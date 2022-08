–

De parte de Radio Zapote August 31, 2022 1 puntos de vista

NIN CONGRESO NACIONAL INDIGENA

NIN CONSEJO INDIGENA DE GOBIERNO

NIN SEXTA NACIONAL E INTERNACIONAL

NIN REDES DE RESISTENCIA UAN REBELDIA

NIN MEDIOS DE COMUNICACIÓN LIBRES Y DIGNOS

NIN ORGANIZACIONES DE LUCHAS DIGNAS

NIN ATLTEPEME IPAN MORELOS

NIN ATLTEPEME IPAN HUEYE MEXICO

Tikin tlahpaloa kah yolpapaki nin toknihuan ipan nin municipio Atltepetl Tepoztlán. Itikmate inin ipan tlahtos nin totatl, ni atl, ni yeyekatl, nin Yolkatome uan nin kuahme uan nin tiknemiske nin sihuame uan tlahka, kana 1500 tepoztekas uan tepoztekos, okichike sente asamblea tek nin atltepetl, nin kampa okakoke ihmatsin, okitoke ipan tlahchiaske nin yoyoltaske uan okitoke amo kineke non tlahnemakakan nin tlalme uan santlalihuis tlahchihuaske nin tlenon tlahxixitonia ipan nin atltepetl uan nin inanakastlan. Okinkixtike non tekihuake non Bienes Comunales, yehuan nin okichihtaya ipan non inofina tlanemakataya mah tlachihuakan huehuein uan miek kalme. TIkmatikate nin okuitike nin toatltepetl “Pueblo Magico” tlah miek kualika nin tlahtlakoa, kenime nin tlahxixitonia ipan nin tepeme, kuahme, nin hueye kueh nin atl, nin kampa mokalotia, uan kion hueya nin tlahtlakole ipan nin tlale nin kihtlakoa nin atl, yeyekatl, nin amo kuale kichihua sah tlahtlakoa nin tekihuake, nin sah tlalihuis tlahuanalo, nin kuitia drogadicción, ninopehua kualika nin okse kah nemi uan nin sah tlalihuis tlahnemaka kahte ipan tlakokolilpan.

Tikmate namieke nin Namehuan nin nan kinelchitikate mah amo tlakuikuikan nin tlenon onka ipan nin atltepetl uan nin kenime kah ihueka nahualehua nin kanh nanchante, uan nin kenime kah nan nemi tek nin atltepetl huiste tlaxixitonia.

Kenime Namehuan, sikion tehuan ipan tlahtotikate nin toatltepetl, para mah kion kuale knoma tiknentaske nikan, amo tekahuilia mahtlaxixitonike, amo tekahuilia mah kualikakan kokolme uan mikistle kenime nin kualika nin huehueyin tlanemaka, nin kuitia turismo ipan nin totlalhuan, kenime intehuan nin mineros.

Ihuinon ti yolpake. Yotikintemotaya nin tepoztekos uan tepoztekas, nin kixmate uan kimate kenime kuikaske nin ohtle kenika nemiske.

¡Namech tlahpaloa toknihuan! Mah nin yolchikatikate- altepetl mah techtoka ipan nin ohtle!

¡Kuemanian tikinchihuiliske mah tlahtlaxtlahuakan nin akinome tlahtlakotikate… yehua nin tlenon okichihuaya Zapata uan techhuiilite mah tiknelchihuakan!

¡NEMI NIN UNIFICACIÓN DE PUEBLOS Y COLONIAS EN CONTRA DE LA MINERIA NIN MORELOS!

¡NEMI NIN CONGRESO NACIONAL INDIGENA! ¡NIN MOSENTLALIA NIN ATLETEPEME UAN COLONIAS IPAN NIN MORELOS!

AYEKMO KUEMAN YES NIN MEXICA TLAH AMO KAH TEHUAN!

TIKSETILISKE ALTEPEMEJ NIMAN KALPAREJ IKA KOYONIMALISTLI NE MORELOS Unificación de Pueblos y Colonias Contra la Minería en Morelos

AL CONGRESO NACIONAL INDIGENA

AL CONSEJO INDIGENA DE GOBIERNO

A LA SEXTA NACIONAL E INTERNACIONAL

A LAS REDES DE RESITENCIA Y REBELDIA

A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN LIBRES Y DIGNOS

A LAS ORGANISACIONES DE LUCHAS DIGNAS

AL PUEBLO DE MORELOS

AL PUEBLO DE MEXICO

Saludamos con el corazón jubiloso a nuestros hermanos del municipio de Tepoztlán. Sabemos que, para defender la tierra, el agua, el aire, las especies animales y vegetales y la vida de sus habitantes, más de 1500 tepoztecos y tepoztecas, realizaron una asamblea popular, en donde a mano alzada, votaron en favor de la vida y en contra de los negocios inmobiliarios que devastan su pueblo y su entorno. Destituyeron a las autoridades de bienes comunales, que en la práctica estaban actuando como una oficina de bienes raíces. Estamos al corriente de que ser declarado “Pueblo Mágico” trae consigo una serie de problemas, entre ellos la destrucción de la naturaleza, la demanda intensiva de servicios como el agua y el hospedaje, el aumento de la contaminación, la especulación sobre la tierra, la corrupción, el alcoholismo, la drogadicción, la adopción de otras costumbres y los negocios ilegales.

Somos sabedores que muchos de ustedes se resisten al despojo de sus bienes naturales y culturales y al deterioro de su vida comunitaria.

Como ustedes, también luchamos por la vida y contra la devastación, las enfermedades y la muerte que producen los grandes negocios, en su caso los “turísticos” en el nuestro, los mineros.

Por eso nos regocijamos. Ya extrañábamos a los tepoztercos y a las tepoztercas, que saben afanarse en la construcción de su propio destino.

¡Saludos hermanos y hermanas! Y que la fuerza-pueblo nos acompañe en este andar con dignidad.

¡LA ESPERANZA DE JUSTICIA…ES LA CARABINA QUE ZAPATA NOS DEJO!

¡VIVA LA UNIFICACION DE PUEBLOS Y COLONIAS EN CONTRA LA MINERIA EN MORELOS!

¡VIVA EL CONGRESO NACIONAL INDIGENA! ¡POR LA UNIDAD DE PUEBLOS Y COLONIAS DE MORELOS!

¡NUNCA MAS UN MEXICO SIN NOSOTROS!

TIKSETILISKE ALTEPEMEJ NIMAN KALPAREJ IKA KOYONIMALISTLI NE MORELOS Unificación de Pueblos y Colonias Contra la Minería en Morelos