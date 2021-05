–

De parte de Grup Antimilitarista Tortuga May 23, 2021 48 puntos de vista

Por muchas razones la Comunidad de Madrid se empieza a convertir en una singularidad exc茅ntrica y de muy mal pron贸stico.

Tambi茅n en lo militar tiene lo suyo, aunque el militarismo de la Comunidad de Madrid suele ser bastante ignorado por una poblaci贸n, que est谩 a otras cosas.

Ahora contamos con un monte, en un peque帽o pueblo de la zona del Henares, que va a servir de escaparate para exposici贸n de productos militares.

驴Alguien ha protestado? Seguramente no. O al menos no, que yo sepa. Es muy posible que nadie se haya enterado del nuevo esperpento a la madrile帽a.





Cesi贸n del cerro El Viso a una empresa militar para que exhiba su arsenal de armas en venta

La cosa es como sigue: el ministerio de Defensa 芦ha cedido禄 el cerro El Viso (120 hect谩reas) en Torres de la Alameda a la empresa Escribano Mechanical & Engineering para que 茅sta 芦exponga禄 all铆 sus ingenios de defensa y lo convierta en un escaparate de venta destinado a compradores de armas que quieran ver in situ c贸mo funciona el armamento en exposici贸n.

驴Veremos desfilar a delegaciones de se帽ores de la guerra para subirse a carros blindados, apuntar con ca帽ones y hacer otras diabluras en esta especie de mezcla de parque tem谩tico y tenderete de venta de baratija militar?

Ahora que, principalmente gracias a la lucha inteligente de Desarma Madrid, nos hemos librado de la feria de armas que los se帽ores de la guerra nos ten铆an preparada con car谩cter bianual, resulta que nos cuelan este caramelo envenenado por retambufa.

驴Lo vamos a permitir?

La empresa Escribano M&E. Unos se帽ores de la guerra en toda regla.

驴Qui茅n es esta empresa Escribano con sobrenombre anglosaj贸n? Seg煤n su propia publicidad, 芦Escribano M&E es, en la actualidad, un referente internacional en Sistemas Complejos De Defensa. Sus productos incluyen por una parte, plataformas estabilizadas para aplicaciones terrestres, navales y a茅reas; por otra parte, el dise帽o integral, desarrollo y producci贸n de c谩maras t茅rmicas y sensores para vigilancia de fronteras.禄 Entre sus productos contamos con estaciones de armas a control remoto que pueden aplicarse sobre camiones y blindados, barcos o aeronaves, y sistemas electro-贸pticos para aplicaciones de observaci贸n avanzada y tracking, seguridad y vigilancia de fronteras.

Al ministerio de Defensa, por ejemplo, le vende los sistemas de armas de los veh铆culos blindados 8×8, para lo que desde el a帽o pasado participan en la empresa TESS Defence (junto con Santa B谩rbara, Indra y Sapa Placencia) para ejecutar un programa de 1.700 millones de euros que el gobierno de PSOE-UP le ha concedido.



Por supuesto, que en este Madrid de libertad hiperventilada y desdibujada todos somos libres de vender armas y de aguantarnos con sus perjuicios y los que ese nieguen a ello, esos aguafiestas que siempre est谩n a la que salta, ser谩 porque son totalitarios y poco menos que hijos del demonio.

La militarizaci贸n de la regi贸n de Madrid.

Madrid es una regi贸n altamente militarizada.



Un repaso nos lo demuestra:

1) Las principales empresas del sector tienen sede o delegaci贸n Madrid; empresas que perciben ayudas y subvenciones de la Comunidad Aut贸noma (tambi茅n del Estado y de fondos europeos).

2) En Madrid est谩 el Ministerio de Defensa y los Cuarteles Generales de todos los ej茅rcitos y de los cuerpos conjuntos, am茅n de las direcciones Generales de la Guardia Civil y todo el despliegue guardiacivilesco correspondiente.

3) Se cuenta con la principal base de mando de las Fuerzas Armadas, en Pozuelo de Alarc贸n (Base de los Retamares, que antes fue base de la OTAN) y otra base a茅rea y de Operaciones de Vigilancia espacial (Torrej贸n de Ardoz, que adem谩s alberga el cetro de espionaje de la UE), m谩s una tercera base a茅rea en Getafe, ciudad donde tambi茅n est谩 el principal cl煤ster de la industria militar aeron谩utica espa帽ola. Por si faltaba algo, tambi茅n alberga otra base militar en la que se alberga la brigada de infanter铆a acorazada Guadarrama XII (El Goloso) una de las principales estructuras operativas militares del ej茅rcito.

4) Cuenta con las principales instalaciones del INTA (instituto de investigaci贸n militar) y con la instalaci贸n ultrapeligrosa y ultrasecreta de investigaci贸n en armamento NBQR de La Mara帽ona (Getafe).

5) Del mismo modo mantiene una base a茅rea de uso conjunto civil-militar en el aeropuerto de Cuatro Vientos.

6) Hay 5 museos militares (Museo del aire, Real Armer铆a, Museo de Medios acorazados, Museo naval y Museo del ej茅rcito) y una catedral propiedad del Ministerio de Defensa.

7) Se encuentra el principal centro universitario de la defensa y el Centro Superior de Estudios de la Defensa.

8) Los principales archivos militares.

9) Cuenta con tribunales propios ubicados en la capital.

10) Cuenta con instalaciones deportivas y recreativas de gran extensi贸n y de uso exclusivo.

11) Cuenta con centros educativos y de ense帽anzas propios para hijos de militares.

12) Cuenta con un Hospital propio.

13) Cuenta con un ingente patrimonio inmobiliario al servicio de los miembros de las FAS y que gestiona el INVIED y existen barrios que fueron construidos como barrios militares (Por ejemplo en Campamento).

14) Cuenta con espacios naturales singulares para usos militares o para uso exclusivo para el ej茅rcito (Campo de El Palancar en la Sierra de Hoyo de Manzanares, un yacimiento arqueol贸gico en el polvor铆n de El Viso, una apreciable extensi贸n del territorio militar en la finca de la Mara帽osa, en San Martin, la extensi贸n del monte de San Pedro, terrenos en el Parque Nacional de La Mara帽osa, etc.

15) Cuenta con un amplio suelo a su disposici贸n (incluida la enorme extensi贸n de los antiguos acuartelamientos de Campamento que pretenden destinar a la 芦operaci贸n campamento禄, una tremenda operaci贸n de venta de terrenos de antiguos cuarteles y de sus campos de entrenamiento, que van a usarse para urbanizarlos y dar un nuevo pelotazo urban铆stico, carg谩ndose un paraje singular donde entre otras cosas hay un humedal y la confluencia de dos arroyos).

16) Tiene afectadas miles de hect谩reas en diversas localidades y pueblos por 芦inter茅s para la defensa禄, lo que equivale a la imposici贸n de condiciones de uso y disfrute limitativas a capricho de los militares, as铆 como de esparcimiento y recreaci贸n en los mismos.

17) El cat谩logo de estructuras militares de Madrid se completa con una extensa red de espacios destinados a usos militares:

a. La Academia de Aviaci贸n del Ej茅rcito de Tierra.

b. Academia de Ingenieros.

c. Agrupaci贸n de Apoyo Log铆stico n潞 11.

d. Agrupaci贸n de Sanidad n潞 1.

e. Agrupaci贸n de Transporte n潞 1.

f. Archivo General Militar de Madrid.

g. Biblioteca Central Militar.

h. Brigada 鈥橤uadarrama鈥 XI.I

i. Brigada 鈥橝lmog谩vares鈥 VI de Paracaidistas.

j. Centro Deportivo y Sociocultural Militar del Ej茅rcito de Tierra 鈥橪a Dehesa鈥.

k. Centro Geogr谩fico del Ej茅rcito de Tierra.

l. Cuartel General de la Brigada de Sanidad.

m. Cuartel General del Mando de Artiller铆a Antia茅rea.

n. Direcci贸n de Acuartelamiento del Ej茅rcito.

o. Direcci贸n de Infraestructura.

p. Escuela de Guerra del Ejercito de Tierra.

q. Escuela Militar de Defensa NBQ.

r. Escuela Polit茅cnica Superior del Ej茅rcito de Tierra.

s. Fuerzas Aerom贸viles del Ej茅rcito de Tierra.

t. Instituto de Historia y Cultura Militar.

u. Mando de Personal.

v. Museo de Medios Acorazados.

w. Parque y Centro de Abastecimiento de Material de Intendencia.

x. Parque y Centro de Mantenimiento de Material de Transmisiones.

y. Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas Acorazados n潞 1.

z. Patronato de Hu茅rfanos del Ej茅rcito de Tierra.

aa. Regimiento de Guerra Electr贸nica n潞 31.

bb. Regimiento de Transmisiones n潞 22.

cc. Regimiento de Artiller铆a Antia茅rea 71.

dd. Regimiento de Infanter铆a 鈥橧nmemorial del Rey鈥 n潞 1.

ee. Regimiento Acorazado 鈥橝lc谩zar de Toledo鈥 61.

ff. Regimiento de Infanter铆a 鈥橝sturias鈥 31.

gg. Unidad de Apoyo Log铆stico Sanitario.

hh. Unidad de Transmisiones del Mando de Artiller铆a Antia茅rea.

ii. El 43 Grupo de las Fuerzas A茅reas.

jj. El 45 grupo de las Fuerzas A茅reas.

kk. El Grupo Mixto 47 de las Fuerzas a茅reas.

ll. La Agrupaci贸n de la Base a茅rea de Cuatro Vientos

mm. La agrupaci贸n de la Base a茅rea de Torrej贸n de Ardoz.

nn. La Agrupaci贸n del Acuartelamiento A茅reo de Getafe.

oo. La Agrupaci贸n del Cuartel General del Ej茅rcito del Aire.

pp. El Ala 12.

qq. El Ala 35.

rr. EL Ala 48.

ss. El centro geogr谩fico y cartogr谩fico del ej茅rcito del Aire.

tt. El centro coordinador de Salvamento.

uu. El centro de Instrucci贸n de Medicina Aeroespacial.

vv. El Centro log铆stico de Transmisiones.

ww. El centro de sistemas aeroespaciales.

xx. El centro log铆stico de armamento y experimentaci贸n.

yy. El centro log铆stico de Intendencia.

zz. El Escuadr贸n de ense帽anza de automoci贸n.

aaa. La escuela de t茅cnicas aeron谩uticas.

bbb. El grupo central de mando y control del Ej茅rcito del aire.

ccc. La jefatura del Sistema de Mando y Control.

ddd. La Maestranza a茅rea de Madrid.

eee. El Mando A茅reo de Combate.

fff. EL Mando a茅reo general.

ggg. El Mando de apoyo log铆stico del ej茅rcito del aire.

hhh. El Servicio hist贸rico y cultural del ej茅rcito del aire.

iii. La Unidad m茅dica a茅rea de apoyo al despliegue.

jjj. La Unidad m茅dica de aeroevacuaci贸n.

kkk. Un cuartel general de la Armada.

lll. Una agrupaci贸n de Infanter铆a de Marina.

mmm. Una residencia log铆stica con 181 habitaciones para oficiales y suboficiales de la Armada 芦El Navio禄.

nnn. Una escuela ecuestre.

ooo. El complejo Deportivo-militar La Dehesa

ppp. Una Jefatura de cr铆a caballar

qqq. Lo que se me haya pasado por alto.

18) El patrimonio de Defensa en la Comunidad de Madrid que aparece inventariado en patrimonio nacional (y en el que por ley 19/13, art 14 se excluyen los que est谩n catalogados por iinter茅s para la defensa禄 y de los que no dan publicidad) alcanza 2.245.450,73 metros cuadrados de superficie registral (suele diferir a la baja respecto de la catastral), o que equivale a m谩s del 25 % de la superficie de la provincia. Para obtener el cuadro que he elaborado con la identificaci贸n de estos bienes puedes consultar aqu铆.

19) Podemos contar dentro del panorama militarista regional la existencia de un amplio cat谩logo de exenciones de tasa e impuestos referidos a lo militar, incluyendo la exenci贸n de pago del IBI de instalaciones recreativas y no estrictamente militares pertenecientes a Defensa, as铆 como la completa exenci贸n del IBI, de los impuestos y tasas municipales por residuos, alumbrado, basuras y cualquier otro tipo de servicio comunitario de todas sus restantes instalaciones.

20) Por si algo nos faltara, el callejero de ciudades y pueblos est谩 trufado con un sesgo militarista apabullante, con cientos de nombres de espadones o de gestas guerreras que los ensalzan en el callejero y sin que falten estatuas, desfiles, conmemoraciones y actos trufados de pol铆ticos y autoridades que los engalanan (y pagan con nuestros impuestos).

21) Contamos con convenios de colaboraci贸n de todas las universidades, sin excepci贸n, afincadas en Madrid con el Ministerio de Defensa para la celebraci贸n de actos culturales y de sensibilizaci贸n sobre los intereses de Defensa. Colaboraci贸n que se extiende a la campa帽a permanente de centros escolares e institutos para celebrar actos con militares tendentes a confraternizar y comprender a los militares y buscar vocaciones militares a r铆o revuelto.

22) Contamos con el m谩s absoluto silencio c贸mplice de los partidos pol铆ticos ante esta situaci贸n.

23) Sin olvidar las exhibiciones frecuentes de ardor guerrero y adhesi贸n a los valores militares de personajes de todos los 谩mbitos pol铆ticos, sociales, culturales, period铆sticos, medi谩ticos y faranduleros.

24) Y la falta, en general, de la desmilitarizaci贸n en las agendas de movimientos sociales y de organizaciones de cualquier otro tipo.

Conclusi贸n.

La abrumadora presencia del militarismo en Madrid y la apabullante red de complicidades tejida por las instituciones militares explica la facilidad y complacencia con que los se帽ores de la guerra primero y ahora otra industria militar quieren hacer de esta comunidad un escaparate de sus arsenales.

La falta de presi贸n social hace que el militarismo se expanda en la Comunidad.



Es probable que la poblaci贸n piense que esto no le afecta nada, lo cual es tan est煤pido como pensar que no nos afectan otros males globales, como el cambio clim谩tico, el machismo o similares, por el solo hecho de que no vemos habitualmente sus efectos en nuestras vidas o porque hemos naturalizado tanto 茅stos que nos parecen parte del paisaje.

Con nuestros impuestos se paga el militarismo que nos abraza.

Con nuestra resignaci贸n se propagan sus imposiciones.

Con nuestra dignidad a rastras se venden desde Madrid armas destinadas a cosas tan lejanas y cercanas como, por ejemplo, fomentar las pol铆ticas migratorias que ahogan en el mediterr谩neo miles de personas al a帽o, o promover conflictos que destruyen comunidades en diversos escenarios donde, a causa de las guerras que exportamos, mueren, son mutiladas o heridas miles de personas, son forzadas al desplazamiento otras miles m谩s, se destruye el patrimonio o el medio ambiente y se exacerba la dominaci贸n y la violencia.

Con nuestro impulso podemos empezar a desmadejar esta tremenda pelota de intereses torcidos.

Madrid es una Comunidad que podr铆a aspirar a promover la paz. De hecho una singularidad as铆 ser铆a mucho m谩s amable para el resto de lugares que la que hoy nos hace protagonistas de este modo cutre de estar a la madrile帽a.