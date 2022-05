May 2, 2022

En estas elecciones presidenciales hay que tener en cuenta un factor determinante y es el fantasma intervencionista de las FFAA colombianas.

Las Fuerzas Armadas la componen tres armas: ej茅rcito, armada y fuerza a茅rea y cuenta con unos 300.000 efectivos. A los que hay que sumarle 140.000 polic铆as y tambi茅n toda la reserva activa de la fuerza p煤blica que conforman un gran total del medio mill贸n de efectivos. Estamos ante un estado dentro del estado que recibe un presupuesto de 10.600 millones de d贸lares. Colombia es el segundo pa铆s de Am茅rica Latina con la inversi贸n m谩s alta en gasto militar.

El ej茅rcito colombiano que es uno de los pilares fundamentales de la rep煤blica se revela como una instituci贸n completamente herm茅tica que resguarda en espacios aislados al del resto de la poblaci贸n. Su patrimonio es infinito: cuarteles, 谩reas residenciales, preciosos condominios, apartamentos y haciendas, universidades (escuela superior de guerra), centros de ense帽anza, editoriales, emisoras de radio, televisi贸n, peri贸dicos, emporio tecnol贸gico y cibern茅tico, inmobiliarias, alimentaci贸n, farmac茅utica, hoteles, turismo, ocio y vacaciones, bancos, concesionarios de carros, comisariatos, puertos, aeropuertos, empresas de seguridad, Caja Honor, Tribunal Superior Militar, hospitales, empresa de trasporte a茅reo y terrestre, clubes, casinos, equipos deportivos etc鈥.Pero quiz谩s el negocio m谩s lucrativo y que les deja mayores dividendos son los arsenales armament铆sticos que negocian con sus proveedores internacionales en buena parte conectados con en el tr谩fico ilegal de armas. Estos son secretos de estado imposibles de revelar pues est谩n protegidos por la ley de seguridad y defensa nacional.

Porque estamos ante una verdadera mafia enquistada desde hace d茅cadas en pleno coraz贸n del estado y que no est谩 dispuesta a renunciar a sus grandes privilegios. A lo largo de la historia se han formado castas militares muy bien estructuradas casi imposible de desarticular pues gozan de inmunidad y est谩n bien conectados con las altas esferas del poder civil. El ejercicio de la autonom铆a del ej茅rcito se dio como nunca antes al finalizar el periodo presidencial de L贸pez Michelsen.

Si un d铆a peligrase los intereses de los grandes oligarcas, terratenientes, banqueros, empresarios estos ser铆an favorables a un golpe de estado militar para garantizar el imperio de la ley.

Resulta que como el candidato Gustavo Petro encabeza las encuestas de intenci贸n de voto a las elecciones presidenciales del 29 de mayo, eso ha puesto muy nerviosa a la c煤pula militar. No solo nerviosa sino hist茅rica. Porque el lumpen, los parias, los patisucios 鈥渓a indiada y la negramenta鈥 est谩 a punto de tomarse el poder. Una afrenta inadmisible para la oligarqu铆a feudalista decidida a impedir que los tumbe los 鈥渘adies鈥

La historia de Colombia desde la 茅poca de independencia es una historia de militarismo, guerras y violencia. Los protagonistas siempre han sido en su mayor铆a caudillos, dictadores, generales, coroneles, conspiradores, perpetradores de asonadas y golpes de estado. No hay duda que en nuestro pa铆s se engendr贸 un r茅gimen c铆vico-militar en el que participaban los m谩s prestantes patricios tanto liberales como conservadores.

El escudo del ej茅rcito nacional refleja toda esa prepotencia belicista de la que presumen: presidido por un yelmo de acero bru帽ido como s铆mbolo de la legitimidad y homenaje a los conquistadores espa帽oles. Entre sus s铆mbolos se destacan toda esa parafernalia de ca帽ones, escopetas, sables, y castillos rematada con una cinta de oro donde est谩n escritas las palabras 鈥減atria, honor y lealtad鈥 Estamos ante una instituci贸n de honda raigambre patriarcal, mis贸gina, machista, hom贸foba, racista y clasista. El militarismo es el garante de la soberan铆a nacional, de su identidad, de sus valores y tradiciones cristianas.

En 1985 Gustavo Petro fue detenido por los militares cuando era concejal en Zipaquir谩 acusado de ser miembro activo del M19. Lo torturaron durante 4 d铆as en la Escuela de Caballer铆a y posteriormente un juzgado de instrucci贸n penal militar lo conden贸 a 2 a帽os de prisi贸n por porte ilegal de armas. La inteligencia militar adem谩s lo se帽ala de 鈥渃ooperador necesario鈥 en la toma del Palacio de Justicia. Sus contradictores le reprochan que todav铆a no les haya pedido perd贸n a las v铆ctimas ni saldado sus cuentas. Seg煤n su versi贸n: 鈥渓a historia oficial es falsa, la verdad est谩 desaparecida鈥

El d铆a 28 de marzo las tropas de la divisi贸n de asalto a茅reo del ej茅rcito colombiano desarrollaron una 鈥渙peraci贸n antiterrorista鈥 en la vereda Alto Remanso, Puerto Leguizamo, Putumayo. En el transcurso de la misma asesinaron a 11 civiles a los que adem谩s supuestamente les incautaron un copioso arsenal de guerra. La inteligencia militar les consideraba un objetivo leg铆timo pues trabajaban como 鈥渘arcococaleros鈥 al servicio de las disidencias de las FARC. Porque una de las prioridades del gobierno nacional es erradicar las 245.000 hect谩reas de coca existentes en el pa铆s. El presidente Duque, como cancerbero de la Seguridad Democr谩tica de Uribe V茅lez, advirti贸: 鈥渃ontin煤a la ofensiva sin tregua contra las estructuras narcoterroristas en todas las regiones del pa铆s鈥 El ministro de Defensa Molano llam贸 embustero a Petro porque dijo que el asesinato de ind铆genas y de campesinos se trataba de un crimen de guerra. El candidato del Pacto Hist贸rico a帽adi贸: 鈥淓n mi gobierno el honor ser谩 el eje de la fuerza p煤blica y se acaban definitivamente los falsos positivos. Las armas defender谩n libertades y derechos鈥 Con toda contundencia garantiza que ya no habr谩 m谩s violaciones de los derechos humanos durante su mandato. Que cobard铆a asesinar a la poblaci贸n civil a mansalva, a campesinos e ind铆genas desarmados y no solo eso, sino tambi茅n rematarlos con un tiro de gracia cuando muchos se encontraban malheridos. No cesa la campa帽a de terror que parece una maldici贸n que nos va a perseguir por los siglos de los siglos.

Petro ha acusado a las fuerzas armadas de tener v铆nculos con los paramilitares y narcotraficantes y hacer parte de los cr铆menes de falsos positivos. 鈥淓sos humildes soldados mueren en los enfrentamientos contra el clan del Golfo mientras algunos de sus mandos est谩n en n贸mina de los carteles de la droga. Luego son ascendidos gracias a la influencia de los politiqueros y narcotraficantes鈥 Algo que provoc贸 una dura respuesta del general Zapateiro, comandante del Ej茅rcito Nacional de Colombia, quien le contest贸: 鈥渜ue si tiene pruebas de delitos en las FFAA que las presente ante los jueces porque el 煤nico que si ha recibido dinero sucio en bolsas de basura es el se帽or Gustavo Petro鈥 鈥渦sted es el que hace parte del colectivo al cual osa se帽alar como politiqueros del narcotr谩fico鈥 鈥減orque el ej茅rcito es el que ha defendido por m谩s de 200 a帽os la democracia de esta naci贸n鈥

El general Zapateiro furioso ha declarado que 鈥渏am谩s me ir茅 de la instituci贸n porque dejar茅 much铆simos Zapateiros en el ej茅rcito鈥 O sea, que cuidado porque generales Zapateiros sobran en las fuerzas armadas.

驴Qui茅n se atreve a criticar al comandante del ej茅rcito de Colombia el general Zapateiro? Est谩 en juego el honor de la FFAA, de su nobleza y la dignidad de los 鈥渉茅roes de la patria鈥. La promesa de un futuro de desarme y desmilitarizaci贸n parece una utop铆a. Los planes parecen m谩s encaminados a multiplicar por tres el pie de fuerza en el combate del enemigo interno que no es otro que el crimen organizado, el narcotr谩fico y la guerrilla. (siguiendo los designios de Washington) O sea, que padeceremos m谩s represi贸n y militarismo que es el principal eje sobre el que se sustenta el control social. La actividad b茅lica y la fuerza letal de combate jam谩s ha cesado.

Tendremos que resignarnos entonces a continuar sufriendo la guerra sucia, las luchas por el territorio, el desplazamiento forzado, el sicariato, las masacres, el asesinato de personas inocentes 驴A cu谩ntos campesinos no los han cortado con motosierra para luego echarlos al r铆o y que los devoren los caimanes? La impunidad otorgada por los jueces militares persiste y m谩s ahora cuando los victimarios se acogen a los beneficios de la Justicia Especial para la Paz.

Una de las m谩ximas que m谩s se repite en la Escuela Superior de Guerra de Bogot谩 es la siguiente: 鈥淓l soldado va a la guerra en busca de la paz. El fin de la guerra es la paz鈥. En sus aulas se dictan cursos de alto estado mayor para 鈥渇ormar 铆ntegramente a los futuros oficiales del ej茅rcito con s贸lidas competencias profesionales en Ciencias Militares鈥 En esa escuela no solo estudian militares sino tambi茅n civiles -la mayor铆a relacionados con los partidos de extrema derecha colombianos- que se grad煤an con calificaci贸n cum laude. All铆 los adiestran y los preparan en el manejo de las armas para enfrentarse a los 鈥減eligrosos terroristas comunistas鈥 .

Este choque dial茅ctico y con tendencias antag贸nicas nos revela perfectamente lo que suceder谩 si gana las elecciones el binomio Petro-Francia del Pacto Hist贸rico. Un conflicto incendiario con un desenlace impredecible. La c煤pula militar est谩 totalmente en desacuerdo con que el presidente de Colombia sea un exguerrillero del M19 que tuvo nexos con el chavismo como aparentemente lo demuestran los documentos que obran en poder del general bolivariano 鈥減ollo鈥 Carvajal, preso en Espa帽a y pr贸ximo a ser extraditado a los EEUU . Y como si fuera poco la inteligencia militar tiene en la mira a 鈥淭eodora鈥 la nueva senadora del Pacto Hist贸rico Piedad C贸rdoba, a quien el gobierno de Uribe V茅lez autoriz贸 como mediadora con la c煤pula de las FARC para liberar a los secuestrados. Hoy se encuentra Investigada por la Fiscal铆a que la vincula con el empresario Alex Saab, uno de los testaferros de Nicol谩s Maduro, con quien supuestamente se le relaciona en actos de corrupci贸n y lavado de dinero (160 millones de d贸lares)

Desde luego que la campa帽a de Petro est谩 infiltrada. Mejor dicho, desde hace a帽os los agentes secretos del estado siguen al mil铆metro todos sus movimientos. El DNI poseen los medios tecnol贸gicos para mantenerlo completamente monitoreado. 驴Cu谩les son las fichas de Petro en las FFAA? 驴Qui茅nes son sus incondicionales; oficiales, suboficiales o altos mandos, hombres y mujeres de confianza? 驴Ser谩 que hay alg煤n general petrista (tanto en el ejercito como en la polic铆a) o bolivariano? 驴tendr谩 un grupo de inteligencia y contrainteligencia para prevenir y garantizar su seguridad y la de su entorno? 驴Acaso sus tel茅fonos, computadores y sus cuentas digitales no est谩n hackeadas?

Porque uno no sabe en qu茅 momento puede caerse un avi贸n o un helic贸ptero que tenga como pasajero al primer mandatario y a su comitiva. Todo es posible en este maquiav茅lico juego. 驴Acaso los poderes f谩cticos en Colombia no han matado a la gente por pensar distinto? Como es el caso de los magnicidios de Bernardo Jaramillo, Jos茅 Antequera, Carlos Pizarro o el genocidio de la UP.

La tutela del estamento militar sobre el civil ha sido una constante durante m谩s de 200 a帽os. Empez贸 con Bol铆var, el presidente vitalicio y dictador supremo de raigambre conservadora y centralista que defend铆a los cargos hereditarios y la nulidad del voto popular. Principios fundamentales refutados por el general Santander, fundador del partido liberal, hombre de las leyes y organizador de la victoria.

Otro punto 谩lgido son las relaciones con Washington pues se han firmado acuerdos bilaterales como el Plan Colombia y el Plan Patriota para perseguir a los guerrilleros comunistas, los cultivos il铆citos y el narcotr谩fico. Para el imperialismo norteamericano la elecci贸n de Petro significar铆a un gran obst谩culo para sus planes de dominaci贸n de una de las zonas geoestrat茅gicas m谩s importantes del continente americano. En todo caso hay acuerdos de cooperaci贸n que permite la presencia de soldados americanos disfrazados de contratistas en ocho bases militares conjuntas. 鈥淐olombia es la cabecera de playa de la estrategia de contenci贸n yanqui en la Am茅rica del Sur鈥 -lleg贸 a expresar en su d铆a Hugo Ch谩vez.

La Fuerza de Tarea Conjunta OMEGA (integrada por el ej茅rcito nacional, fuerza a茅rea, la armada y la polic铆a bajo el mando del general Freddy Padilla de Le贸n) sellaron la victoria contra la insurgencia. Exultante transmiti贸 el ej茅rcito el 煤ltimo parte de guerra. La firma de los Tratados de Paz de la Habana no es m谩s que un acta de capitulaci贸n o rendici贸n incondicional de las FARC. Han fracasado en su asalto al poder y deben asumir las consecuencias. El ej茅rcito y la polic铆a se jactan de haber rendido a las guerrillas tanto del M19, EPL, Quint铆n Lame, las FARC y tambi茅n la desmovilizaci贸n de los paramilitares.

Yo he sido testigo de esos encuentros de la 茅lite colombiana cuando asist铆 en 1979 a un c贸ctel en el Palacio de San Carlos convocado por el presidente Turbay Ayala. All铆 se reunieron los representantes de la sociedad civil, los militares de alta graduaci贸n, empresarios y jerarcas de la iglesia cat贸lica. Entre los que cabe destacar el general Luis Carlos Camacho Leyva, el comandante de las fuerzas militares Fernando Landaz谩bal, el cardenal An铆bal Mu帽oz Duque o el afamado empresario Carlos Ardila Lulle, sin que faltaran los presidentes de la federaci贸n colombiana de ganaderos, el de la federaci贸n nacional de cafeteros, federaci贸n nacional de comerciantes o la asociaci贸n nacional de industriales. El c贸ctel se desarrollaba en un ambiente de gran camarader铆a y entre risotadas las fuerzas vivas鈥 brindaban con champagne por el extraordinario 茅xito del Estatuto de Seguridad con el que Turbay Ayala pretend铆a acorralar a los grupos guerrilleros y generar terror, violencia y desestabilizaci贸n social. Desde luego que el poder pol铆tico, el poder militar, el poder econ贸mico y el poder eclesi谩stico est谩n 铆ntimamente ligados.

Petro ha dicho que: 鈥渆n mi gobierno los generales obedecer谩n al presidente y a la Constituci贸n y el ascenso ser谩 por m茅ritos propios y no por la intervenci贸n de politiqueros corruptos o narcotraficantes鈥. Los generales se ascienden v铆a el v铆nculo pol铆tico y obedecen muchas veces a intereses de organizaciones criminales. Las fuerzas armadas seg煤n la Constituci贸n no son deliberantes y no pueden votar ni menos inmiscuirse en asuntos pol铆ticos. Pero esto es algo te贸rico pues desde la misma independencia solapadamente han hecho pol铆tica, no p煤blicamente -como es el caso de Zapateiro- sino en privado. En incontables ocasiones obligaron o 鈥渁consejaron鈥 a los presidentes o sus subordinados a tener en cuenta su 鈥減arecer鈥 (贸rdenes). El general Rojas Pinilla lo aplic贸 muy bien cuando en 1953 dio el golpe de estado en connivencia con la facci贸n m谩s reaccionaria del partido conservador y en complicidad con el Partido Liberal. Golpe de estado que recibi贸 el apoyo entusiasta de la ciudadan铆a y de los sectores pol铆ticos, econ贸micos y religiosos de Colombia. La apoteosis lleg贸 a tal punto que hasta el Nuncio Apost贸lico y la embajada norteamericana lo celebraron.

驴Obedecer谩 la plana mayor de las fuerzas armadas al exguerrillero arrepentido del M19 ? A un 鈥渢errorista鈥 que ha conspirado para destruir el estado colombiano -seg煤n los t茅rminos que usa de la inteligencia militar. El partido de las FARC ya le brindaron su apoyo incondicional. Ser谩 que el generalato le va a jurar fidelidad a la vicepresidenta Francia M谩rquez que los califica p煤blicamente de genocidas y responsables de los falsos positivos y otras lindezas? El senador Bol铆var, a quien la SIJIN nombra como 鈥渆l promotor y financiador de la Primera L铆nea鈥, compadre de Petro, lleg贸 a declarar por la muerte de la ni帽a de 17 a帽os Alison: 鈥 malditos polic铆as, cerdos polic铆as que la ultrajaron sexualmente鈥 El ambiente est谩 muy enrarecido y dif铆cilmente las aguas bravas volver谩n a su cauce.

Sus contrincantes de ultraderecha denuncian que 鈥渆xiste un alto riesgo de que Petro expropie la propiedad privada y a que se eternice en el poder siguiendo los pasos de Ch谩vez鈥. Pero esta argucia propagand铆stica es muy f谩cil de refutar pues lo cierto es que los militares y paramilitares han sido los grandes expropiadores de la tierra en Colombia. Y el 煤nico que ha violado la constituci贸n para reelegirse es el expresidente Uribe V茅lez, el 鈥減ap谩 de la Seguridad Democr谩tica鈥. 驴Es viable garantizar la gobernabilidad para sacar al pa铆s de la insostenible crisis social? Urge aprobar las 5 reformas: el campo, justicia, pol铆tica, salud, educaci贸n y econom铆a para darle una segunda oportunidad a nuestro pa铆s.

驴C贸mo democratizar las fuerzas armadas? Constitucionalmente el presidente de Colombia es el jefe de Estado y de Gobierno, suprema autoridad administrativa de Colombia y comandante supremo de las fuerzas armadas. 驴Se respetar谩 su alta investidura? El aparato militar tiene que estar sometido a la Constituci贸n -afirman los m谩s respetables juristas. Acu茅rdense que 鈥渓os militares planean y el presidente toma las decisiones鈥 como ha sucedido en tantas operaciones especiales y golpes contra la guerrilla, grupos delincuenciales y narcotraficantes. El primer mandatario tiene la 煤ltima palabra. 驴Se atrever谩 Petro a desnazificar las fuerzas armadas? 驴cuadrar谩 a los altos mandos para advertirles que 茅l es el comandante y jefe.

Seamos realistas todos sus elementos de alta graduaci贸n son enemigos de la izquierda y por ende del Pacto Hist贸rico. 鈥溌緾贸mo es eso que un guerrillero castro-chavista va a ser el comandante general de la fuerza p煤blica y ej茅rcito, el gran maestre de la Orden de Boyac谩? 鈥淎 la orden, mi presidente, con la novedad de que hemos dado de baja a x narcoterroristas o x narco guerrilleros鈥. 驴El nuevo presidente de izquierdas entonces los aplaudir谩 y los premiar谩 con condecoraciones y ascensos?

驴C贸mo compatibilizar tantas contradicciones cuando supuestamente Petro se posesione el 7 de agosto? El presidente tiene la capacidad de pasar a retiro o llamar a calificar servicios a cuanto general no le inspire confianza, es decir, hacer una purga de militares reaccionarios, corruptos y autoritarios dedicados al enriquecimiento il铆cito, vinculados a los carteles del narcotr谩fico, culpables de desaparici贸n forzada, ejecuciones extrajudiciales y tambi茅n de abusos sexuales. Petro y Francia M谩rquez que tanto pregonan la defensa de la vida, el amor, la paz y la democracia, presidir谩n las solemnes paradas militares y estrechar谩n las manos manchadas de sangre de quienes han traicionado su juramento 鈥渁nte Dios y la Patria de 鈥渄efender la soberan铆a nacional y brindar seguridad a los habitantes de las diferentes regiones del pa铆s鈥

Esta es la explosiva situaci贸n que se encontrar谩 el candidato Gustavo Petro si gana las elecciones. 脡l ha intentado al m谩ximo lavar su imagen para trasmutares en un socialdem贸crata, el guerrillero arrepentido partidario de la teolog铆a de la liberaci贸n, el humanista, el ambientalista, el antimilitarista, el feminista, el pacifista bendecido por el Santo Padre que vive en Roma. Incluso ha tenido que autoflagelarse confesando que 鈥淐olombia no necesita socialismo sino democracia y paz鈥 para sumar votantes indecisos y congraciarse con los generalotes de tres y cuatro soles 鈥溍bitros de la contienda electoral鈥

El Pacto Hist贸rico propone un 鈥渃ambio por la vida鈥 y esto es algo que no va a tolerar la c煤pula militar. Ya se escucha el ruido de sables y las botas de los dragoneantes marcando el paso por las avenidas de las grandes ciudades, las banderas tricolores ondean altivas sobre los carros de combate y suenan las notas gloriosas del himno nacional 鈥溾oldados sin coraza ganaron la victoria; su varonil aliento de escudo les sirvi贸鈥︹. Y como dijera en su momento el coronel Plazas Vega, l铆der de la retoma del Palacio de Justicia en 1986, a la pregunta de un periodista -驴Cu谩l es la instrucci贸n o la decisi贸n que hay por parte de las fuerzas regulares en este momento? Respuesta fulminante: 鈥渁 mantener la democracia, maestro鈥. Es ir贸nico, pero por si no lo sab铆an 隆aqu铆 los m谩s dem贸cratas son los militares! De acuerdo a su credo ellos son los que respetan y protegen el orden constitucional ante los ataques de la 鈥渃husma narco-guerrillera鈥

El General 脕lvaro Valencia Tovar, comandante en 1973 de la 鈥淥peraci贸n Anor铆鈥 para exterminar al ELN y presunto planificador de un golpe de estado contra el presidente Alfonso L贸pez Michelsen, escribi贸 estas sabias palabras en un ensayo sobre la FFAA y derechos humanos: 鈥渓a lucha del hombre por la libertad y la justicia es tan antigua como la especie. Ninguna de estas dos metas ha podido alcanzarse bajo reg铆menes desp贸ticos, en los que el estado prevalezca sobre el individuo鈥 鈥減or eso hay que inculcar en el hombre de armas y en quien desempe帽a funciones policiales, el respeto inviolable a los derechos humanos鈥. El cinismo de este sanguinario general adicto al estado de sitio no tiene l铆mites.

驴Los soldados de la patria tendr谩n alguna idea pol铆tica? no sabemos porque muchos se limitan a acatar las predicas de sus superiores. Especialmente la instrucci贸n militar y la educaci贸n castrense se ha impuesto la idea que los demonios son 鈥渞ojos comunistas o castro-chavistas鈥. Y a esos enemigos hay que borrarlos del mapa. El proceso de formaci贸n de los soldados en su inmensa mayor铆a pertenecientes de los estratos m谩s bajos de la sociedad campesinos, ind铆genas, obreros y trabajadores; mestizos, ind铆genas, negros, mulatos, zambos es completamente fascistoide. Se les entrena repitiendo consignas tales como: 鈥済uerrilleros mataremos, su sangre beberemos, sus mujeres violaremos, sus hijos quemaremos鈥 Los j贸venes reclutas reciben tremendo lavado cerebral o una brutal manipulaci贸n para crear unos enemigos que no son otros sus propios hermanos de clase empobrecidos y marginados. Porque milicia es la disciplina y la obediencia ciega. Perversamente est谩n enfrentando a pobres contra pobres en beneficio de la casta dominante. El lema del escudo de Colombia 鈥淟ibertad y Orden鈥, nos revela dos palabras contrapuestas que algunos las traducen como 鈥渓ibertad para el patr贸n y orden para el pe贸n鈥 Porque sin orden no hay progreso ni bienestar

Tal vez se est茅 gestando una cat谩strofe que va a ser mucho peor que la del 9 de abril de 1948, mejor conocido como el 鈥淏ogotazo鈥 cuando asesinaron a Gait谩n. Porque si Petro pierde las elecciones sus partidarios no lo aceptar谩n y dir谩n que han sido v铆ctimas de un fraude. Seguramente se convocar谩n violentas y multitudinarias manifestaciones donde el ESMAD tendr谩 que aplicarse a fondo para reprimirlas. El a帽o pasado durante el paro nacional o estallido social hubo 1.200 civiles violentados y 80 j贸venes asesinados por la fuerza p煤blica. 驴C贸mo aplacar esos sentimientos at谩vicos de rabia, de odio y de rencor? La polarizaci贸n pol铆tica est谩 que echa chispas y podr铆a desatar una voraz conflagraci贸n.

驴C贸mo puede recomponer Petro las relaciones con los militares? 驴existe alg煤n intermediario o mediador capaz de limar las asperezas? Porque si sale elegido democr谩ticamente como presidente esto es algo que hay que tener en cuenta 驴qui茅nes ser谩n los mandos, los oficiales de confianza? 驴existir谩n en las FFAA algunos elementos progresistas, tal vez, de izquierdas, revolucionarios o bolivarianos?

Quiz谩s tendr谩 que hacerse un pacto de cohabitaci贸n o respeto mutuo en el que se blinde los privilegios de la casta militar 驴c贸mo taparles la boca a los generalotes de altos vuelos? De alguna manera hay que sobornarlos subi茅ndole los sueldos, ofreci茅ndole millonarias prebendas, exenci贸n de impuestos para sus negocios, cargos diplom谩ticos en el exterior (preferentemente en EE.UU o Europa) o matriculas en las mejores universidades del mundo para sus hijos. 驴Se firmar谩 un acuerdo de impunidad y de olvido entre ambas partes? 驴Perd贸n social?

Estamos planteando demasiados interrogantes que somos incapaces de despejar. Solamente nos queda invocar la intervenci贸n del Sagrado Coraz贸n de Jes煤s para que nos ampare y nos favorezca

Carlos de Urab谩 2022