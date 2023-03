–

Vitaliy Alekseinko, de 46 a帽os se muestra tranquilo al otro lado del hilo telef贸nico. Est谩 pasando la revisi贸n ante un tribunal m茅dico antes de entrar en la c谩rcel. Es un objetor de conciencia que se ha negado por creencias religiosas a servir en el ej茅rcito ucraniano o a tomar las armas en la actual guerra. “Jes煤s siempre fue un pacifista y se neg贸 a matar al pr贸jimo. Mi situaci贸n es muy injusta porque el ser humano tiene derecho a elegir su camino”, aclara.

Vitaliy Alekseienko compareci贸 el 2 de junio de 2022 en su centro de reclutamiento y pidi贸 realizar un servicio alternativo como el que ya hab铆a hecho en Uzbekist谩n, el pa铆s originario de su esposa donde viv铆a en 1998. Tras una pr贸rroga de unos d铆as y volver a negarse, los militares pidieron a la polic铆a que iniciara una investigaci贸n criminal.

“Estoy preocupado porque tengo artrosis y s茅 que mi situaci贸n m茅dica va empeorar. Espero que el sistema judicial de este pa铆s mejore y permita la objeci贸n de conciencia”, explica y a帽ade despu茅s de un largo suspiro que “el gobierno ucraniano est谩 demasiado vinculado a la corrupci贸n para que algo cambie”. Antes de que se interrumpa la conversaci贸n, posiblemente porque la polic铆a le ha quitado el tel茅fono, Vitaliy a帽ade que “voy a dedicar el tiempo de c谩rcel para rezar, seguir la palabra de Dios y leer el Nuevo Testamento”.

El 15 de septiembre de 2022 fue declarado culpable de “evasi贸n del servicio militar durante la movilizaci贸n” y condenado a un a帽o de prisi贸n. Present贸 una apelaci贸n en la que pidi贸 sustituir su condena por un per铆odo de libertad condicional. Pero el Tribunal de Apelaci贸n confirm贸 la sentencia.

Yuri Scheliazhenko, 42 a帽os, coordinador del Movimiento Pacifista Ucraniano, que ha hecho de intermediario con el objetor de conciencia que va camino de la c谩rcel, explica que desde el inicio de la guerra “se ha cancelado una forma alternativa al reclutamiento e, incluso, se ha suspendido el servicio militar obligatorio entre los 18 y los 27 a帽os de 12 meses (personas tituladas) a 18 meses mientras dure la movilizaci贸n, por lo que no hay fecha de caducidad de la obligaci贸n de servir militarmente a Ucrania”.

Oleg Sofianyk, de 58 a帽os, ya fue objetor de conciencia en la Uni贸n Sovi茅tica. “No me imaginaba que iba a vivir algo parecido treinta a帽os despu茅s. Estaba en Crimea cuando los rusos la anexionaron en 2014. Consegu铆 escapar de all铆 y llegar a esta parte de Ucrania donde pensaba que hab铆a m谩s libertad”, explica telef贸nicamente desde Marganets, una ciudad en la orilla derecha del embalse de Kajovka en el r铆o Dni茅per, que est谩 sufriendo continuos bombardeos rusos y una situaci贸n humanitaria muy grave.

“Pero aqu铆 es peor que en Rusia. Al menos all铆 puedes conseguir un permiso que te permita salir del pa铆s si tienes m谩s de 45 a帽os. En cambio, el reclutamiento ucraniano es obligatorio hasta los 60 a帽os y hay rumores de que quieren subir esa edad a los 65 a帽os”, sentencia y recuerda que “las personas que han vivido en territorio ocupado como yo no pueden ser movilizadas porque lo proh铆be la Convenci贸n de Ginebra”.

Oleg Sofianyk explica que “298 personas ya han sido sentenciadas en aplicaci贸n de los art铆culos 335 y 336 del C贸digo Penal de Ucrania por eludir la movilizaci贸n hasta final de 2022, a las que habr铆a que sumar los casos de los dos primeros meses de 2023”. Las condenas en los casos m谩s graves llegan a tres a帽os de internamiento.

El objetor de conciencia tambi茅n confirma que desde el comienzo de la guerra “13.000 personas han sido detenidas por intentar huir de Ucrania y sancionadas con una multa administrativa en aplicaci贸n del art铆culo 203 del C贸digo Penal”. Tras pagar la multa son llevados a los tribunales militares e incorporados a sus unidades de combate. Otras 3.000 personas han sido detenidas por la guardia fronteriza ucraniana por documentaci贸n falsa.

Al menos se conocen 15 casos de personas muertas al intentar cruzar la frontera rumana, diez de ellas en las fr铆as aguas del rio Prut, un afluente del R铆o Danubio, y otras cinco congeladas al atravesar los C谩rpatos. Otras miles de personas se mantienen escondidas en sus casas para evitar ser reclutadas.

La larga lucha hasta la creaci贸n de una estructura pacifista en Ucrania ha durado m谩s de dos d茅cadas. “En 2000 pens茅 que era importante la creaci贸n de un movimiento de estas caracter铆sticas. Envi茅 una carta al presidente Leonid Kuchma en el que propon铆a invertir el presupuesto de defensa en educaci贸n y sanidad”, recuerda Yurii Scheliazhenko. Le contestaron que s贸lo “el servicio militar convierte a los varones en hombres de verdad, provey茅ndoles de los conceptos morales del patriotismo”.

Cuando en 2013 se comenz贸 a deteriorar se la situaci贸n pol铆tica en Ucrania, el activista escribi贸 en las redes sociales que “la violencia no era el camino para resolver los problemas y que ninguna pol铆tica relacionada con los problemas territoriales pod铆an costar vidas”. Insisti贸 en que “las personas estaban por encima de cualquier pol铆tica agresiva, nos opon铆amos a la victoria militar de ambas partes y denunciamos el reclutamiento forzoso”.

Serhii Ustymenki, 34 a帽os, perteneciente a un grupo pacifista aut贸nomo que carece de representaci贸n jur铆dica y que est谩 formado por religiosos y personas de origen variopinto, cree que “es importante que nos organicemos porque la guerra va para largo”. Se帽ala que “los cambios violentos en 2013 en Kiev y en el Domb谩s provocaron el desarrollo militarista en ambos bandos” y no quiere olvidar el papel de la prensa ucraniana que “ha atizado los sentimientos m谩s patri贸ticos se帽alando a los militares de Ucrania como h茅roes y reiterando que las matanzas s贸lo las protagonizan los rusos”.

El joven, que se considera “un pacifista de toda la vida”, admite que puede ser movilizado en cualquier momento. “Llevo siempre el pasaporte encima porque una de las excusas que utilizan para detenerte en la calle es no llevar la documentaci贸n encima”, explica. A la pregunta de qu茅 har谩 cuando le llamen a filas responde con un silencio de varios segundos y una escueta reflexi贸n: “Se lo cuento pero no lo escriba”.

Yurii Scheliazhenko recuerda que el periodista ucraniano y objetor de conciencia Ruslan Kotsaba pas贸 524 d铆as encarcelado por llamar en 2015 a “boicotear la movilizaci贸n militar por el conflicto en el este de Ucrania. Fue acusado de traici贸n y de obstaculizar las operaciones militares por sus expresiones a favor de la paz”. Su caso tuvo repercusi贸n mundial y fue absuelto en 2016.

Hubo dos razones para fortalecer el movimiento pacifista en 2019. Las elecciones presidenciales permitieron la llegada al poder de Volod铆mir Zelenski con ideas nuevas que atrajeron a muchos votantes. “Ten铆amos esperanza en que todo cambiara a partir de abril de 2019, pero durante ese mismo verano se produjo un incidente grave: un joven, que se hab铆a negado a hacer el servicio militar, fue aporreado y detenido a la fuerza en la calle cuando acompa帽aba a su padre enfermo al hospital, que qued贸 abandonado en plena calle. Nos dimos cuenta de que todo seguir铆a igual”, recuerda Yurii Scheliazhenko

Andrii Vishnevetskiy, de 33 a帽os, fue interceptado en una calle de Odessa por un ret茅n militar y se le indic贸 oficialmente que se ten铆a que presentar en el centro de reclutamiento. Hab铆a pasado seis meses en Jerson bajo ocupaci贸n rusa, una situaci贸n que invalidaba su llamada a filas. “Les dije a los oficiales que no quer铆a disparar contra nadie y me aseguraron que podr铆a hacer otros trabajos sin necesidad de usar un arma. Acept茅 porque pens茅 que har铆a el trabajo de conductor”, recuerda telef贸nicamente desde el lugar donde se encuentra su unidad militar, que no puede concretar por cuestiones de seguridad.

Yuri Yuri Scheliazhenko, a la izquierda y Serhii Ustymenki muestran una bandera del Movimiento Pacifista e Ucrania en el centro de Kiev. Gervasio S谩nchez

“Me enga帽aron. Al llegar me entregaron un fusil y me aseguraron que si lo abandonaba o lo perd铆a podr铆a ser acusado de traici贸n y sancionado con una pena entre 10 y 15 a帽os de prisi贸n militar”, explica compungido. “No tengo derecho a matar a nadie porque Dios se opone a cualquier acto violento”, reflexiona muy afectado por no ver a su mujer y su hija de nueve a帽os desde hace cinco meses.

Todas las solicitudes para abandonar su unidad militar y regresar a casa y los permisos familiares han sido denegadas desde que lleg贸 como represalia por su comportamiento. “Estoy trabajando como cocinero y me he opuesto en todo momento a coger el arma y el casco e ir al frente. Me amenazan a menudo con someterme a un tribunal militar”, explica. “Esta situaci贸n me hace mucho da帽o y es muy dif铆cil aceptar lo que me est谩 pasando. S贸lo me queda refugiarme en la Biblia”, comenta.

Tras interrumpirse la conversaci贸n, Yurii Scheliazhenko explica que hay casos de personas que llevan un a帽o sin encontrarse con sus familiares por una denegaci贸n continua de los permisos. Y aclara: “Muchos ucranianos aceptan ser reclutados porque necesitan el salario para dar de comer a su familia”. El epitafio final es clarividente: A la guerra o a la c谩rcel.

20 Minutos