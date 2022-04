–

De parte de Nodo50 April 5, 2022 220 puntos de vista

Siguiendo a los dos art铆culos anteriores ( Con Ucrania nazi son uno solo bajo la OTAN, y, Contra la censura naziotanista, contra la rusofovia, conocimiento ) sobre los acontecimientos en Ucrania en los que les propuse dar esquinazo a la censura sobre Rusia, con el secuestro de toda la informaci贸n que no salga de la f谩brica estadounidense de mentiras, simplismos, hipocres铆as, y burlas racistas, callando emisoras que no pongan lo que los imperialistas quieren, enga帽ando sobre el rompimiento de los contratos de gas, de petr贸leo, robando 鈥 embargando cuentas y dep贸sitos en bancos, imponiendo sanciones ilegales, rompiendo convenios de trabajos culturales y deportivos, 鈥 ante toda esa mierda ultraderechista presentada como modelo de humanidad, f铆jese como lo repiten todo el d铆a, ante eso les invit茅 a ustedes a dar esquinazo a toda esa represi贸n leyendo autores rusos. 驴Les parece poca cosa?, no crean, el conocimiento entre humanos socializa, la cultura es un frente ganador contra el fascismo, 驴a que no les parece tan poca cosa?

Hoy empiezo recomendando a Gorki. El d铆a 28 de marzo, hace solo unos d铆as, se cumpli贸 el 154 aniversario de su nacimiento. En el mismo d铆a de su cumplea帽os de 1906 lleg贸 a Nueva York, 116 a帽os hasta este 28 de marzo, y estando all铆 escribi贸 lo que vio en la ciudad, hizo un libro de menos de 100 p谩ginas titulado La ciudad del diablo amarillo. Cuenta c贸mo ve a la gente trabajadora, a los ni帽os, a las mujeres, un puro deshecho humanos, la imagen monstruosa de las f谩bricas, las viviendas como cuevas, el aire infectado que se respira, los hambrientos, ni帽os hambrientos, buscando en las monta帽as de basura, el trato criminal que se da a los animales enjaulados, la concepci贸n ladrona de los due帽os de los medios de comunicaci贸n, el ansia explotadora de los due帽os de las f谩bricas, las maniobras canallas para bajar los salarios, la burla empresarial bandidesca para mantener a una parte de la poblaci贸n en paro, su odio a los obreros y a los socialistas, sus escarnios carnavalescos de la compra de 鈥渦n par de reyes鈥 para divertirse poni茅ndolos en un ring para que boxeen entre ellos, la visi贸n de los capitalistas sobre su sociedad 鈥 No quiero darles por adelanta nada sobre todo ello, estamos en un tiempo en el que es m谩s necesario que nunca pararnos a pensar, apartarnos de las falsedades ucronazis y reflexionar, y leer es un buen motor para ello, pero no leer cualquier cosa. Les dejo un rengl贸n que escribi贸 Gorki refiri茅ndose a EEUU: Quien quiera hacerse r谩pidamente socialista, que viaje a los Estados Unidos. Recuerden el libro: La ciudad del diablo amarillo. En caso de no encontrarlo lean Mi infancia; Mis universidades; La madre; 鈥

Gorki fue a EEUU para recolectar dinero con el fin de emplearlo en la lucha contra el zar y su guerra contra Jap贸n, pero m谩s all谩 del recibimiento de los intelectuales en un primer momento, al poco fue abandonado y conoci贸 鈥 lo que recomiendo que lea. A los censores otanistas creo que no les va a gustar. H谩gase con el librito antes de que lo quemen en un auto de fe.

Antes de recordar al gran poeta revolucionario Maiakovsky, perm铆tanme unas l铆neas sobre el causante de la guerra. Cada uno habla de lo que sabe, de aquello en lo que trabaja, de aquello en lo que se ve. Biden pronuncia constantemente las palabras 鈥渃riminal鈥, 鈥済enocida鈥, 鈥渃riminal de guerra鈥, y sabe bien de lo que habla porque durante toda su vida a permanecido al servicio del Departamento de Estado estadounidense, tiene 79 a帽os de edad, ha compartido su quehacer con 鈥, Reagan, Clinton, Bush, Obama, Trump, y en vista de que los superricos del complejo industrial militar necesitaban un in煤til mental que superase todo lo anterior, para emprender una guerra que los saque de la crisis general en la que se encuentran, le hicieron la campa帽a a Biden. 驴Por qu茅 Biden?: porque con todos ellos ha dado contenido a los t茅rminos que expresa, conoce bien los contenidos, le sale su ego, se define 茅l solo. Dicen los que le conocen que se le va la cabeza, y lo mismo dice 鈥渃riminal鈥, 鈥済enocida鈥, mientras entrecierra los ojos expresando la manera en que se ve (por eso dijo ante los micr贸fonos en televisi贸n: 鈥淔ui yo el que mand贸 bombardear Yugoslavia, yo mand茅 bombardear todos sus puentes鈥), de igual manera pregunt贸 en una rueda de prensa que a qu茅 hab铆a ido all铆, en otra ocasi贸n pregunt贸 qu茅 ten铆a que decir, una vez al retirarse no sab铆a en qu茅 direcci贸n deb铆a marcharse y se fue a meter en unos arbustos del jard铆n, confunde muy frecuentemente un pa铆s con otro, dice cosas incomprensibles que despu茅s un emisario se ve obligado a retirar, a cambiar, o a tratar de explicar, 驴ese es el presidente del imperio? 鈥淐riminal鈥, 鈥済enocida鈥, 鈥渃riminal de guerra鈥, son confesiones p煤blicas, es el inconsciente, es el pesar de toda su vida. A poca gente se le escapa que los que han hecho sufrir al mundo le tratan de presentar como un presidente respetable, por eso ahora les toca coger todas las noches los diarios de Goebbels para que no se les olvide c贸mo mentir al d铆a siguiente. Biden quiere superar a sus jefes, y sus 鈥減eriodistas鈥 tambi茅n, han hecho un oficio del mentir, de no comprobar lo que les ordenan decir, de la obediencia del mercenario: van marcando el paso, el de la oca, para la destrucci贸n del mundo. 驴Hab茅is visto Yugoslavia?, 驴hab茅is visto Irak?, 驴hab茅is visto Siria?, 驴hab茅is visto Yemen?, 驴hab茅is visto Palestina? El batall贸n Azov de las corporaciones 鈥渋nformativas鈥 sirven a su due帽o, no son periodistas, han desatado el ataque que les ordenan lanzar contra el cerebro de la poblaci贸n.

脷ltimas noticias: 450 terroristas de las bandas vinculadas al DAES-Alcaeda han sido trasladados por la aviaci贸n estadounidense desde Idlib (Siria) al frente ucraniano. EEUU env铆a 6 aviones de guerra electr贸nica EA-18G a Polonia y sigue aumentando sus tropas en la frontera. Desde el comienzo de la operaci贸n rusa de limpieza nazi de Ucrania, EEUU ha aumentado de 80.000 a 100.000 efectivos en Lituania, Polonia y Ruman铆a, muy lejos de su casa 驴no le parece? 鈥淐riminal鈥, 鈥済enocida鈥, 鈥渃riminal de guerra鈥, el olvidadizo, el confuso, el perdido, el que parece destornillado, ha resultado ser el padre, adem谩s, de Hunter Biden, el due帽o de los laboratorios de investigaci贸n biol贸gica sobre pat贸genos como la Covid-19, 驴de eso tampoco saben nada los del batall贸n 鈥減eriodistas鈥 del Azov que lanzan sus ataques hora tras hora, d铆a tras d铆a a la cabeza de la gente? La hipocres铆a con el tema de los refugiados lo dice todo, a los ucranianos se les va a buscar, se les da todo tipo de ayuda, pero ser谩 hasta el d铆a en que ya no les sean 煤tiles, porque conforme la crisis econ贸mica, pol铆tica y social se agudice servir谩n de colch贸n, todos los d铆as en la radio dicen 鈥渟on como nosotros鈥, para referirse a que su piel no es oscura, no son pobres de toda la vida.

El Embajador ruso en Washington, se帽or Anatoly Antonov, ha declarado algo que no dicen en los medios del batall贸n Azov de propaganda: 鈥淗acemos un llamado a EEUU para que ponga fin de inmediato a las acciones ilegales en la esfera biomilitar, incluso en los estados postsovi茅ticos, y que deje de obstruir los esfuerzos de la comunidad internacional para fortalecer el r茅gimen de la Convenci贸n de Armas Biol贸gicas (CABT). Es hora de que Washington acelere el momento de la destrucci贸n de sus arsenales de armas qu铆micas. Le recordamos a EEUU que sigue siendo la 煤nica parte de la Convenci贸n sobre Armas Qu铆micas que a煤n no ha cumplido con sus obligaciones internacionales.鈥

En Espa帽a el gobierno no aprueba dinero para sanidad, ni para educaci贸n, ni para pensiones, sigue manteniendo la ley mordaza, no tira la reforma laboral, se niega a investigar los cr铆menes del franquismo, entrega S谩hara al monarca marroqu铆, quita impuestos a los ricos, propaga el subempleo, m谩s del 30% de la poblaci贸n se encuentra bajo la pobreza absoluta, cientos de miles de3 familias han sido expulsadas de sus casas, el 煤ltimo a帽o ha habido 5 millones de personas que no han podido poner la calefacci贸n, otros millones est谩n sin apenas luz, con la que se viene encima los j贸venes no van a ver un trabajo, no digamos ya suficiente para vivir, no un trabajo ni siquiera del que llamamos 鈥渂asura鈥, el aumento de los precios ha puesto a muchas familias a cambiar su comida para gastar lo menos posible, no digamos el aumento de las 鈥渃olas del hambre鈥, y la crisis se anuncia peor que la de 1929 鈥, 驴y el batall贸n 鈥減eriod铆stico鈥 Azov de que quieren hablar?, 驴a qui茅n le echan la culpa?: Biden es un santo, y va a presidir la Cumbre de la OTAN en Madrid. De momento el gobierno espa帽ol, mon谩rquico franquista, ha enviado 1370 lanzagranadas y 700.000 cartuchos a los ucronazis, y ha aprobado 24.000 millones de euros para emplearlos en armas, y la crisis entrando a las casas de la clase obrera, 驴d贸nde piensa apuntar con ellas?

Habl谩bamos, para presentar a Gorki, del 28 de marzo, pero saben ustedes, aqu铆 tenemos otro 28 de marzo de triste recuerdo, el 28 de marzo de 1942 muri贸 en la prisi贸n de Alicante nuestro poeta Miguel Hern谩ndez, y se han callado, vergonz贸samente se han callado, recuerden su poema 鈥淰ientos del pueblo me llevan鈥: 鈥淰ientos del pueblo me llevan / vientos del pueblo me arrastran ,/ me esparcen el coraz贸n / y me aventan la garganta. / Los bueyes doblan la frente / impotentemente mansa, / delante de los castigos :/ los leones la levantan / y al mismo tiempo castigan / con su clamorosa zarpa. / 鈥

Hoy termin谩bamos con Maiakovski, un poeta que muri贸 joven y marc贸 a la juventud rusa hasta hacerlo inolvidable. Es recordado como el poeta de la Revoluci贸n, luchador que proclamaba la vida por encima de todo, es otro excelente ejemplo para leer contra la censura otanista y de los 鈥減eriodistas鈥 del batall贸n Azov de la mentira, les dejo aqu铆 su poema titulado 鈥淐amaradas, no les dejaremos seguir adelante鈥:

Ahora / se hace / el balance de la guerra. / Los chupatintas de la historia / redactan / sus memorias. / Pero el dolor de los nuestros, / de nuestros amigos, / nos grita / del fondo de los fr铆os n煤meros. / Treinta millones / sirvieron de blanco, / centenas / de millones / a煤llan y se lamentan. / Pero aun / este infierno / parecer谩 una bagatela / a la vista / de lo que se acerca, / de la guerra que se prepara. / Por todos los espinazos rotos / en los campos, / por los brazos cortados / en las mesas de operaciones, / por todas las heridas / que el oto帽o / despierta, / por el tac-tac / de todas las muletas, / por todas las jetas / rotas en combate, / por la voz / por el grito, la n谩usea / del gaseado, / hoy / el mundo entero / va a clamar: / -隆Abajo! / 隆Nunca m谩s! / 隆No seguimos! / 隆Nos oponemos! / 隆Obreros de todo el mundo, / campesinos del mundo! , 隆Adelante, / marcando el paso, ej茅rcito de proletarios! / 隆Preparad para el ataque / las 煤ltimas / bayonetas! / 隆Invertid / las ping眉es ganancias / de los burgueses, / arrastrad / a los reyes / al cadalso, / reducid a la nada / a los especuladores! / 隆Paz / por millones de siglos / para los millones de hombres !

No olviden hacer frente a la censura otanista y ucronazi, la cultura nos humaniza, nos hermana, lea a Gorki, a Miguel Hern谩ndez, a Maiakovski.

A continuaci贸n les doy alguna referencia sobre las operaciones del imperialismo en los laboratorios biol贸gicos en Ucrania, puede informarse:

https://diario-octubre.com/2022/03/31/fox-news-washington-financia-en-ucrania-laboratorios-para-la-investigacion-de-patogenos-letales-desde-hace-al-menos-14-anos/

https://diario-octubre.com/2022/03/31/los-laboratorios-biologicos-estadounidenses-como-nueva-forma-de-disuasion/

https://espanol.almayadeen.net/news/politics/1576379/rusia-publica-correspondencia-entre-el-hijo-de-biden-y-el-pe

https://diario-octubre.com/2022/03/31/el-departamento-de-defensa-publica-la-correspondencia-de-hunter-biden-con-miembros-de-la-agencia-de-reduccion-de-la-amenaza-de-defensa-dtra-de-ee-uu/