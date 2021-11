隆A la mierda el trabajo! No ni n谩. A la mierda el job sharing, el coworking, la gig economy, el workation, los salarios emocionales y ya, de paso, a la mierda el coliving, el nesting y el wardrobing. A la mierda los que bautizaron la pobreza en ingl茅s para que pareciera cool. A la mierda los explotadores. A la mierda vivir para trabajar. Y encima malvivir. A la mierda un sistema que te hace pobre aunque te deslomes, de cabeza, cuerpo, alma o pack completo. A la mierda los que permiten que las y los trabajadores solo sobrevivan. Son muchos millones en el mundo. En Espa帽a 3,2, seg煤n la 煤ltima encuesta de condiciones de vida del INE, y eso sin contar con los que no cuentan. Sin pan, y a煤n menos rosas.

En abril de este a帽o, casi cuatro millones de personas que trabajaban en Estados Unidos, el 2,7% de toda la fuerza laboral, dejaron sus empleos. Era la cifra m谩s alta desde que se inici贸 el registro en el a帽o 2000. A partir de entonces, el fen贸meno se ha ido repitiendo mes a mes hasta llegar al r茅cord de 4,4 millones de abandonos laborales en septiembre. Lo denominaron the Great Resignation o the Big Quit, y se empez贸 a analizar en primavera. Al principio era m谩s f谩cil, ya saben, los trabajadores son vagos de f谩brica y con ayudas al desempleo se quedan en casa. Pero ya no cuela: muchos estados suprimieron estos beneficios a principios de junio y a nivel nacional se eliminaron en septiembre. Si borramos este argumento de la ecuaci贸n, la cosa se pone algo fea para el capitalismo.

El economista Paul Krugman se preguntaba a principios de mes si la gran renuncia no era tambi茅n un gran replanteamiento (Wonking Out: Is the Great Resignation a Great Rethink?). (Les abro otro par茅ntesis. Llevo d铆as leyendo sobre el asunto en el Financial Times y evitan entrar en el fondo. Quiz谩 no les guste ese fondo). En un art铆culo en The New York Times, el Nobel ofrec铆a los distintos an谩lisis que se manejan para entender los abandonos laborales masivos 鈥損ara 茅l siguen siendo algo misterioso. 鈥Life is full of surprises. But there are surprises, and then there are surprises鈥濃. Entre esas explicaciones est谩n las grandes ayudas que recibieron las familias durante la pandemia, que dej贸 a muchos con m谩s dinero en efectivo de lo habitual; el miedo a volver al trabajo en un pa铆s que vivi贸 una fuerte ola pand茅mica en agosto y que a煤n colea; o la imposibilidad de hacerlo porque hay una grave crisis del cuidado infantil 鈥揺mpleos muy mal pagados y costes que pueden llegar a los 2.500 d贸lares mensuales鈥 (aqu铆 piensen en las mujeres).

Hay una cuarta opci贸n, que no invalida las anteriores, con la que se queda Krugman y a la que yo me aferro: durante la pandemia, alejadas de sus rutinas, muchas personas fueron conscientes de que sus trabajos eran malos o p茅simos y que hab铆an estado soportando mucho m谩s de lo es posible aguantar. Y empezaron a plantearse alternativas que en 2019 ni siquiera atisbaron. Y se convencieron de que el esto es lo que hay ya no era suficiente. Y decidieron dejar sus empleos basura. Y otros muchos se contagiaron e hicieron lo mismo. Parece que los que trabajan en Goldman Sachs tampoco est谩n contentos con las jornadas de m谩s de 90 horas semanales, pero como poco cobran m谩s de 150.000 d贸lares al a帽o, as铆 que me preocupan menos.

La gran renuncia dej贸 a Estados Unidos sin trabajadores en restaurantes, hoteles, tiendas, f谩bricas鈥 Las y los precarios dijeron basta, y las grandes empresas de estos sectores 鈥揝tarbucks, Costco, Walmart, Amazon鈥 se vieron forzadas a subir los salarios si quer铆an abrir sus puertas. Todas est谩n ya por encima de los 15 d贸lares la hora que el presidente Biden aprob贸 en abril para los trabajadores p煤blicos externos y aut贸nomos. Menos da una piedra. Y s铆, la inflaci贸n en Estados Unidos ha llegado al 6,2%, el peor dato registrado en 30 a帽os, pero los salarios han aumentado un 4,2% de media; en hosteler铆a, un 8,1% en el tercer trimestre respecto al a帽o anterior. De nuevo la piedra.

Mientras muchos trabajadores dejaban sus empleos, otros muchos se quedaban pero ya no se conformaban. As铆 lleg贸 una ola de huelgas, con un pico en octubre, striketober lo llaman, en la que han participado decenas de miles de personas. Hubo paros en Kellogg鈥檚, una multinacional agroalimentaria con 14.000 trabajadores; en Deere & Co, la mayor fabricante de maquinaria agr铆cola de Estados Unidos, con 10.000 empleados; par贸 el personal sanitario en todo el pa铆s, y tambi茅n profesionales de la industria cinematogr谩fica en California. Seg煤n la Universidad de Cornell, este a帽o ha habido huelgas contra 178 empresas. Y otro dato: la confianza en los sindicatos es la mayor desde 1965. Entre los que tienen entre 18 y 29 a帽os, alcanza el 78%.

M煤sicas de subversi贸n llegan tambi茅n desde otros lugares del mundo. En Italia, los datos de abandonos laborales han hecho saltar algunas alarmas: en el segundo trimestre del a帽o, 484.000 trabajadores dejaron sus empleos, un 37% m谩s que el trimestre anterior, y un 85% m谩s sobre el mismo trimestre del a帽o pasado. Y tambi茅n est谩 China, donde una peque帽a revoluci贸n millennial, el movimiento de los tumbados (lying flat), amenaza el paradigma de explotaci贸n laboral. La propuesta es sencilla, consiste en hacer solo lo necesario para ir tirando, pero encierra un giro radical: fuera la vida centrada en la producci贸n y el consumo. Esto ser铆a menos importante si el pa铆s no tuviera un grav铆simo problema de natalidad, la mayor amenaza a medio plazo para la econom铆a. C贸mo ser谩 que desde este a帽o el gobierno permite que las parejas casadas puedan tener un tercer hijo. Adem谩s en China, donde 煤ltimamente pasan cosas y las conocemos, un grupo de trabajadores de las principales empresas tecnol贸gicas inici贸 una campa帽a en internet, Workers Lives Matter, para denunciar la cultura del 996: trabajar 12 horas diarias, seis d铆as a la semana. El Supremo del pa铆s dictamin贸 este verano que el 996 es ilegal y el presidente Xi Jinping dice que est谩 trabajando en ello. Otra vez la piedra.

La adhesi贸n al principio productivo es un riesgo constante para nuestra vida y para el planeta, pero hasta que consigamos ser m谩s all谩 de lo que trabajamos, y no tener que trabajar para sobrevivir, abracemos the Big Quit, entregu茅monos a la Great Resignation, al striketober, al Workers Lives Matter y a todo lo que tambalee al sistema, aunque solo sea un poquito. Y compremos m谩s libros y menos papel higi茅nico, que los asustaviejas, agoreros de apagones y carest铆as varias, no se salgan con la suya. 驴A ustedes no les pone pensar en cuatro millones de personas dici茅ndole a su jefe que no, que as铆 no? A m铆, no ni n谩. Disfruten de estos rayos de esperanza, que ya conocen lo que ocurre con las alegr铆as en la casa del pobre.

Justo cuando acabo esta columna escucho en la radio que los trabajadores del metal en C谩diz inician una huelga indefinida por desacuerdos en el nuevo convenio colectivo. Ellos son hoy mi padre. 隆Que viva la lucha de la clase obrera!