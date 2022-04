–

De parte de Nodo50 April 19, 2022 158 puntos de vista

Ecoloxistas en Acci贸n denuncia que o Ministerio para a Transici贸n Ecol贸xica e o Reto Demogr谩fico haxa tramitado o documento sen sometelo a unha avaliaci贸n ambiental estrat茅xica previa e anuncia acci贸ns legais ante o proceder irregular do ministerio.

A organizaci贸n ecoloxista sinala que se trata dun documento nesgado e critica o seu car谩cter de correa de transmisi贸n dos intereses do lobby mineiro: 鈥溍 ofensivo coas comunidades afectadas polos impactos ambientais e sociais do sector extractivista鈥, declaran.

Ecoloxistas en Acci贸n presentou alegaci贸ns 谩 Folla de Roteiro para a xesti贸n sostible das Materias Primas Minerais, un documento cuxos contidos, lamentan, son parciais, nesgados e responden exclusivamente as esixencias do lobby mineiro.

A organizaci贸n ecoloxista expresa o seu estupor polo modo en que no documento do Ministerio para a Transici贸n Ecol贸xica e o Reto Demogr谩fico minim铆zanse ou se negan os impactos ambientais e sociais. Ao mesmo tempo, amp谩rase a enxe帽er铆a social ou o adoctrinamento escolar para forzar a aceptaci贸n de novos proxectos mineiros. Mesmo, a xu铆zo de Ecoloxistas en Acci贸n, 鈥渞eprod煤cense as falacias destes grupos de presi贸n sobre os altos est谩ndares ambientais mineiros, ignorando a realidade鈥. No documento proposto polo Goberno ch茅gase a afirmar que a percepci贸n cidad谩 sobre os impactos ambientais e sociais da miner铆a der铆vase 鈥渟implemente dos prexu铆zos e a falta de conciencia da importancia das materias primas para a sociedade鈥.

Resaltan que no documento el煤dese deliberadamente que na UE os residuos mineiros xa son a segunda principal fonte de residuos. Cada ano extr谩ense uns 150.000 mill贸ns de toneladas de rocas que xeran, entre outros residuos, 13.000 mill贸ns de toneladas de lodos.

Por outra banda, Ecoloxistas en Acci贸n anuncia que, de aprobarse o documento, recorrerano nos tribunais, xa que o Goberno tramitouno sen iniciar o preceptivo tr谩mite de avaliaci贸n ambiental estrat茅xica. Desde o colectivo ecoloxista lembran que a lei de avaliaci贸n ambiental establece que os plans e programas requiren dunha declaraci贸n ambiental estrat茅xica para a s煤a aprobaci贸n e que a Folla de Roteiro v茅n substitu铆r o 煤ltimo Plan de Abastecemento de Materias Primas Minerais.

Subli帽an que outros pa铆ses europeos, como Irlanda ou Montenegro, tramitasen en datas recentes documentos similares somet茅ndose 谩 avaliaci贸n ambiental estrat茅xica, mentres que no caso espa帽ol ignorouse esa prescrici贸n legal, reducindo ademais o prazo de alegaci贸ns a 20 d铆as e a extensi贸n a 10 p谩xinas, o que consideran unha ilegalidade.

Para Ecoloxistas en Acci贸n 茅 moi significativo que no documento rel茅guese a alternativa 谩 miner铆a extractiva ao insignificante. Entre as loas ao extractivismo mineiro oc煤ltase a verdadeira dimensi贸n que pode alcanzar a miner铆a urbana, de entulleira ou de vertedoiro. No texto non hai ningunha menci贸n a que mediante a reutilizaci贸n, recuperaci贸n e reciclaxe de metais p贸dese satisfacer gran parte da demanda de metais cr铆ticos. No informe 鈥楻eciclaxe de metais禄, recentemente publicado por Ecoloxistas en Acci贸n, enum茅ranse e cuantifican os metais recuperables existentes no inventario espa帽ol de bater铆as usadas, veh铆culos e residuos de aparellos el茅ctricos e electr贸nicos. Segundo este informe, a cantidade para reciclar de metais como o cobre ou o ouro supera 谩 demanda estatal prevista para a fabricaci贸n das tecnolox铆as de transici贸n, cun 5.814,3 % no caso do cobre e un 137,5 % en relaci贸n ao ouro.

A postura do lobby mineiro

Pola contra, o grupo de presi贸n mineiro representado pola organizaci贸n patronal PRIMIGEA, felicitou ao Goberno e 谩 Ministra para a Transici贸n Ecol贸xica e o Reto Demogr谩fico, admitindo que se trata dunha iniciativa que parte do propio grupo de presi贸n e que 鈥渆sta confederaci贸n xogou un papel crave e esencial en todo o seu desenvolvemento鈥. Ecoloxistas en Acci贸n sinala que o lobby mineiro ha mobilizado ao sector coa intenci贸n de que se permita realizar proxectos mineiros en 谩reas protexidas, inclu铆ndo a Rede Natura 2000. Outra pretensi贸n deste grupo de presi贸n 茅 que non se revise o r茅xime fiscal e impositivo da miner铆a, que actualmente, e desde mediados do s茅culo XX, converteu a Espa帽a nun dos poucos pa铆ses europeos nos que non existen impostos espec铆ficos que graven o valor do extra铆do.