En una asamblea de este peri贸dico del mes de abril, alguien comenta: 鈥淧ues en mayo tenemos elecciones, algo habr谩 que escribir鈥.

La respuesta es un谩nime: 芦驴Otra vez? Si ya hemos escrito mil veces鈥

Despu茅s de la asamblea, un compa帽ero env铆a un texto visto por twitter que anima el debate: 鈥Sigo pensando que una conclusi贸n valiente a esta d茅cada de experimentos pol铆ticos que nos ha tocado vivir es reconocer que 鈥淣O se pudo鈥. O m谩s concretamente, que la pol铆tica institucional es un camino que sin movimientos sociales y sindicatos independientes, es est茅ril.鈥

Pues mira, no, respondo.

La pol铆tica institucional no es un camino est茅ril. La pol铆tica institucional, la socialdemocracia, junto con la represi贸n gubernamental, se ha demostrado como el mayor enemigo de los movimientos sociales y sindicatos independientes a lo largo de la historia.

L贸gicamente, tras esa respuesta, el en茅simo art铆culo sobre las elecciones me fue adjudicado. Por eso, si quieres leer reflexiones novedosas sobre temas de actualidad, pasa directamente al siguiente art铆culo.

Pero si quieres acompa帽arnos en un recorrido sobre nuestra postura ante las elecciones en los 煤ltimos a帽os, qu茅date una p谩gina m谩s con nosotras.

En las elecciones europeas de mayo de 2014, cuando comenz贸 el fen贸meno de Podemos, constat谩bamos la defunci贸n de lo que fue o, lo que nosotras cre铆amos que pudo ser, el 15M. Ve铆amos como la deriva institucional de un movimiento que impugn贸 los modelos de representaci贸n tradicional ten铆a unas consecuencias da帽inas que enfriaban la frescura de este ciclo de luchas y que supon铆a un paso atr谩s.

鈥algo s铆 ha cambiado. Conceptos como autonom铆a y autoorganizaci贸n, y formas de participaci贸n pol铆tica asamblearias al margen de las instituciones, que desde la eclosi贸n del 15-M hab铆an vivido un gran auge, han salido heridas. Su utilizaci贸n en el juego electoral por personas que necesitaban llenar su ego, y por organizaciones pol铆ticas que llevan en su ADN la apropiaci贸n de las luchas en beneficio propio, ha dado un barniz de legitimidad y de renovaci贸n a aquello que cre铆amos ya superado por lo movimientos sociales.

Nos equivoc谩bamos quienes pens谩bamos que las ideas de que <la lucha est谩 en la calle y no en el parlamento> y que <todo el poder a las asambleas> hab铆an calado fuerte. Todav铆a nos queda todo por hacer, porque, como ya hemos dicho en miles de ocasiones, desde las instituciones, ni Podemos ni queremos. No nos representan鈥.

Un a帽o despu茅s, por esas fechas, nos llamaban a las auton贸micas y municipales. Ahora el lugar a conquistar ya no eran unas lejanas y desconocidas instituciones europeas. El campo de batalla era m谩s cercano y eso daba pie a que nos trataran de vender que nuestro voto esta vez s铆 que iba a ser 煤til. Las candidaturas municipalistas planteaban el 鈥渁salto institucional鈥 y, algunos, conscientes de que se trataba del en茅simo intento de lo mismo, nos apremiaban cont谩ndonos que se hab铆a abierto una ventana de oportunidad y que ahora, s铆 era el momento. Los sepultadores de un movimiento aut贸nomo y antiinstitucional, aprovechaban el declive de las movilizaciones para tratar de llevarnos de nuevo a la v铆a electoral. De nuevo, no nos convencieron:

鈥A pesar de la moto que nos quieran vender, poco o nada hay de nuevo en este camino. La modernidad nos est谩 volviendo algo olvidadizos/as (o prepotentes, cada uno seg煤n lo vea), pero no podemos pretender que toda nuestra acci贸n pol铆tica sea novedosa. M谩s si cabe, como ya dijo aquel, 鈥渢odo est谩 inventado鈥, y nosotros no podemos hacer m谩s que ir perfilando nuestras herramientas a fin de acometer lo mejor posible cada tarea. Los tiempos cambian y es imprescindible adaptarse a las nuevas condiciones (tanto objetivas como subjetivas), mantener r铆gidos esquemas ideol贸gicos no nos conducen m谩s que al aislamiento, eso est谩 claro. Pero tampoco vayamos de lumbreras, no estamos inventando nada, ninguno/a de nosotros/as. Lo cual no quita m茅rito a nadie. En este sentido, el momento actual es irrepetible, pero como todos, y nos negamos a olvidar que el sendero de las instituciones est谩 mil veces trillado. Una parte importante del movimiento obrero ya apost贸 al todo o nada en las elecciones, el asalto institucional se ha tratado de dar mil veces, y sus frutos los llevamos recogiendo desde hace m谩s de cien a帽os.

Paco Salamanca reflexionaba tambi茅n en estas p谩ginas:

鈥No es una discusi贸n filos贸fica. No estamos en 1850. No est谩n todas las v铆as por explorar. Hay v铆as que est谩n saturadas y otras casi sin tocar

Pretender aupar a compa帽eros/as a los aparatos del estado capitalista para que desde dentro hagan no s茅 qu茅, es como si la estrategia del feminismo fuese insertar a hombres de confianza en la jerarqu铆a cat贸lica para acabar con su discurso patriarcal

En los 煤ltimos doscientos a帽os una de las causas de las constantes derrotas de la izquierda revolucionaria ha sido precisamente lo que estamos viviendo ahora. La premura del ahora que nos ha llevado a descuidar la coherencia entre medios y fines. La esencia misma del cambio

No se entienda esto como un abandono de las luchas concretas, ni mucho menos. Pero para defender lo p煤blico y parar las privatizaciones las urnas no son el 煤nico camino, ni siquiera un camino necesario. Y parece mentira que esto haya que recordarlo en un pa铆s que logr贸 la jornada de ocho horas despu茅s de una huelga ilegal de 44 d铆as鈥

El resultado es conocido. En algunas de las principales ciudades, tras una importante movilizaci贸n electoral de la izquierda, se constituyeron los autodenominados Ayuntamientos del Cambio. En cada ciudad las pol铆ticas tuvieron algunas diferencias pero, en general, siguieron un mismo patr贸n: cambios inofensivos y cosm茅ticos, con algunas mejoras puntuales y con un miedo atroz a plantar una m铆nima batalla a los poderes f谩cticos con medidas que pudieran resultar molestas a los de siempre. Un asalto institucional educado, prudente, pidiendo las cosas por favor y sin querer incomodar que en la mayor铆a de las ciudades fue desalojado en las siguientes elecciones.

Y con ese ciclo, llegamos a 2019, donde la urgencia y necesidad de nuestro voto era para frenar el fascismo que supon铆a la m谩s que posible entrada de Vox en los gobiernos y la radicalizaci贸n del discurso del Partido Popular:

鈥La urgencia, siempre la urgencia, urgencia como forma de aplazar el debate de fondo. Hace cuatro a帽os hab铆a urgencia porque se cerraba la ventana de oportunidad, a帽os antes porque ven铆a el PP, hoy porque viene el fascismo, siempre hay urgencia y nunca hay tiempo para analizar de d贸nde viene la urgencia. No es que no nos asuste el ascenso del fascismo, pero creemos que la en茅sima escisi贸n de los partidos de izquierda no va a ser quien le ponga freno 鈥

Ahora, en estos d铆as, vuelven a acordarse de nosotras. En esta ocasi贸n, la novedad es la en茅sima guerra entre los partidos que vienen a renovar la socialdemocracia y que se devoran entre ellos para recordarnos que, al final, ni el asalto institucional, ni el auge de la extrema derecha, ni sus m铆seras reformas son lo importante. Que nos quieren para alimentar sus egos y sus bolsillos y que sus din谩micas de ciclos electorales solo suponen palos en las ruedas de los movimientos que pretenden cambiar esta mierda de mundo.

Que se vayan todos.