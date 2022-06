–

De parte de Indymedia Argentina June 2, 2022

Agust铆n Lecchi, Secretario General del SiPreBA (Sindicato de Prensa de Buenos Aires), pas贸 por el programa Otras voces, otras propuestas, de Radio La Retaguardia, y habl贸 acerca de la precarizaci贸n laboral que est谩n sufriendo quienes trabajan en la prensa local y cu谩les son los planes de lucha que est谩n llevando adelante.

Entrevista: Luis Angi贸. Redacci贸n: Juli谩n Bouvier. Edici贸n: Fernando Tebele.

Periodistas de diferentes medios comerciales vienen realizando medidas de fuerza por la actualizaci贸n de los salarios que quedaron retrasados con relaci贸n a la inflaci贸n. Agust铆n Lecchi, secretario general del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), habl贸 acerca de la precarizaci贸n laboral.

Lecchi comenz贸 contando cu谩les son las medidas de lucha que se est谩n tomando en los diferentes medios de comunicaci贸n, a partir de la p茅rdida del salario real: 鈥淒esde hace dos meses, cuando tuvimos la 煤ltima asamblea general del SiPreBA, definimos un plan de lucha por mejoras salariales. En lo que iba del a帽o solo hab铆amos tenido un 12% de recomposici贸n salarial en mayo, sobre la base del salario de agosto del a帽o pasado, lo cual es terrible teniendo en cuenta el nivel de inflaci贸n que hay鈥, se帽al贸. Sobre las empresas en las que se fue desarrollando el plan de lucha, dijo: 鈥淣uestro plan de lucha consta de medidas en distintas empresas y redacciones. Fuimos a la puerta del diario Clar铆n; de La Naci贸n; de Perfil; de P谩gina 12 en dos oportunidades, la segunda en el marco del 35 aniversario del medio. Y la semana pasada, en el plenario de delegados, definimos realizar paros, en todos los medios donde fuera posible, los d铆as martes 31 de mayo y jueves 2 de mayo. El martes 31 se realizaron paros totales en Clar铆n, en Ol茅, en P谩gina 12. El jueves en Perfil. Adem谩s, asambleas en 脕mbito Financiero, en el Cronista Comercial, en InfoBAE鈥. Las medidas tienen alto acatamiento: 鈥淰ienen siendo importantes jornadas de lucha. Nosotros repudiamos el cierre de una paritaria, de la cual nos enteramos por el Ministerio de Trabajo y por las empresas, algo parad贸jico. Es una paritaria renga, porque no cuenta con el sector trabajador, porque SiPreBA no est谩 en la mesa de negociaci贸n salarial. No es cuesti贸n que estemos nosotros como dirigentes, sino de que los trabajadores y trabajadoras elijan en sus asambleas a los delegados paritarios, que resuelvan si aprueban o no una negociaci贸n salarial, un acuerdo, que es como de hecho nos venimos manejando en la FATPREN (Federaci贸n Argentina de Trabajadores de Prensa), y como trabajamos hist贸ricamente desde SiPreBA y no como se firman estos acuerdos, a espaldas de los trabajadores, sin realizar ninguna medida de fuerza鈥, dijo.

El secretario general del SiPreBA se refiri贸 a la situaci贸n salarial actual, compar谩ndola con la de anteriores a帽os, y coment贸 c贸mo 茅sta afecta a la calidad del periodismo:

鈥淪i uno compara el salario que ten铆amos en 2016 los redactores, que estabamos 40 puntos por arriba de la canasta b谩sica, hoy no llegamos a los 70 mil pesos y la canasta est谩 arriba de los 90 mil, sin contar alquileres, cuando la mayor铆a de nosotros y nosotras, alquilamos. La situaci贸n es dram谩tica鈥

El martes que viene es el d铆a del periodista, as铆 que el lunes vamos a hacer una conferencia de prensa en el Congreso de la Naci贸n, con apoyo de legisladores de distintos bloques, para dar a conocer el relevamiento de la situaci贸n laboral del gremio, a partir de 1000 casos. Vamos a seguir con nuestro plan de lucha para recuperar el salario y tambi茅n porque es la 煤nica forma de garantizar periodismo de calidad, porque con las condiciones de precariedad que hay en los medios es imposible. Estamos dando una pelea para que la paritaria sea real, donde se pueda discutir seriamente entre las c谩maras y los trabajadores y trabajadoras, algo que hoy que no sucede鈥.

La personer铆a que no llega

El sindicato reclama la personer铆a gremial, demorada por el Ministerio de Trabajo, lo que le permitir铆a ser parte de las negociaciones salariales a las que no puede acceder aun cuando contin煤a creciendo su representaci贸n en las empresas: 鈥淭enemos que reconocer que con este Ministerio de Trabajo, por primera vez, nos sentaron con todas las c谩maras. Fue en el marco de la pandemia, cuando exigimos protocolos y cumplimiento del teletrabajo. Pero eso tiene un l铆mite, tampoco se la juegan ni resuelven nada ah铆. Nosotros somos concientes de eso. En conflictos puntuales, m谩s arduos, tambi茅n tenemos instancias de negociaci贸n en el marco del Ministerio de Trabajo. Por ejemplo, en el caso de Perf铆l, de La Naci贸n, hemos tenido instancias de mediaci贸n. Pero por m谩s Ministerio que haya, si no tenemos una correlaci贸n de fuerza y no construimos en los lugares de trabajo, no hay posibilidad de torcerle el brazo a las empresas, que siempre buscan cualquier pretexto para ajustar y que se valen de cualquier argumento burocr谩tico. En el macrismo no nos citaban a una audiencia ni aunque lleves cuatro meses de paro, como nos pas贸 con T茅lam o con diario Clar铆n cuando fueron los despidos de 2019. En ese sentido, el contraste es grande. Pero tambi茅n tenemos cr铆ticas, diferencias, limitaciones y nosotros las marcamos鈥, coment贸.

Adem谩s, hizo incapi茅 en la importancia de la organizaci贸n de base en los medios para lograr correlaci贸n de fuerza con las patronales: 鈥淓l sindicato no existe si no es con organizaci贸n de base. Esa organizaci贸n la reflejan las asambleas y las comisiones internas. La actividad de la comisi贸n interna no tiene que recaer exclusivamente en los delegados. Ninguna negociaci贸n puede tener un resultado favorable si no hay una militancia activa por abajo. Sin una presi贸n activa en los lugares de trabajo, sin construcci贸n real. Porque no es una cuesti贸n ret贸rica ir a discutir con un empresario. Es una cuesti贸n de relaci贸n de fuerza. Si no ten茅s capacidad de realizar una medida de fuerza, de torcerle el brazo a un gerente, a un jefe, a un due帽o, no hay ning煤n cambio posible鈥, dijo.

De carneros y carneras

Lecchi se refiri贸 a los trabajadores que no se suman a las medidas de fuerza y luego se benefician de las victorias sindicales: 鈥淓n todas las actividades hay carneros, traidores, alcahuetes de las patronales, y gente que se piensa que esa salida individual redunda en alg煤n beneficio particular, cosa que yo no creo. En nuestra actividad, a veces esas son personas de renombre, conocidas, y entonces llaman la atenci贸n. Y m谩s a煤n llaman la atenci贸n cuando escriben columnas, o notas de opini贸n en donde reivindican ciertos derechos sociales. Entonces resulta parad贸jico en cuanto a su pr谩ctica concreta, y eso a muchos le resulta sorpresivo. No es la primera vez en la historia que alguien escribe algo a favor de sectores populares y despu茅s en su pr谩ctica, contradice lo que escribe. Yo prefiero quedarme con los ejemplos que tenemos, donde hay compa帽eros que a煤n teniendo un reconocimiento importante, deciden solidarizarse y estar al lado del compa帽ero y la compa帽era. Por ejemplo, la semana pasada el caso de Victor Hugo Morales, que en AM 750, del mismo grupo Octubre de P谩gina 12, hizo una columna contando el conflicto en P谩gina, sin importar si eso tendr铆a represal铆as de parte de las autoridades. Dificilmente con 茅l las tengan, por lo que implica su figura, pero con los due帽os de medios uno nunca sabe. Yo creo que hay que buscar persuadir a esos compa帽eros, hacerlos entrar en raz贸n, y si no, mostrar que son minor铆a. En mi caso, en la TV P煤blica hemos tenido compa帽eros que los reincorporamos con paros, despu茅s de un despido, y que despu茅s, nos 鈥渃arnereaban鈥 los paros. Son cosas que pasan鈥, cont贸.

Y concluy贸 haciendo incapi茅 en la importancia del apoyo de los medios comunitarios en este plan de lucha que viene llevando a cabo el SiPreBA: 鈥淓l apoyo de los medios comunitarios es fundamental por varios motivos: primero, porque nuestros conflictos no suelen salir en los medios comerciales, y si salen es por la presi贸n de trabajadores y trabajadoras de adentro. Y por otro lado, porque fortalece a los compa帽eros y compa帽eras que est谩n en sus lugares de trabajo haciendo una medida de fuerza. Porque los planes de lucha tienen momentos 谩lgidos, pero tambi茅n tienen momentos inevitables de baj贸n, de menor difusi贸n, de menor repercusi贸n. Y ah铆 es clave el rol de los medios comunitarios, nos fortalece鈥.

Fuente: https://laretaguardia.com.ar/2022/06/a-horas-del-dia-del-periodista-se-multiplican-los-conflictos-en-los-medios-comerciales.html