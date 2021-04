–

A la muerte no se le cree. No queremos creerle. Y, sin embargo, nos golpea y nos inunda de dolor.

Nos toca despedir a un amigo, a un compa帽ero. Sebasti谩n Touza, demasiado presente en medio de proyectos en danza y conversaciones sucediendo para poder comprender de un momento a otro que no est谩. Militante desde siempre, traductor exquisito, armador en voz baja de complicidades. Docente en la carrera de Ciencia Pol铆tica y en Comunicaci贸n Social en la Universidad de Cuyo, en Mendoza, donde se dedic贸 a ense帽ar e investigar despu茅s de volver de un tiempo de vida en Canad谩. Colaborador fundamental desde hace a帽os en Tinta Lim贸n: de hecho, fue por quien iniciamos el proyecto, que 茅l mismo dirigi贸, de traducir el libro Calib谩n y la bruja, de Silvia Federici y luego la obra de George Caffentzis. Traductor a煤n antes del libro del Colectivo Situaciones, 19 y 20: Apuntes para un nuevo protagonismo social al ingl茅s. Siempre atento a sostener y hacer circular, de modo riguroso, los debates, los intercambios, las lecturas pol铆ticas. Hoy, ante todo, queremos abrazar fuerte a su compa帽era Cecilia y su hija Matilda.

