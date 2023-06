芦Por la libertad de expresi贸n禄, dice un cartel gigante en letras blancas sobre fondo negro y junto al logo de 鈥楨gunkaria鈥. El cartel cubre la mesa en la que ellos ponentes hablan, frente a un auditorio repleto y que ha presenciado, con silencio y emoci贸n, un video que recordaba los sucesos de junio de 2003, cuando el juez Del Olmo decidi贸 clausurar el 煤nico diario escrito completamente en euskara, en una causa llena de irregularidades y torturas que acab贸 en absoluci贸n.

En el barrio de Embajadores, al sur del centro madrile帽o, concretamente en El Ateneo La Maliciosa, ha estado Martxelo Otamendi, que fue director del peri贸dico y denunci贸 torturas durante la detenci贸n, un caso que concluy贸 en condena europea al Estado espa帽ol. En la mesa redonda convocada para recordar lo ocurrido hace dos d茅cadas tambi茅n han formado parte el periodista Luis Rodr铆guez Aizpeolea, el juez Javier G贸mez Berm煤dez y los actores Amparo Climent y Carlos Olalla.

芦Este es el trabajo de un grupo de madrile帽os, algunos de origen vasco y muchos otros madrile帽os de pura cepa, que fueron solidarios con nosotros y que empezaron a organizarse en aquel momento, y que estuvieron muy activos durante todo el tiempo de lo que fue el cierre del peri贸dico y el juicio禄, ha indicado en conversaci贸n con NAIZ antes de comenzar el acto Martxelo Otamendi.

El actual director de 鈥楤erria鈥 recuerda que estos activistas 芦pelearon mucho porque la Delegaci贸n del Gobierno no les permit铆a hacer una manifestaci贸n por el cierre y tambi茅n estuvieron muy activos en otras causas, como el 18/98禄. Ha dicho estarles 芦eternamente agradecido禄 y ha explicado que fue convocado hace unos meses, cuando le informaron de la intenci贸n de hacer un acto con una mesa redonda por los 20 a帽os. Tambi茅n ha recordado que el otro periodista presente, Aizpeolea, 芦fue siempre muy solidario y ha denunciado las torturas禄 en el marco de la causa.

El exmagistrado G贸mez Berm煤dez fue presidente del tribunal de tres jueces que absolvi贸 a los acusados y era jefe de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Ha destacado su papel: 芦En el tema 鈥楨gunkaria鈥 la sentencia fue muy dura con el juez instructor, le pegaron una solemne torta al juez Del Olmo [instructor], se帽alando que no hizo nada para frenar las torturas禄, afirma Otamendi. Cabe recordar que G贸mez Berm煤dez tambi茅n fue jefe del juzgado central de Vigilancia Penitenciaria.

芦Lo que me vali贸 el cierre de 鈥楨gunkaria鈥 es conocer otro Madrid, el Madrid de izquierdas, solidario, que antepone ante todo el respeto a los derechos humanos. Es injusto pensar que todo Madrid es D铆az Ayuso, los vascos especialmente lo hemos conocido hist贸ricamente esto禄, subraya.

En ese sentido, cabe recordar que, hace menos de dos a帽os, la obra de teatro 鈥楲os papeles de S铆sifo鈥, que narra lo sucedido con el cierre del diario euskaldun, se present贸 en el Teatro Mar铆a Guerrero de Madrid, producida por el Centro Dram谩tico Nacional, y no solo fue un 茅xito de taquilla sino un hito hist贸rico: la primera vez que una obra ciento por ciento en euskara se presentaba en esa ic贸nica sala.

芦El mal no qued贸 resarcido禄

Uno de los organizadores del evento es Pedro Casas, de la Asociaci贸n Vecinos de Carabanchel y uno de esos activistas que participa de casi todas las causas sociales habidas y por haber en Madrid, desde los movimientos memorialistas hasta los ecologistas y vecinalistas. 芦Esto surge porque en el a帽o 2003, cuando nos enteramos lo de 鈥楨gunkaria,鈥 creamos en Madrid un grupo de apoyo y denuncia de lo que estaba ocurriendo, y se sumaron varios grupos, colectivos, organizaciones, que hicieron varios actos. Ahora quer铆amos recordarlo禄, dice Casas a NAIZ.

芦A pesar de c贸mo lo maltrataron con torturas, 茅l no fall贸 nunca a los actos que organizamos. Nos parec铆a que Madrid merec铆a hacerle un modesto homenaje y tambi茅n recordar que la mayor铆a del mal que provocaron con esta causa no qued贸 resarcido, aunque la sentencia fue absolutoria y tuvieron que pasar siete a帽os. El peri贸dico no volvi贸 a abrir, hubo perjuicios econ贸micos y de todo tipo, da帽os morales a las personas implicadas… Ni siquiera el Estado tuvo un detalle de compensar econ贸mica y moralmente a las v铆ctimas y creo que esto hay que destacarlo禄, ha agregado.

Casas expresa la contradicci贸n de que desde la 茅lite pol铆tica se hable de una 芦democracia consolidada en el Estado espa帽ol, pero estas cosas sigan ocurriendo, lo de 鈥楨gunkaria鈥 ocurri贸 hace relativamente poco, y la libertad de expresi贸n sigue amenazada y lo vemos en el caso de Pablo Gonz谩lez禄. En el acto se ha emitido tambi茅n un v铆deo sobre el caso del periodista vasco encarcelado en Polonia con declaraciones de Oihana Goiriena y hab铆a un par de carteles alusivos a la vulneraci贸n de sus derechos.

El activista recuerda que cuando iba a comenzar el juicio, en 2009, intentaron hacer una manifestaci贸n que la Delegaci贸n del Gobierno espa帽ol prohibi贸 porque se dec铆a que 芦pod铆a generar violencia y que pod铆a ser entendido como un apoyo expl铆cito a ETA禄. Pese a todo, ellos realizaron una concentraci贸n en la Puerta del Sol 芦para mostrar la solidaridad禄.

Al comenzar el acto, la actriz Amparo Climent ha le铆do un texto que pone contexto pol铆tico y legal a lo acontecido en 2003 y tambi茅n fragmentos de un texto del escritor Miguel H茅rnandez. Despu茅s su colega Olalla ha comentado un video transmitido en la pantalla trasera, en el que se recuerda cuando Ferm铆n Muguruza subi贸 al escenario en los Premios de la M煤sica de aquel a帽o, pidi贸 justicia y solidaridad con 鈥楨gunkaria鈥 y fue abucheado y pitado. 芦Esto es muy explicativo de lo que ocurri贸 esos d铆as. Y ver que es abucheado un hombre por pedir que se defienda la libertad de expresi贸n, como artista, me da verg眉enza禄, ha enfatizado el int茅rprete catal谩n.