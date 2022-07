–

鈥淒esde hace mucho digo que, si la cadena de montaje es incompatible con la autogesti贸n, significa, no que la autogesti贸n sea imposible, sino que hay que terminar con la cadena de montaje鈥, Castoriadis.

Hoy, el desarrollo de la sociedad capitalista termina con 芦lxs otrxs禄, lxs anula, los nubla, son los algoritmos los que determinan muchas de nuestras relaciones y lxs dem谩s en esa din谩mica cada vez m谩s desaparecen de enfrente nuestro, son otra cosa (una cuenta, un ente sin cuerpo y sin respuesta directa). No solo porque est谩n del otro lado de una pantalla sino incluso en vivo empiezan a difuminarse, son una escusa para potenciar nuestro ego y cuando nos interrogan o contradicen nos saca, nos molesta m谩s de la cuenta.

Todo esto no es para dar un nuevo diagn贸stico, ultra conocido por todxs, ya lo vemos y lo vivimos a diario. Es para que logremos relacionarlo y plantear alternativas a la 芦crisis de lo com煤n禄, de los espacios en com煤n y nuestras relaciones. Nuestras armas se inscriben en la 芦cultura de lo com煤n禄, se oponen entonces al ego铆smo dependiente que plantea el sistema no negando al individuo sino inscribi茅ndolo como el n煤cleo base de la comunidad.

La autoorganizaci贸n trata de potenciar las soluciones en com煤n, las formas de lo com煤n y en ellas se cuelan e inciden los modos del capital claramente. Vemos las dificultades de entendimiento, de acuerdo y de responsabilidad que nos acosan en la actualidad. La tarea an谩rquica es mostrar algo m谩s que rebeld铆a, es mostrar responsabilidad, estabilidad y entendimiento por lxs otrxs.

Contagiar que reconcocemos al otro, que no intentamos anularlo ciegamente sino potenciarnos con 茅l es importante. Evitar la pol铆tica del resentimiento que en los hechos parece tratar a lxs cercanxs m谩s como enemigxs que lxs propixs explotadorxs hoy es esencial.

En ese sentido, hay una tecnolog铆a de la cultura de los com煤n tambi茅n, el espacio de todxs, las asambleas por ejemplo, pero no solo. El hacer en com煤n, el di谩logo, donde lxs dem谩s no desaparecen o son imb茅ciles porque no piensan como yo es parte de nuestra forma de hacer, o deber铆a. La realidad hoy hace que choquen los intereses en com煤n del abajo, entonces destruyamos esa parte de la realidad, transformemos esa parte de la realidad potenciando el placer del hacer com煤n y en com煤n.

Anarqu铆a tambi茅n es creaci贸n de espacios con lxs dem谩s (no iguales a nosotrxs) para enfrentar problemas en com煤n desde pr谩cticas comunes, de acci贸n directa, basadas en la solidaridad y la comprensi贸n. Anarquismo tambi茅n es la irrupci贸n de pr谩cticas que cuestionan y acaban con los espacios de representaci贸n de lo vivo.

Si nuestros espacios no sirven para potenciar la lucha an谩rquica, generalizar la acci贸n directa, la solidaridad, la comprensi贸n de lxs dem谩s con sus diferencias, entonces deberemos dejar nuestros espacios y construir otros nuevos. Lanc茅monos al abismo de la generalizaci贸n de nuestras pr谩cticas con proyectos amplios pero revolucionarios.

Marisol Boul茅.