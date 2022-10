–

Se cumplen dos a帽os del desalojo de la toma de Guernica. Los tres meses que dur贸 la ocupaci贸n de las 100 hect谩reas por las m谩s de 2500 familias fue un hecho pol铆tico que evidenci贸 la crisis habitacional que afecta a millones de personas. Guernica fue apenas la muestra de una oleada de ocupaciones para obtener una vivienda que, aunque baj贸 su intensidad, nunca se detuvo. Como vimos en las recientes represiones en Ciudad Evita o en Merlo, las tomas persisten. Seg煤n un informe del Gobierno de la Ciudad, en CABA, se calcula en promedio que, al menos, una familia es desalojada por d铆a. Por ANRed.

La toma de tierras es un m茅todo de adquirir tierras para construir viviendas desde hace d茅cadas. Ante la falta de pol铆ticas habitacionales serias desde los gobiernos, las clases populares han ocupado terrenos ociosos y con poco valor comercial para resolver la urgencia de la casa propia. En los 煤ltimos a帽os, los grupos inmobiliarios comenzaron a disputar estas tierras de poco valor en el mercado para construir barrios privados.

Cu谩ndo lleg贸 el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) en marzo del 2020, con una pobreza que superaba el 40%, se profundiz贸 una oleada de tomas de tierras, cuya expresi贸n m谩s visible fue la toma de Guernica. Sin embargo, desde meses anteriores los medios alternativos informamos que decenas de tomas de tierras se estaban dando en las periferias. C贸mo dec铆a el secretario de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, en aquel entonces, cuando se vanagloriaba de reprimir cinco intentos de ocupaciones por semana.

Hoy las tomas de tierras contin煤an aunque no tengan prensa hegem贸nica que las visibilice. Los problemas que la impulsan no se han detenido. Solo en la provincia de Buenos Aires hay 1.933 asentamientos y 5.687 en todo el pa铆s, en donde viven unas cinco millones de personas, como informa el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP).

La Polic铆a bonaerense reprimi贸 y desaloj贸 hoy a al menos 250 personas que hab铆an ocupado terrenos abandonados en el l铆mite entre Merlo y La Matanza ante la falta de respuesta sobre su situaci贸n habitacional.

馃摲AnRed pic.twitter.com/ir2HbESzXa 鈥 CELS (@CELS_Argentina) October 20, 2022

Los recientes ejemplos fueron los desalojos en Barrio la resistencia, en el l铆mite entre Merlo y Gonz谩lez Cat谩n, en d贸nde 300 familias fueron reprimidas en dos ocasiones al intentar tomar un predio abandonado para construir sus casas. Lo mismo sucedi贸 en Ciudad Evita, en d贸nde unas 350 familias fueron en reiteradas ocasiones desalojadas y donde, incluso, la polic铆a incendi贸 un merendero en d贸nde se alimentan cientos de ni帽os y ni帽as.

#URGENTE #CiudadEvita Un grupo de familias resisten al desalojo que comenz贸 est谩 ma帽ana bajo la lluvia cuando un operativo policial reprimi贸 y derriv贸 las casillas de las de 150 familias. pic.twitter.com/X66VojLIOz 鈥 ANRed #25A帽os (@Red__Accion) October 26, 2022

Tambi茅n es relevante la situaci贸n habitacional en la Ciudad de Buenos Aires. Por esto, entrevistamos a Gigi Krein, de las Concejer铆as de Vivienda. La organizaci贸n esta conformada por familias afectadas por desalojos y que vienen acompa帽ando varias casas amenazadas en CABA.

-驴Cual es la situaci贸n habitacional en torno a los desalojos en la Ciudad de Buenos Aires?

La situaci贸n sigue siendo cr铆tica y hay constantemente desalojos o amenazas de hacerlo. Por ejemplo, hay programado un desalojo en 20 d铆as en San Telmo, en una casa que acompa帽谩bamos desde antes de la pandemia. En esa misma cuadra, en la calle M茅xico, sabemos que quedaron en la calle 22 familias por un incendio y la guardia de incendio decret贸 peligro de derrumbe. Tambi茅n muy cerca hubo una vivienda que est谩 en remate en 19 millones de pesos, que es lo que el IBC le da a una familia en cr茅dito hipotecario. Y ah铆 podr铆an vivir hasta ocho familias. Pero el IBC s贸lo otorga el cr茅dito si consegu铆s a alguien que te venda tierra o inmuebles en pesos, lo cual es algo a lo que casi nadie en los hechos puede acceder. Estamos acompa帽ando tambi茅n en M茅xico, a la altura de Entre R铆os, una casona, en donde viven 45 familias, en donde tambi茅n utilizan la excusa del riesgo de desalojo por peligro de derrumbe. En la Boca, en Su谩rez al 200, hace un par de d铆as, la Guardia de Auxilio decret贸 el riesgo de derrumbe y desalojo administrativo de muchas familias. Hicieron el operativo durante la noche. Esto ven铆a mal de hace a帽os y el gobierno lo sabe y se termin贸 defondando una pieza y una menor qued贸 internada en el hospital. Y la gente sigue viviendo porque no tiene d贸nde habitar. Y el gobierno act煤a mal y tarde. Adem谩s, a las 23, cuando desalojaron ya todos los paradores est谩n ocupados, quedaron literalmente en la calle. Ni帽os, ancianos.

鈥En el pasado vimos c贸mo se frenaba el desalojo a las 70 familias de la Casa Sol铆s en Constituci贸n. La Defensor铆a de Laburantes (LaDefe) comunicaba las incongruencias del expediente y c贸mo se hab铆a logrado la buena noticia. Ustedes calcularon que en CABA se desaloja a una familia por d铆a promedio. Creen que despu茅s de la pandemia la crisis habitacional de estos sectores se agravaron en la Ciudad?.

En la Casa San Cruz y en Casa Sol铆s siguen complicados y son procesos que legalmente vienen de hace muchos a帽os. Casa San Cruz hace 13 a帽os que est谩n en juicio. Se pudo resistir un mont贸n y se fren贸 el desalojo. Tiene mucha historia de resistencia. En las Consejer铆as tambi茅n se est谩n acercando familias desalojadas de la casa en la calle Larrea. A煤n desalojadas siguen organizadas pero sin respuestas del Estado. Se puede afirmar que se hizo un cuello de botella, porque en pandemia varios desalojos se frenaron. En general, invocaban el DNU 320 (que prohib铆a los desalojos durante el aislamiento), pero ahora se reactivaron los desalojos, no hay soluciones habitacionales. Cada familia desalojada en CABA, se queda en la calle o se va a vivir a alguna provincia.

Por un pedido de informe que hicimos desde las Consejer铆as arribamos a que hay una familia desalojada por d铆a en la Ciudad Aut贸noma de Buenos Aires. Hicimos un pedido de informaci贸n p煤blica al gobierno de Buenos Aires, preguntando sobre el a帽o 2022, cu谩ntos cheques de emergencia por desalojo hab铆an entregado desde la Secretar铆a de Atenci贸n Inmediata, que son los que manejan los subsidios habitacionales, porque se supone que cuando desalojan te dan una derivaci贸n para retirar el cheque de emergencia por Col贸n y Entre R铆os. Lo que te dan no alcanza para poder entrar en un alquiler ni de una pieza. Adem谩s, la mayor铆a de las veces en los alquileres no te aceptan ni con menores ni con mascotas. Entonces, con ese cheque no te resuelven lo importante que es un lugar para vivir. La respuesta que conseguimos de esta Secretar铆a al 2 de septiembre, fue que se hab铆an emitido 137 cheques de emergencia por desalojo. Hicimos la cuenta, pasando 244 d铆as del a帽o, si hubo 137 desalojos, en un d铆a hay 0.58 desalojos, medio desalojo por d铆a. Pero a esto hay que hacer salvedades. Primero, no todo el mundo que es desalojado, recibe ese cheque. Hay veces que no se hacen las derivaciones correspondientes. Otras veces, las familias optan por no cobrarlo porque tienen que perder todo el d铆a del laburo para hacer la fila y gestionarlo y recibir adem谩s maltrato. Y adem谩s estamos hablando de desalojos que se dan en el fuero civil, por una cuesti贸n de falta del 2掳 pago y a veces en lo contencioso administrativo, que es el gobierno haciendo juicio a los y las vecinas. Lo que est谩 de moda ahora es desalojar por riesgo de derrumbe. Y por 煤ltimo, hay desalojos informales que no est谩n contemplados. Ejemplos, cuando hay falta de pago y el due帽o pone un candado en la puerta de la pieza o cuando le sacan las cosas afuera. Son los desalojos que suceden cada d铆a, probablemente m谩s de uno, en las villas de la ciudad. Al no haber relaci贸n contractual, las cosas se hacen as铆, desalojos por la fuerza, apriete. Son los que no est谩n contemplados en los cheques de emergencia, no hay registro de eso. Esas familias no reciben nada.

Desde la Consejer铆as podemos suponer que este tipo de desalojos pueden sucederse uno cada dos d铆as. Entonces, esa cifra que sacamos en funci贸n de los cheques de emergencia entregados, ascender铆a a un desalojo por d铆a. Cabe aclarar que a煤n teniendo en cuenta los 137 cheques entregados, las cuentas tampoco dan en relaci贸n a los desalojos formales. Efectivamente ni la gente desalojada en forma legal ha cobrado el cheque. Contando Santa Cruz, con 106 familias, Sol铆s 70, calle M茅xico 45, M茅xico al 500 son 18. Y despu茅s grupos de familias m谩s chicas ya pasamos los 137 casos.