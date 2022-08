–

Facundo Astudillo Castro cumplir铆a 23 a帽os. Cristina Castro, su mam谩, pas贸 por el programa Hora Libre de Radio La Retaguardia y en una extensa entrevista dej贸 sus impresiones sobre la causa judicial. 鈥淎 mi hijo le torturaron en plena democracia鈥, dijo. Critic贸 a la Justicia y cont贸 lo que vivi贸 cuando se enter贸 de que a su hijo lo hab铆an torturado. Por La Retaguardia.

Entrevista: Natacha Bianchi/Mat铆as Bregante/Rodrigo Ferreiro. Redacci贸n: Nicol谩s Rosales. Edici贸n: Fernando Tebele. Foto: Archivo Natalia Bernades/La Retaguardia

鈥擲abemos que este tipo de fechas siempre son complejas para las familias y que es una semana dif铆cil. Por eso te agradecemos a煤n m谩s estar al aire, 驴 c贸mo estuviste estos d铆as?

鈥擡n familia. Me refugio en los m铆os, mi vida est谩 en pausa. Lo digo siempre. Mi vida est谩 en pausa desde el 15 de agosto de 2020 cuando encontr茅 el cuerpo de mi hijo. Pero siempre me refugio en los m铆os, en los sinceros, en los que s茅 que est谩n, que van a estar, en los que me ven que se caen las l谩grimas y no me preguntan por qu茅, en los que van y te abrazan.

Entonces estoy muy refugiada en eso. Hoy es el cumplea帽os de Facundo. Son fechas que nos duelen much铆simo porque no est谩. No me puedo quejar. Para esta fecha ya deber铆a estar correteando a mi hijo para ver qu茅 carajo quer铆a que le regale para su cumplea帽os. Porque lo m铆o ha sido estar toda su vida sin perseguirlos para ver que quer铆an. Cada a帽o me sal铆a con una locura distinta y no era muy distinto a sus hermanos. Yo en esta 茅poca, en vez de estar llorando, tendr铆a que estar correteando a mi hijo para ver qu茅 quer铆a para su cumplea帽os, y no lo puedo hacer, eso me da mucha impotencia. Me da mucha tristeza, me da mucha rabia. Mucha bronca de que sus asesinos est茅n sueltos por ah铆 gozando de un sueldo que les paga el Estado y que les pagamos nosotros. Cuando hablo de Estado me refiero a nosotros, porque con nuestros impuestos pagamos esos sueldos de personas asesinas que tambi茅n son padres y que en ning煤n momento se pusieron en los zapatos de una mam谩.

鈥擧an pasado m谩s de dos a帽os de su desaparici贸n. Estuvo m谩s de 100 d铆as desaparecido. 驴Qu茅 ha pasado judicialmente en el medio? Y pol铆ticamente tambi茅n鈥

鈥擩udicialmente, de todo. Hoy tenemos la certeza de que la Polic铆a estuvo involucrada en su desaparici贸n. Hoy tenemos la certeza de que a Facu lo desapareci贸 y lo mat贸 la polic铆a bonaerense de Villarino. Pero en el medio hubo de todo. La salida del fiscal Ulpiano Mart铆nez. Hay que recordar muchas veces que se retir贸 alegando violencia moral. M谩s inmoral que 茅l, no existe. Despu茅s tuvimos que apelar a Casaci贸n para poder sacar a la jueza. La gente de Casaci贸n nos dio un juicio muy favorable, donde ellos mismos nos est谩n diciendo que la jueza no pareci贸 imparcial nunca, sino que tampoco intent贸 serlo, que ni siquiera disimul贸 por no hacerlo. Era la mejor abogada que ten铆an los polic铆as. Todo esto nos fue retrasando el periodo de la etapa probatoria con tantos cambios.

Llegamos al segundo aniversario de la aparici贸n del cuerpo de Facu y jura uno de nuestros fiscales al que realmente yo le hab铆a depositado toda mi confianza, una persona 铆ntegra, honesta y que estaba todo el tiempo comunicado con las dos querellas, no solo con la querella familiar, como dice el doctor Andres Heim, que hoy es juez (de Pehuaj贸). Hoy ponen a otro fiscal (Alberto Gentili), que lo conoc铆 ayer. Me hubiera gustado conocerlo presencialmente, mirarlo a la cara a ver con qu茅 intenciones llegaba y que ten铆a para aportar a la causa. Pero lamentablemente sus tiempos no son los m铆os. Y bueno, ellos tienen otras obligaciones. Tambi茅n recuerdo que los fiscales est谩n pagados por el Estado y nosotros que tenemos que hacer much铆simo sacrificio, much铆simo, much铆simo para poder llegar. Yo me muevo de ac谩 a la fiscal铆a y son 120 kil贸metros de ida, 120 kil贸metros de vuelta, con lo que eso conlleva. Es much铆simo sacrificio que hacemos. No nos quejamos, ellos s铆, porque no tienen tiempo. Lamentablemente estoy as铆, en un impasse, no aguantar nada a nadie, ni siquiera a los fiscales que me digan que esto no y esto no.

Y ahora esperar a ver c贸mo se sigue con este nuevo fiscal de la Procuradur铆a con lo eso significa. Y tendr茅 que mirarlo a los ojos, como he hecho con cada uno de los que est谩n en la causa de mi hijo, para saber y poder decirles si es confiable. Le hemos dado la bienvenida y nos hemos puesto a disposici贸n de 茅l, porque me parece que trabajar en conjunto es lo ideal. Me gustar铆a que todo fuera m谩s r谩pido y podamos ya terminar este a帽o con todas las medidas probatorias. Poder pedir la detenci贸n e imputaci贸n de por lo menos cuatro polic铆as implicados en la muerte de Facundo.

鈥擡n este 煤ltimo a帽o, 驴ha habido alguna respuesta del poder pol铆tico, alg煤n acercamiento, alguna l铆nea, o alg煤n tipo de intenci贸n de acompa帽arlos en el proceso judicial?

鈥擭inguno, absolutamente ninguno. Es m谩s, estos a帽os de etapa probatoria hemos lidiado con muchas cosas. Inclusive hemos tenido que tomar parte en otra causa, donde se juzga a personas narcotraficantes. Nos hab铆an involucrado con una de las protagonistas de esta causa donde los testigos se han presentado autom谩ticamente. Otros se han presentado por voluntad propia y porque al ver el nombre de Facundo se presentaron, buscaron la forma de poder ingresar, poder declarar y lo 煤nico que han declarado es que todo lo que lo que dice ah铆 son mentiras, que la chica ala que asocian con Facundo como su novia, no lo conoc铆a ni de vista, ni de cerca, ni de nada. Lo conoci贸 煤nicamente viendo la televisi贸n y sabiendo qui茅n era Facundo; su madre, que est谩 presa declar贸 exactamente lo mismo. Lo que nos quieren involucrar es la Polic铆a Bonaerense. Dimos por tierra eso para que coincida con los dichos policiales, los dichos de Berni, inclusive los dichos del intendente de Villarino. Mir谩 todo lo que hemos tenido que pelear y llevar adelante para poder quedar hoy, como 煤nica hip贸tesis firme, la desaparici贸n forzada seguida de muerte. Seguido a eso todo lo que nos fue pasando durante estos dos a帽os. El acompa帽amiento, ninguno.

Y en estos d铆as me preguntaron mucho qu茅 pas贸 ese 15 de Agosto. Ese 15 de agosto, donde el morbo del fiscal Ulpiano Mart铆nez, que como se sabe, fue denuciado por las Madres de Plaza de Mayo, con las Abuelas. Ese se帽or tuvo el morbo de no dejarme acercar a mi hijo. Pero no solo eso, yo ped铆a a gritos, les juro, ped铆a a gritos esa noche poder hablar con el pescador que encontr贸 el cuerpo de mi hijo. Y esa noche nos pasamos viajando desde Pedro Luro hasta el Cangrejal donde encontr茅 el cuerpo de mi hijo. Nos pasan mal la ubicaci贸n, este UlpianoMart铆nez nos pasa mal la ubicaci贸n. Con Luciano P茅retto nos ca铆mos al mar. No es broma, nos ca铆mos al mar. El mar se estaba llevando la camioneta. Entonces mandan gente de la Polic铆a Federal porque no dejaban que Leandro Aparicio entrara a donde nosotros est谩bamos, no lo dejaban que nos auxiliara, no dejaban pasar a nadie. Y fue la Polic铆a Federal y me busc贸 a mi sola. Luciano qued贸 ah铆 con la camioneta. Hab铆a un chico sentado al lado m铆o, muy grande ese chico, muy alto y una espalda muy ancha. No lo voy a olvidar nunca, con una campera de la Polic铆a Federal. Y lo sentaron al lado m铆o, yo les ped铆a por favor que me lleven con la persona que hab铆a encontrado el cuerpo de mi hijo. Y este mismo chico, despu茅s de dos a帽os se presenta, me llama y nos encontramos en una pericia. Era el mismo chico, el morbo de esta gente de no decirme es 茅l, no le quer铆a hacer nada. Yo simplemente le quer铆a preguntar en qu茅 estado, c贸mo hab铆a encontrado 茅l a mi hijo, c贸mo hab铆a pasado. Muchas cosas se hubieran evitado, me hubieran dejado hablar con ese chico esta noche, pero el morbo de esta gente, tan grande, que lo sentaron al lado m铆o pegando cerca al cuerpo de mi hijo, o sea, con la polic铆a. Y lo apartaron y el chico desapareci贸. Bueno, para m铆 era uno m谩s de ellos porque estaba vestido igual. El morbo fue muy grande. Despu茅s de dos a帽os nos enteramos que mi hijo no ten铆a todas las partes de su cuerpo, le faltaban los brazos, faltaban partes de su cuerpo, 驴que hicieron esta noche con el cuerpo de mi hijo?Son las respuestas que tiene que dar el fiscal Santiago Ulpiano Mart铆nez y no ha sucedido eso. Tuve que ver como 茅l mismo hablaba con Berni por tel茅fono en esa noche de las zapatillas, porque este chico fue quien la encontr贸 y le marc贸 al fiscal Ulpiano Mart铆nez, que era id茅ntica a la foto de la zaatillo de Facu. Aun as铆 el fiscal y la gente de la Polic铆a Federal hicieron un cerco perimetral tres metros m谩s ac谩 de donde estaba la zapatilla. Al otro d铆a, recorriendo, encontramos la zapatilla nosotros y enseguida dimos las alertas, no la tocamos. Esta zapatilla tiene un ADN femenino, un ADN que no coincide con ninguna de las mujeres que estuvimos en el cangrejal ese d铆a. La zapatilla estaba como reci茅n puesta, el ADN es fresco. O sea que las personas tocaron esta zapatilla. Es muy morboso lo que hicieron con 茅l.

Las agresiones que tuvimos que aguantar tanto Luciano Peretto, Leandro Aparicio y yo est谩bamos esa noche. Y es algo que no voy a olvidar nunca. Por eso le digo, c贸mo trataban el cuerpo de mi hijo tirado como si no valiera nada. Ya no val铆a para ese fiscal.

鈥斅緾贸mo est谩 caratulada la causa? Y, por otro lado, ni bien se hizo ese peritaje muchos periodistas salieron a decir: 鈥淏ueno, al final fue un accidente, se ahog贸 en un cangrejal, en un lugar donde hay dos mil铆metros de agua鈥. 驴Segu铆s recibiendo alg煤n tipo de interpelaci贸n por algunos medios con respecto a eso?

鈥擫a causa est谩 caratulada la desaparici贸n forzada seguida de muerte. Y todav铆a sigo escuchando este tipo de cosas, m谩s all谩 de haber contado y haberles contado a la prensa que la ropa de Facundo apareci贸 en la mochila. Que sabemos que no se ahog贸 por sus propios medios. Sabemos que sufri贸, muri贸 de asfixia por sumersi贸n. Lo que la jueza hizo fue, de todo lo que dec铆a esa autopsia, fue agarrar ciertas partes y darle pie a estos periodistas para decir eso. Pero en realidad lo que dice la autopsia es much铆simo m谩s. Y nos cost贸 tiempo tambi茅n poder acceder a la autopsia porque no nos dieron los resultados de la autopsia completa. Y si, todav铆a seguimos teniendo agresiones, no solamente hacia la familia, los amigos, los abogados, tambi茅n hacia los peritos. Es como que cierto sector pol铆tico no quiere que se sepa la verdad y est谩 tratando de imponerse, pero se la estamos ganando y de una forma exagerada dir铆a yo, se la estamos ganando otro punto, sabiendo la verdad y peleando siempre con la verdad y con las pruebas, siempre por delante. Hasta el d铆a de hoy. Hay muchas personas que no han pedido disculpas, como es el se帽or (Pablo) Duggan y las distintas amenazas que le realiz贸 a Leandro Aparicio. Y tenemos las pruebas.

鈥擫o que se mont贸 en la televisi贸n, estando Facundo todav铆a desaparecido, fue realmente criminal鈥

鈥擲铆, es as铆, y seguimos peleando con las pruebas. Cuando la gente de Gendarmer铆a entrega las pruebas, yo no te puedo explicar c贸mo me sent铆. Han sido solo golpes y golpes. Cada avance que mis abogados festejan, decir tenemos la certeza de que a Facundo le pas贸 esto. Enterarme de los resultados de la ropa de Facundo por parte de la gente de Gendarmer铆a fue uno de los golpes m谩s duro que recib铆, m谩s all谩 de encontrar su cuerpo; enterarse que el cuerpo en la ropa ten铆a laceraciones, ten铆a quemaduras, ten铆a cortes y a lo que los expertos aducen que se hizo con el cuerpo adentro. O sea, en plena democracia, a mi hijo le torturaron en plena democracia. A mi hijo, que peleaba por los derechos humanos, estaba en J贸venes y Memoria que sali贸 a reclamar con alma y vida por la aparici贸n de Santiago Maldonado. A mi hijo lo torturaron, lo desaparecieron y lo mataron. Fue terrible enterarme de eso.

Me cost贸 muchas semanas recuperarme de este golpe tan duro de saber que no s茅 cu谩ntas cosas m谩s le habr谩n hecho. Lo torturaron y eso no lo voy a perdonar nunca. Yo les dije que van a pagar cada una de el sufrimiento que le hicieron sentir a mi hijo y lo van a pagar con c谩rcel. Yo no s茅 de odio, no sab铆a odiar. La gente me ense帽贸 a odiar, me ense帽贸 que no existen polic铆as buenos y polic铆as malos. Existen los que matan y existen los que se callan.

