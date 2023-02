–

A los proletarios rusos y

ucranianos

¡Proletarios de Rusia y Ucrania!

Bombardeados, como estáis desde hace unos diez

años, por una asfixiante propaganda nacionalista e imperialista,

palabras como las nuestras apenas os han llegado y apenas os pueden

llegar. Pero también queremos insistir y lanzaros este llamamiento

nuestro porque, tarde o temprano, en italiano, en inglés, en

francés, en ruso, estas palabras os llegarán. Os reconfortará

saber que fuera de Rusia, fuera de Ucrania, fuera de los países que

apoyan a una u otra de las potencias beligerantes, existe sin embargo

un grupo político que hunde sus raíces en el marxismo, en el

glorioso octubre de 1917, en el formidable partido bolchevique de

Lenin, que Stalin anuló, y en la tradición de la corriente

Izquierda Comunista de Italia, la única en el mundo, después del

drama histórico de la teoría del “socialismo en un solo país”

y de la segunda guerra imperialista mundial, que ha trabajado

incansablemente por la restauración de la doctrina marxista y la

reconstitución del partido de clase internacional; un grupo político

que cree firmemente, como creían Marx, Engels, Lenin, en la

inevitabilidad de la lucha entre las clases y su necesaria salida

histórica en la revolución proletaria y comunista para derrocar

definitivamente el capitalismo, que hoy, en su pútrida fase

imperialista, sigue destruyendo las fuerzas productivas las vidas de

los trabajadores y el medio ambiente con el único fin del beneficio

capitalista, para lo cual los proletarios de todas las edades, sexos

y nacionalidades son sistemáticamente explotados, arrojados a la

miseria y convertidos en carne de cañón cada vez que la guerra de

competencia entre capitalistas y entre Estados se eleva al nivel de

guerra de guerra..

La guerra que lleva un año destruyendo decenas

de miles de vidas y muchas ciudades ucranianas, y que ha provocado

diez millones de refugiados, es la guerra en la que cada bloque

imperialista implicado, directa o indirectamente, persigue sus

propios intereses, utilizando la sangre de los proletarios lanzada

unos contra otros en defensa de intereses territoriales, económicos,

financieros y políticos, que nada tienen que ver con las condiciones

de existencia de los propios proletarios. Tanto los proletarios rusos

como los ucranianos saben que en la guerra burguesa-imperialista,

como en toda crisis económica y financiera, los que salen perdiendo

dramáticamente son sin duda ellos. La propaganda burguesa sobre la

democracia gracias a la cual los proletarios deberían mejorar sus

condiciones de vida y de trabajo, así como la propaganda sobre el

Estado fuerte y militarizado que, defendiendo los intereses

nacionales, defendería también los intereses de los proletarios,

son los instrumentos con los que las clases burguesas dominantes que

luchan entre sí quieren hacer creer a los proletarios respectivos

que su principal interés es defender la patria, la nación, la

sagrada soberanía nacional, el capitalismo nacional, en peligro por

la agresión del enemigo.

El capital es, por su propia naturaleza,

agresivo, y el primer objetivo de su agresión es precisamente el

proletariado, la clase de los trabajadores asalariados, porque de su

explotación sistemática y permanente los capitalistas extraen la

famosa plusvalía que luego, a través del sistema mercantil, se

transforma en beneficio. Por otra parte, es natural que los

capitalistas ataquen a los capitalistas competidores, porque aspiran

a ampliar sus salidas comerciales en detrimento de la competencia. Y

es precisamente el principio de la competencia mercantil el que la

burguesía de cada país traslada directamente a las masas

trabajadoras enfrentando a los asalariados entre sí, tanto en el

plano económico como en el social y cultural. Acostumbrar a los

proletarios a competir entre sí significa acostumbrarlos a hacer la

guerra unos contra otros, hoy por un salario más alto, por la

seguridad de un puesto de trabajo, para distinguirse de los

proletarios de otro sexo o nacionalidad, y mañana por un país

“víctima” de una agresión comercial o militar extranjera.

¡Los proletarios no tienen patria!

Esto no es un eslogan, es una realidad desde

hace al menos doscientos años. Todos los proletarios sufren, en

todas las empresas, en todos los sectores, en todos los países, el

mismo trato: son explotados por los capitalistas -privados y

públicos, siempre capitalistas ellos- mediante la obligación de

trabajar por un salario. Si no se trabaja no se come, si no se

trabaja no se vive, pero para trabajar hay que someterse al sistema

existente, el sistema capitalista en el que la clase burguesa

dominante es dueña de todo -medios de producción, tierra, productos

y capital- y la clase asalariada no es dueña de nada, ni siquiera de

su vida .Pero los proletarios tienen un arma histórica excepcional

para contrarrestar a los capitalistas: su fuerza social productiva

que, como asalariados, permite la existencia del capitalismo. El

problema histórico, por tanto, es: o se mantiene el modo de

producción capitalista y, por tanto, la dictadura de la burguesía,

o se derriba la dictadura de la burguesía y el modo de producción

se transforma del capitalismo en socialismo y, en última instancia,

en comunismo, es decir, en una sociedad en la que ya no haya clases,

ni capital, ni dinero, ni mercado, ni competencia, ni crisis, ni

guerras.

¿Utopía? No, el objetivo del programa

comunista por el que lucharon los proletarios de Berlín, Viena,

París y Milán en 1848, los proletarios de la Comuna de París en

1871, los proletarios rusos en octubre de 1917, los proletarios

chinos en 1925 y 1927. Todas ellas fueron batallas que el

proletariado mundial acabó perdiendo, pero que dejaron importantes

lecciones históricas, indispensables para batallas posteriores. Las

burguesías también sacaron lecciones, y se dieron cuenta de que es

el proletariado, si se organiza independientemente y es dirigido por

su partido de clase, su verdadero enemigo histórico. Hoy, la

burguesía rusa, representada por los oligarcas en torno a Putin, y

la burguesía ucraniana organizada en torno a los oligarcas

representados por Zelensky, se tratan mutuamente como enemigos y

envían a sus proletarios a masacrarse unos a otros para ganar una

guerra que ningún proletario quería. Pero sabemos, la historia nos

lo dice, que serían estrechos aliados frente a un proletariado

revolucionario dirigido por el partido comunista revolucionario, como

lo fueron los prusianos y los franceses en 1871 mientras se hacían

la guerra mutuamente, y como lo fueron los alemanes, los zaristas y

los muy democráticos británicos y franceses en 1917-1921, durante e

inmediatamente después de la Primera Guerra Imperialista Mundial,

contra la victoriosa revolución proletaria rusa y su dictadura de

clase. Los proletarios no tienen patria, no tienen fronteras, tienen

un mundo que ganar. En la guerra burguesa, su lucha por la

supervivencia debe comenzar por fraternizar entre ellos, aplicando

ese derrotismo revolucionario que constituye la base de la redención

de clase. Su lucha debe pasar por romper la colaboración con su

propia burguesía, tanto más con la burguesía de otros países,

porque el objetivo de la lucha proletaria es internacionalista e

internacional.

En la guerra imperialista burguesa,

inevitablemente los intereses inmediatos y los intereses más

generales e históricos del proletariado se entrelazan y entremezclan

aunque el proletariado no se dé cuenta de ello. Es la propia

política de guerra del Estado burgués la que puede elevar el nivel

del enfrentamiento de clases al nivel político general. El

proletariado se ve obligado por la realidad de la guerra a tomar

partido bien en el frente burgués -y en esto le empuja el

colaboracionismo sindical y político-, bien en el terreno de la

lucha de clases, en defensa de los intereses proletarios inmediatos y

generales que conciernen objetivamente a todos los proletarios,

directa o indirectamente implicados en la guerra -y en esto le empuja

el partido de clase.

Hoy, ni los proletarios rusos ni los ucranianos

tienen fuerza para romper con sus respectivas burguesías, y el

partido de clase aún no se ha desarrollado como una fuerza real.

Pero también llegará el día en que sigan el camino de la lucha de

clases.

Partido Comunista Internacional (El Proletario)







www.pcint.org

17 de febrero de 2023