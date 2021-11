–

Victoria Hist贸rica para la Revoluci贸n Sandinista y paliza para la Industria del Odio.

Los resultados preliminares otorgaron el 75% de los votos a favor del Frente Sandinista de Liberaci贸n Nacional liderado por el legendario Comandante Daniel Ortega.

Burlando el cacareo de pron贸sticos llamando a la abstenci贸n, impulsado por los grandes medios de desinformaci贸n, la participaci贸n fue abrumadora con presencia en las urnas de m谩s del 65% del padr贸n electoral.

Deber铆an tomar notas aquellos modelos que imparten clases de democracia, y se adjudican la condici贸n de 鈥渕odelos鈥, pero que jam谩s superan el 50% de participaci贸n popular, y en la mayor铆a de las veces siquiera el 20%.

Llueven ahora los analistas a sueldo tratando de justificar el asombro y el mal rato de los poderosos de este mundo. Fundamentan su vergonzosa derrota en las detenciones llevadas a cabo por el gobierno contra participantes, c贸mplices y continuadores en tentativa, de la escalada abiertamente terrorista que sufri贸 el pa铆s en 2018.

El mundo ha podido ver las im谩genes de aquellos meses de terror. Un resumen crudo, pero necesario, puede encontrarse en el Documental 鈥淎lianza del Caos鈥, para entender bien el supuesto car谩cter 鈥減ac铆fico鈥 que tuvieron aquellas jornadas: asesinatos, sabotajes, torturas, personas quemadas vivas en plena calle鈥︹

Lloran y patalean los funcionarios de laboratorios pol铆ticos occidentales: dicen que fueron apresados los l铆deres opositores. Sin embargo, ninguno de los detenidos o imputados de cargos hasta el momento ten铆a condici贸n de candidato presidencial; ni siquiera estatus de precandidato por ninguno de los grupos y partidos pol铆ticos de oposici贸n.

La 鈥渙bjetiva鈥 cadena de prensa BBC ha llegado a publicar un trabajo con el t铆tulo 鈥淓l poder no est谩 en juego, no hay competencia electoral鈥. Sin embargo, con esta supuesta 鈥渁usencia de oposici贸n鈥 participaron en los comicios de ayer los siguientes Partidos y Coaliciones:

Partido Liberal Constitucional (14%)

Camino Cristiano ( 3,44%)

Partido Liberal Independiente (1.70%)

Alianza Liberal Nicarag眉ense (3.27%)

Alianza por la Rep煤blica (2.20%)

Es real compa帽eros perdedores: no hay competencia electoral. Pero eso no es culpa de los sandinistas, sino del pueblo de Sandino, y de la ausencia de una propuesta seria, mejor que la actual, por qui茅nes siguen el juego a intereses externos.

Repiten con altoparlantes que no hubo observadores internacionales. Pero esa es otra mentira, y mediocre. Ayer pudimos escuchar a m谩s de una decena de acompa帽antes y auditores internacionales: diputados, congresistas y representantes de todos los continentes, que halagaron la transparencia y buena organizaci贸n del proceso electoral.

Los nica no son nada tontos. Por supuesto que no van a legitimar a agentes y operadores de cambio al servicio de intereses hegem贸nicos c贸mo observadores. Casualmente reclaman participar los mismos que hace poco provocaron el golpe de Estado al compa帽ero Evo en Bolivia, y que a煤n no han sido presentados ante justicia alguna.

Mienten sobre el nivel de pobreza e inseguridad social en Nicaragua, pasando por alto el desastre de los pa铆ses donde experimentan el neo-liberal-colonialismo. Ni una sola palabra sobre el crecimiento econ贸mico de la econom铆a de Nicaragua, y sus indiscutibles logros sociales.

Disfrutemos el pat茅tico pataleo de: los gringos y sus declaraciones de los que es leg铆timo o no; los medievales colonizadores de la Uni贸n Europea con sus anuncios corta y pega del Departamento de Estado; el zumbido casi insonoro de un chiste llamado OEA; los coristas( sin voz ni voto) del gobierno de Canad谩, y otros perdedores llorosos de la contienda.

No hay nada m谩s f谩cil que googlear, y leer la mentira de siempre, que aparecer谩 como preferencia en la parte superior de su buscador, jerarquizada y ponderada por la dictadura del algoritmo. Lo dif铆cil, pero honesto y verdaderamente revolucionario, es ir al fondo de los acontecimientos, a las causas y condiciones de los procesos sociales.

隆A llorar la perreta!, camaradas dinosaurios de la oligarqu铆a internacional; pero a tomar nota, y bajar la cabeza. Es un d铆a de Victoria. El pueblo de Nicaragua, en su inmensa mayor铆a, se aferra a su libertad. Millones de personas siguen desmintiendo a la industria del odio.

Sandino vive.

(Bufa Subversiva)