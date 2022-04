A DOS AÑOS DE GUERNICA LAS Y LOS VECINOS SIGUEN A LA ESPERA DE TIERRA PARA VIVIR

–

De parte de Indymedia Argentina April 7, 2022 151 puntos de vista

Hoy, jueves 7 de abril, vecinos y vecinas que recuperaron tierras en Guernica en julio del 2020, solicitar谩n una reuni贸n con Andr茅s Larroque, ministro de Desarrollo Social bonaerense para que garantice el derecho b谩sico de la vivienda y cumpla con los acuerdos prometidos a cientos de familias.

Comunicado de prensa jueves 7 de abril 2022

Se agradece difusi贸n

A DOS A脩OS DE GUERNICA LAS Y LOS VECINOS SIGUEN A LA ESPERA DE TIERRA PARA VIVIR

NO ENTREGARON NINGUN LOTE

El jueves 7 de abril los vecinos y vecinas que hemos estado recuperando tierras en Guernica, en julio del 2020, nos presentaremos en la puerta de Ministerio de desarrollo social y de la comunidad de la provincia de BS AS y el ministerio de vivienda de provincia de BS AS. Para solicitar una reuni贸n con el ministro Andr茅s Larroque.

Tras haberse cortado el dialogo por parte del ministerio las y los vecines aun nos encontramos en una situaci贸n de no saber si nos van a entregar las tierras o se las va a quedar Blanca Cantero para sus punteros. NO tenemos aun garant铆a de donde ser谩n y para cuando estar铆a su entrega. El a帽o pasado las autoridades ministeriales nos prometieron la firma de un acta con nombre de la persona que recibir谩 el lote, numero de lote, catastro etc. Nada de ello aun esta. Nos movilizamos a poder dialogar con Blanca cantero y no nos atendi贸, es m谩s nos sellaron una nota, donde se compromet铆an a llamarnos y eso no sucedi贸, la nota aun est谩 en mesa de entrada y fue el d铆a 3 de marzo.

Mientras la situaci贸n social y econ贸mica es terrible, crecimiento de la pobreza, falta de trabajo, aumentos desgarradores hacen que las condiciones de vida se vuelvan cada vez menos digna. La resoluci贸n por parte del gobierno y del estado ante la problem谩tica habitacional es NULA. No dan respuesta a cientos de vecines, no hay un compromiso serio y respetado. Solo medidas que son parches ante un problema estructural.

Por ello nos estaremos encontrando el d铆a jueves 7 una vez m谩s , para exigir que las autoridades ministeriales y municipales no nos garantizan el derecho b谩sico de la vivienda.

TIERRA PARA VIVIR, GUERNICA VIVE, 隆隆隆LA LUCHA SIGUE!!!

AUTOGESTION DE LA VIVIENDA

BASTA DE INCUMPLIMIENTOS

鈥 Vecinas y vecinos de la recuperaci贸n de tierras de Guernica y organizaciones sociales

鈥 Asamblea Permanente Guernica

Contactos coordinaci贸n de vecinos de la recuperaci贸n

Victoria. 11 44051697

Vanina: 1136156399

Sabrina: 1155847651

Alejandro: 115186284

Asamblea permanente Guernica

Nicole: 1154669669

Juana: 1154669669