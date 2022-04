–

En las inmediaciones del penal de Ezeiza el sábado 23 de abril se desarrolló una actividad en el acampe de la coordinadora por la libertad y el desprocesamiento de todxs lxs presxs políticxs por luchar. Dicho acampe se mantiene desde el día 20 de abril y hasta el 29 del mismo mes, momento en el cual se daría a conocer el fallo sobre la extradición de Facundo Molares.

En la mesa expusieron sobre la situación de los 3 compañeros detenidos en el marco de la movilización contra el acuerdo con el FMI el 10 de marzo: Jaru Alexander Guerrero Rodríguez, Julián Lazarte y Oscar Santillán. Además de ellos hay otrxs imputadxs. Por otra parte comentaron la situación de distintos procesados a causa de acciones de lucha y callejeras.

En un comunicado del 9 de abril, desde la coordinadora decían: «reclamamos por Karen Marin, presa producto de una causa armada, como así también por los siete detenidxs por el señalamiento contra el multimedio Clarín; porque protestar no es delito, reclamamos la absolución de lxs estudiantes universitarixs de Córdoba y de Río Negro, procesadxs por la toma de la UNC en 2018, el desprocesamiento de lxs piqueterxs de Jujuy y Misiones y el cese de causas judiciales de todxs los procesadxs por luchar; Repudiamos al gobierno de Larreta y su policía de la Ciudad de Buenos Aires que quiso impedir con un operativo de seguridad el acampe piquetero en la 9 de julio y reprimió después del acampe a los miembros del polo obrero secuestrando el camión de reparto de alimentos, condenamos al Gobierno de Arcioni y la justicia de Chubut que procesa y allana domicilios de los manifestantes que rechazan la megamineria a cielo abierto, Decimos ¡NO ES NO!; Manifestamos la solidaridad con los docentes y estudiantes de Río Negro quienes el 11 de mayo serán enjuiciados como así también por los 23 compañeros y compañeras procesados en Neuquén; porque maternar no es delito, exigimos la libertad en Paraguay de Laura Villalba y recordamos la impunidad sobre los infanticidios de Liliam y Maria Carmen, al tiempo que preguntamos ¡¿dónde está Lichita?!, también exigimos la libertad a Carmen Villalba; queremos que se detenga la persecución al pueblo mapuche, cese de hostigamiento a las comunidades y al Lonko Facundo Jones Huala, como también por los presos políticos en Venezuela, en Chile, en Perú y el mundo».