la tasa m谩s alta entre las categor铆as de activos producidos.

Pero aqu铆 est谩 el problema. A pesar del hecho de que el comercio digital y los flujos de informaci贸n han crecido exponencialmente en los 煤ltimos 20 a帽os, los intangibles siguen siendo apenas el 4% del patrimonio neto. No son decisivos para generar mayores inversiones entre las corporaciones de las principales econom铆as. Los activos fijos y los inventarios son seis veces mayores.

Sigue siendo cierto que lo que importa es la inversi贸n en activos productivos tangibles. Como dice McKinsey: 鈥淣uestro an谩lisis confirma que los excedentes operativos brutos, que son el valor generado por las actividades operativas de una empresa despu茅s de restar los salarios, aumentan junto con un grupo creciente de activos producidos, que son activos resultantes de la producci贸n, incluyendo maquinaria y equipo e infraestructura, as铆 como inventarios y objetos de valor鈥. Cuanto mayor es el valor de los activos producidos, m谩s contribuye cada trabajador en una econom铆a al PIB, es decir, a una mayor productividad del trabajo.

Pero la rentabilidad de los activos productivos tangibles ha ido cayendo. Entonces, como dice McKinsey: 鈥淪i una empresa invierte, digamos, $ 1 mill贸n en maquinaria nueva, 驴el valor de operar esa maquinaria para producir un producto superar谩 el valor de la tierra debajo de la f谩brica donde se encuentra la maquinaria? Si un individuo invierte en una propiedad de alquiler, 驴valdr谩 la pena hacer mejoras en la propiedad para aumentar lel alquiler en comparaci贸n con simplemente esperar a que se revalorice el precio de mercado? Solo por esa raz贸n, no es probable que la d茅cada de 2020 sea 鈥檉eliz鈥.