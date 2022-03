–

De parte de A Las Barricadas March 28, 2022 85 puntos de vista

Amalia, la Directora de la web, exige que haga un artículo de fondo sobre Ucrania, en el que explique claramente cuál es la postura a tomar… Y la verdad es que yo lo que pienso cuando veo esas ciudades asediadas, por ejemplo, sin agua, lo que me pregunto es cómo se preparan los biberones de los bebés, o cómo le limpian el culo a los ancianos incontinentes. ¿Con piedras? Muertes sin balas, diría yo.

Yo no sé lo que tienen que hacer estos o los otros, pero la postura más racional es –si fuese un ucraniano–, darle a los rusos todo lo que les dé la gana. Y después ya veremos. Es más, yo de verme en una guerra en Ucrania huiría –si pudiera– a las antípodas, que por lo que veo es el Océano Pacífico, sin tierra a la vista. Rusia tiene más ejército, más soldados, mejores armas, así que por mera fuerza tiene que ganar. Seguir con la guerra lo único que hará será incrementar los sufrimientos, la destrucción y las muertes de unos y de otros, dado que en la guerra esa de lo que se trata es de matar rusos y ucranianos. ¿Alguien me puede explicar de qué servirá una resistencia numantina? ¿Para quedar como Palestina y Oriente Medio, que no entiende lo que pasa allí ni el que lo ha escrito? Porque si todo es cuestión de economía, como dice Pablo Iglesias en su programa, y la ética no interviene… ¿Qué diablos pinta ahí el tema jurídico, la patria, la libertad y esas mierdas?

Me hablan de intereses de China, de la UE, de los EEUU, de Rusia… Y de cómo se recompone el tablero. La izquierda verdadera, y variados profetas del Apocalipsis, comentan que la Unión Europea es débil, que va a la zaga de EEUU, que EEUU es un imperio en declive y que Europa va a perder su papel predominante. Europa –dicen– es decadente. Pues a mí me parece que para estar en declive EEUU y la UE dan unas hostias que no veas, y que la OTAN está en plena efervescencia. La prensa dice que Putin está desesperado buscando soldados y que no avanza… Y el mapa está cada vez más colorado diría yo. Y si te ves las redes sociales de los militares rusos, Igor Konashenkov sale casi que a diario mostrando imágenes de proyectiles haciendo fosfatina instalaciones militares ucranianas, y a bondadosos soldados rusos repartiendo leche al pueblo liberado.

Así que todo esto acabará cuando le den a Putin lo que quiere. Y si no, pues no acabará y Ucrania Este acabará más destruida de lo que está ya. Que desde Donetsk a Odesa eso está quedando hecho unos zorros. Yo no acierto a entender para qué sirve destruir algo que se quiere liberar/proteger. Me recuerda a muchas luchas internas de organizaciones variadas, en las que sale gente diciendo “o se hace lo que quiero, o lo destruyo todo”.

En fin, que hay gente pa tó, y que para análisis político, mi receta de soldado veterano es la de siempre: huir. Porque quien huye, en la retirada es la vanguardia.