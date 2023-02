–

De parte de Indymedia Argentina February 14, 2023 211 puntos de vista

Pierina Nochetti est谩 acusada de da帽o al patrimonio en el municipio de Necochea. Desde la fiscal铆a le ofrecieron que se disculpe y borre el mural de Tehuel.

Por Maby Sosa. Fotos: Campa帽a por la absoluci贸n de Pierina. Edici贸n: Mar铆a Eugenia Ludue帽a.

Pierina Nochetti es artista, trabajadora municipal y activista por los derechos LGBT en Necochea. Hace un a帽o, la persecuci贸n que advert铆a solapadamente en el lugar de trabajo tom贸 forma concreta cuando la denunciaron penalmente por haber participado de la pintada de un mural con la leyenda 鈥溌緿贸nde est谩 Tehuel?鈥.

La activista fue denunciada por 鈥渄a帽o al patrimonio p煤blico鈥. La pintada se realiz贸 junto a otras militantes el 11 de febrero de 2022, en una marcha por el Orgullo LGBT, pero la 煤nica denunciada es ella. Fue un mes antes de que se cumpliera el a帽o de la desaparici贸n de Tehuel de la Torre, un joven trans que sali贸 de su casa hacia una entrevista de trabajo y no se lo vio m谩s. Los testigos de la causa son los jefes de Pierina, quienes dicen haberla visto de espaldas en la publicaci贸n de un portal de noticias.

El martes 7 de febrero estaba previsto el comienzo del juicio oral en la Fiscal铆a 1 de Necochea. Luego de recibir una carta de Amnist铆a Internacional, el fiscal Jos茅 Luis Cipoletti que lleva adelante la causa, suspendi贸 la audiencia y pidi贸 llegar a una conciliaci贸n.

De forma virtual, le pidieron a Pierina que se responsabilice de la pintada, pida disculpas y la borre. Pierina se neg贸 y el juicio continuar谩.

Borrar a Tehuel

鈥淪ent铆 que estaban queriendo desaparecer a Tehuel otra vez cuando me propusieron borrar el mural鈥, cuenta Pierina por tel茅fono a Agencia Presentes. 鈥淢e ped铆an tambi茅n que repare un da帽o cuando yo no comet铆 ning煤n da帽o. Quieren que me hagan cargo en primera persona de colectivo鈥, agrega.

Pierina tiene 42 a帽os. Comenz贸 a trabajar en 2017 en el municipio de Necochea. All铆 se desempe帽贸 como vestuarista, tallerista de diversas disciplinas y docente del taller de Educaci贸n Sexual Integral que cerraron en 2019 apenas asumi贸 la gesti贸n de Arturo Rojas, de Juntos por el Cambio. Meses despu茅s tambi茅n cerraron los otros espacios en los que trabajaba Pierina y la pasaron a planta provisoria, ella dice que mal categorizada.

鈥淵o ven铆a con problemas administrativos. Dos d铆as despu茅s de la 10 Marcha por el Orgullo LGBT llegu茅 al trabajo y me pidieron que fuera a Desarrollo Social. Pens茅 que era por mi recategorizaci贸n. Cuando llegu茅 me dieron un sumario donde dec铆a que estaba suspendida por diez d铆as y que me descontaban 15 mil pesos de mi sueldo鈥, recuerda. Adem谩s, le hicieron una denuncia penal.

Las pruebas difusas

El abogado que lleva la causa de Pierina, Francisco Arrospide, afirma que se trata de una persecuci贸n pol铆tica y que tambi茅n es perseguida por su orientaci贸n sexual. 鈥淪e la acusa de 鈥榙a帽o鈥, como si hubiera roto un monumento. No hubo rotura de nada, incluso el mural se pint贸 de forma prolija. Y justamente, al d铆a siguiente de la denuncia hubo una nota felicitando a otra persona que dibuj贸 una de esas paredes. Esto es una persecuci贸n pol铆tica sobre ella, por su condici贸n de militante鈥.

Arrospide dice que como abogado est谩 sorprendido por la forma en que se arm贸 esta causa. 鈥淓l fiscal toma declaraci贸n en forma espont谩nea a dos personas que trabajan en el municipio (superiores de Pierina). Dicen que la vieron en forma indirecta en una foto de espaldas que sali贸 en un portal informativo. Creen que es Pierina porque dicen que la escucharon coment谩ndolo a ella misma. As铆 es que se les toma declaraci贸n y la causa se eleva a juicio oral. Tenemos una causa con cuatro testigos que declaran haberla visto en una foto鈥, detalla.

Y destaca: 鈥渆s com煤n la persecuci贸n pol铆tica durante este gobierno municipal. Lo que me sorprendi贸 es que llegue a causa penal tom谩ndosele declaraci贸n espont谩nea a los testigos鈥.

El juicio oral, estima Arrospide, puede llegar a realizarse por lo menos dentro de un a帽o.

Sin diversidad, con discriminaci贸n

Al lado del mural pintado el 11 de febrero de 2022 ahora hay pintadas unas cruces esv谩sticas. Nadie investig贸 qui茅n las hizo ni pidi贸 que se taparan.

鈥淓l lugar siempre est谩 pintado. Las esv谩sticas incluso tienen firma y a esa persona no le dicen nada. Entonces parece un tipo de sa帽a hacia la militancia y hacia m铆鈥, reflexiona Pierina.

A pesar de que la ley de cupo laboral trans se aprob贸 en junio de 2021, el Municipio de Necochea (provincia de Buenos Aires) no lo cumple. Cuenta Pierina que hab铆a una mujer trans que trabaj贸 durante varios a帽os en el municipio pero que cuando entr贸 la gesti贸n en 2019 no le renovaron el contrato.

Tambi茅n asegura que a otra mujer trans que trabajaba en atenci贸n al p煤blico en el municipio, con la gesti贸n de Rojo la pusieron a trabajar en otra 谩rea donde ten铆a un compa帽ero que la llamaba en masculino.

鈥淗ay otras personas lesbianas y gays. Pero no est谩n se帽alados porque no militan, entonces da la sensaci贸n que ambas cosas son las que molestan鈥.

Reparar lo que no se da帽贸

El viernes 3 de febrero Amnist铆a Internacional emiti贸 una carta dirigida al fiscal de la causa donde manifiesta la preocupaci贸n por esta causa contra la activista.

鈥淎mnist铆a Internacional considera que este Ministerio P煤blico Fiscal tiene la oportunidad, en el marco de sus atribuciones legales y constitucionales, de revisar la decisi贸n de impulsar esta acci贸n penal en contra de Pierina Nochetti por 鈥榙a帽o agravado鈥 honrando el compromiso de garantizar el m谩ximo respeto de los est谩ndares internacionales de derechos humanos鈥, expresa la carta.

Fue luego de esta intervenci贸n que convocaron a Pierina para pedirle que borre la pintada.

Pierina est谩 trabajando con una psic贸loga y diversos acompa帽amientos para prepararse para el juicio que vendr谩. 鈥淢e tom茅 una licencia psiqui谩trica. Desde que empez贸 este tema mi vida cambi贸 porque me deprim铆. No puedo creer que se gaste tantos recursos, tanta energ铆a para ponerlo en una persona que trabaja鈥, dice Pierina con cierta desesperaci贸n. Tiene tres hijos y desde aquella denuncia y por cuestiones de salud debi贸 reducir sus trabajos y su militancia.

Las organizaciones y colectivas LGBT son quienes acompa帽an a Pierina desde el primer momento. El d铆a de la audiencia se organiz贸 un 鈥渧eredazo鈥 para visibilizar la situaci贸n de la mujer pero no fue la primera acci贸n. Adem谩s se juntaron firmas para exigir la absoluci贸n de la activista y artista. Tambi茅n recibi贸 el apoyo de organizaciones pol铆ticas, gremios, partidos y colectivos.

Desde la campa帽a por la Absoluci贸n para Pierina afirman: 鈥淟o que le est谩n haciendo a Pierina le puede pasar a cualquier persona visible y disidente en un contexto punitivo de retroceso de nuestras m谩s simples libertades civiles y derechos laborales鈥.

Hasta ahora no se ha fijado fecha para una pr贸xima audiencia. En el portal Absoluci贸n para Pierina hay m谩s informaci贸n del caso.

Fuente: https://agenciapresentes.org/2023/02/10/a-juicio-por-pintar-un-mural-de-donde-esta-tehuel/