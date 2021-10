–

(Notas para la presentaci贸n de DESTELLOS, libro de Natalia Ortiz Maldonado)

D铆a 0. Estamos en un experimento. Escribe Natalia: 驴Cu谩nta virtualidad soporta un cuerpo? 驴Qu茅 niveles de inmovilidad necesita y cu谩les tolera el semiocapital? 驴Hasta d贸nde es rentable la soledad? 驴Qu茅 circulaciones son imprescindibles? 驴C贸mo gobernarlas? 驴C贸mo pueden distinguirse las vidas que merecen vivir (aisladas y productivas) de las que pueden morir (expuestas a la intemperie)?

En un diario puede haber tardes, noches, d铆as, madrugadas. En un diario podr铆a leerse una progresi贸n, un inventario de tiempo, la traves铆a donde alguien cuenta sus marcas, sus afectaciones. Pero qu茅 pasa cuando ese registro narra la calamidad 2019, como nombra Kaufman en el prefacio, al compuesto de acontecimientos que se desatan a partir de la pandemia. Algo con la fuerza suficiente para detener al mundo. Destellos es el nombre que Natalia elige para estos diarios. Iluminaciones, digo yo, preguntas, intuiciones, que buscan su transmisi贸n, su inscripci贸n antes que la noche de la normalidad vuelva a tragarse todo.

Podemos abrirlo y leer en donde cae la piedra, como una rayuela. Como el d铆a 6, en que lleg贸 el miedo:

Lleg贸 el miedo, se huele como una 铿俹r cualquiera. Tambi茅n se huele la noche. Equinoccio de oto帽o, las mismas horas de luz solar que de oscuridad. De ahora en m谩s y por un tiempo, las noches ser谩n m谩s largas.

O el d铆a 2, donde a tanta invitaci贸n man铆aca 鈥Se nos invita a leer, escribir, escuchar m煤sica, jugar, mirar pel铆culas, ordenar la casa, hacer yoga, visitar museos, ver tutoriales de danza de cocina de origami de alba帽iler铆a de idiomas de peluquer铆a de limpieza (鈥) insin煤a que (鈥) a lo mejor es un buen momento para sentir esa tristeza, esa debilidad, ese miedo, darles un lugar y comenzar a hacer otro d铆a despu茅s del 铿乶 del mundo.

Esperaba mucho que alguien m谩s dijera que a lo mejor era un buen momento para sentir esa tristeza, esa debilidad, ese miedo. En general nunca parece un buen momento para eso. Raramente bienvenimos esos estados. Ya hoy descreemos de la potencia que pod铆a tener ese shock de finitud, lo que nos pod铆a hacer. Pero entonces鈥 no sab铆amos. Quiz谩 reci茅n el d铆a 36 empezamos a saber algo, una intuici贸n, un susurro:

(鈥) si acatamos r谩pida y masivamente este encierro es porque esa normalidad (tambi茅n) era insoportable.

O el d铆a 22: La irritaci贸n (鈥) El cableado cognitivo com煤n est谩 irritado

por sobreexposici贸n s煤bita, por aceleraci贸n en la tasa de intercambio en el mercado del egotrip y la autogesti贸n del propio valor, s铆, pero quiz谩 pase algo m谩s. Quiz谩 estemos sintiendo cierta tensi贸n entre la vida que ten铆amos y la que ahora habitamos, entre el agotamiento de los viajes interminables a ninguna parte, el reunionismo, el eventismo, los disfraces aquellos, y este modo de la quietud con el cuerpo entumecido, tan pendientes de lo inmediato que se desarma. Quiz谩 nos irrite la percepci贸n de los encierros, 茅stos y aquellos, y especialmente lo que ambos comparten. Quiz谩 nos est茅 irritando la intuici贸n de una trampa.

O el d铆a 56: la paranoia

Encontrar una nota en un caj贸n que dice 鈥淓vitar la paranoia. Primer ejercicio espiritual en un mundo que genera plusvalor en la competencia individual. Equis no le odia, sino que probablemente se encuentre tan a la intemperie como usted y no se le ocurre otro modo de tramitar al capitalismo鈥.

Estamos so帽ando distinto, anota el d铆a 33:

Estamos so帽ando distinto. Quiz谩 no sea solo por la temporalidad trasmutada, por los momentos en los que ahora dormimos. Si el deseo es una fuerza transindividual

y hay una inteligencia colectiva, tambi茅n hay un terreno -quiz谩 m谩s cenagoso, m谩s vol谩til, m谩s esquivo- donde se sue帽a con otrxs. No solo compartimos pesadillas, algunas diurnas, sino un enorme y sensual oleaje on铆rico. So帽茅 que caminaba al sol, entraba a un bar, me sentaba a esperar, ped铆a algo, re铆a. Fui tan feliz que me despert茅.

Y uno de mis preferidos, el d铆a 72. El cansancio

Algo se aplana, nos aplana, cuando el trabajo el erotismo la amistad la diversi贸n el abastecimiento el aprendizaje el aburrimiento se realizan con la misma disposici贸n del cuerpo. Cabeza ligeramente inclinada, rodillas dobladas, manos en alerta, espalda ligeramente curvada hacia adelante. Ventanas solapas aulas chats mails videos diarios vida palabras recuadro luminoso. La percepci贸n se embota, es necesario redoblar el esfuerzo para distinguir lo que traen los mensajes casi id茅nticos, establecer sus importancias. Aumenta la exigencia cognitiva, aumenta la pesadez corporal. Algo se disloca y algo se articula. El cansancio es precisamente aquello que nos recuerda que la mente y el cuerpo no eran la cara y la seca de una moneda, exclusiones rec铆procas, sino nombres de regiones terriblemente pr贸ximas, saturadas de minerales comunes de ra铆ces m煤ltiples. Quiz谩 en el cansancio, esa experiencia que el capitalismo produce, niega y combate, haya una veta para la imaginaci贸n pol铆tica.

Estos son los diarios de una detenci贸n. Y tambi茅n el registro de qu茅 se pone a correr cuando todo se detiene. La prueba quiz谩 de la existencia de una especie abochornada a la altura de su ego. Estos diarios hablan de la importancia de los mapas. Los que nos permiten decir cu谩nto de refugio hay en la tempestad, y cu谩nto de tempestad en el refugio. Los que ponen o resit煤an de nuevo la pregunta sobre qu茅 es cuidar. Los que nos permiten intuir las trampas. La evidencia de que quiz谩 queramos quedarnos con el problema, abrazar la duda ya no como la relaci贸n entre t茅rminos, alguno de los dos verdaderos, ciertos, A o B, sino la duda respecto a lo que el razonamiento, la raz贸n, ha venido a colapsar de nuestra experimentaci贸n vital. Un amigo, Carlos Bergliaffa arriba a este planteo bajo la forma de remera: 鈥渆star m谩s interesados en tener raz贸n que en vivir鈥.

Estos diarios son quiz谩 la prueba de la relaci贸n inestable, como plantea Kaufman en su prefacio, entre el enmudecimiento, -esa repentina indigencia de palabras para nombrar, esa desnudez que se nos adhiere cuando la muerte se nos hace cercana- y el testimonio.

Natalia entre la Tarde del d铆a 112 y el d铆a 127 escribe: Quiz谩 sea imprescindible escribir poes铆a despu茅s de cada desastre, de cada peste, de cada genocidio. C贸mo no buscar el aire y la vibraci贸n vital en las bocas de otrxs con quienes compartimos el

dudoso estatuto de esta especie.

Erri de Luca en su libro El crimen del soldado, cuenta que los insurgentes del gueto de Varsovia intentaban poner a salvo a los poetas, a los escritores. Lo mismo hacen los 谩rboles rodeados por las llamas, dice: lanzan lejos sus semillas. Los poetas y los escritores eran las semillas de sus plantas y alzar铆an en forma de canto su testimonio.

Sabemos que Los Poderes, cuando se ocupan de la memoria, lo hacen bajo la forma de la monumentalizaci貌n. Conceden o condescienden a la memoria bajo la forma de hitos, trabajan a nivel de la historia haciendo sus recortes, planteando linealidades que saltan sobre las complejidades produciendo zonas de silencio, de ocultamiento. Y sabemos, que esas grietas, esas sustracciones, generan fantasmas. Lo no dicho genera fantasmas. Es a nivel de los cuerpos, de las experimentaciones singulares donde necesitamos de otros relevamientos. O parafraseando a Vicente Luy, asumir que la poes铆a es la 煤nica ciencia que se ocupa del problema.

Ya llegar谩n, pensaba. Ya llegar谩n escritores, poetas, los de la irresistible salud peque帽ita que dec铆a Deleuze, los que regresan con los ojos llorosos y los t铆mpanos perforados producto de lo que han visto y o铆do, cosas demasiado grandes, demasiado fuertes, irrespirables, cuya sucesi贸n agota. Pensaba: ya llegar谩n nuestros esenciales, los que saben leer el mundo como conjunto de s铆ntomas, los que saben que la enfermedad se confunde con el hombre. Ya llegar谩n los que escriben como una iniciativa de salud, los que se preguntan 驴Qu茅 salud bastar铆a para liberar la vida all谩 donde est茅 encarcelada por y en el hombre, por y en los organismos y los g茅neros? Incluyo a Natalia y a su libro Destellos dentro de esa iniciativa de peque帽ita salud. Y lo celebro.

Destellos, publicado por Cielo Invertido Ediciones, fue presentado el 16 de octubre en C贸rdoba. Las im谩genes son tambi茅n miradas de Natalia, parte del otro texto que habla en el libro.

