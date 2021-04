–

A FALTA DE TRABAJO, EL PAN, LA CASA… ¡TODO LO NECESARIO!

Ante la crisis económica que estamos padeciendo, crisis congénita del capital agravada por la crisis derivada de la pandemia de coronavirus, el paro y la pobreza se multiplican entre los trabajadores y las clases populares. A los trabajadores, solo nos queda una salida: LUCHAR, luchar UNIDOS, ACTIVOS Y PARADOS.

El paro es la otra cara del trabajo asalariado. Cuando la época de bonanza toca a su fin, cuando la competencia salvaje entre empresas reduce el nivel de beneficios, la producción deja de ser rentable y conviene pararla: la mano de obra va a la calle (despidos, Eres) y ya no se nos garantiza ni la comida. El paro evidencia la condición del obrero en el mundo capitalista: una mercancía a utilizar cuando conviene y a destruir cuando sobra. Pero una mercancía necesaria, pues a diferencia del resto es la única capaz de producir riqueza, una mercancía que vive, siente y padece, y a la que realmente se debe todo lo que existe.

Las colas del hambre se multiplican mientras los grandes supermercados y establecimientos arrojan miles de toneladas de comida a la basura cada día. A nadie le debería faltar la comida. La comida no se tira. La alimentación debe ser gestionada colectivadamente, asegurando la manutención de todos los trabajadores.



Vivimos en la inseguridad laboral permanente y total. Esta verdad viene confirmándose cada día más en los últimos años. Ningún trabajador está asegurado, no hay ya apenas “trabajadores fijos”. Todos los trabajadores, tarde o temprano, pasan por la rueda del trabajo-despido-paro. Ya que tenemos que currar para ellos, que ellos paguen también la falta de trabajo que generan con su desorganización de la producción y su competencia. No queremos “asistencialismo” ni las migajas repartidas por las ONG’s: queremos un SALARIO, estemos trabajando o no, queremos un SALARIO para vivir dignamente en cualquier condición. La defensa de los trabajadores en paro exige un subsidio susceptible de asegurarnos la existencia. La clase obrera en su conjunto está explotada por el conjunto de la clase burguesa y, mientras ella sea la clase dominante, a ella le corresponde pagar el valor de la fuerza de trabajo de la clase obrera, esté en activo o en paro, se lo permita la producción o no.



Frente a la actual situación de crisis económica, nosotros, trabajadores en activo y en paro, hemos decidido unir nuestras fuerzas en torno a la siguientes reivindicaciones obreras:

– CONTRA LOS DESPIDOS ABIERTOS Y ENCUBIERTOS, CONTRA QUIEN LOS EJECUTA.

– NO AL EXCESO DE JORNADAS, NO A LAS HORAS EXTRAS. Reparto equitativo del tiempo de trabajo.

– ELIMINACIÓN DEL TRABAJO SUMERGIDO para beneficio empresarial.

– SUBIDA DEL SALARIO DEL OBRERO (subidas más fuertes para los salarios más bajos).

– SUBSIDIO DE PARO INDEFINIDO (SALARIO DE DESOCUPACIÓN) PARA TODOS LOS TRABAJADORES SIN EMPLEO



La lucha contra el paro es la lucha contra el capital.

ACTIVOS Y PARADOS: UNA MISMA CLASE,

UNA MISMA LUCHA

Asamblea Laboral, Valladolid, 30 de marzo 2021.