De parte de CGT Unisono Madrid June 17, 2021 101 puntos de vista

No solemos recomendar videos de la empresa, pero éste último que podéis encontrar en youtube con el título “Entrevista a María del Pino Presidente del Grupo Unísono” es especialmente chusco y merece la pena pegarle un vistazo o pinchando en este enlace:

Después de un plano inicial imposible, que nos muestra una silueta de Maripi tan inconfundible como la de Alfred Hitchcock, se trata de dar una imagen juvenil al publirreportaje mostrando a un chaval que entra al call center con una monopatín. Otra cosa es que no haya donde guardarlo, porque lo que no salen son las mini taquillas de Pin y Pon. Mientras María del Pino responde con naturalidad (el video destila tanta naturalidad como las interpretaciones de Amar en tiempos revueltos) se nos informa de que la empresa ha crecido un 30% durante el año del coronavirus (de los salarios de la plantilla no se dice nada) y acto seguido enchufan el plano de dos teleoperadoras sonrientes, relajadas y con muchísima telegenia. Natural, como la vida misma.

Más tarde ponen otro corte donde se ve a una chica teletrabajando con un portátil. Está envuelta por un cárdigan maravilloso y está sentada de forma desenfadada en un sofá tipo chester.

La postura no es muy ergonómica que digamos, pero el jersey y el sofá le quedan genial. María del Pino sigue con su discurso. Ahora resulta que somos 9000. Cada vez que esta mujer se dirige a los televidentes va elevándose la cifra, como Fermín Trujillo el empotrador de “La que se avecina”. Lo que no cuenta es que prácticamente no se firma ni un solo contrato que no sea de ETT.

Llega uno de los momentos estelares. El entrevistador le pregunta a María del Pino si ha cambiado la productividad de la plantilla en situación de teletrabajo respecto al trabajo presencial.

María del Pino responde: “de los 130 clientes a los que Unísono presta servicio, se ha incrementado la productividad en los 130”. Acordaos de estas palabras, compañeros y compañeras, porque son reveladoras y porque, en cuanto sea necesario, se las llevará el viento.

Dice que los motivos de este incremento de productividad es que la plantilla actual está muy comprometida, aunque matiza posteriormente que dicho compromiso puede que no se mantenga en el futuro. Un comentario que demuestra que María del Pino está “súper agradecida” con la gente que ha conseguido que su empresa crezca un 30% durante un año tan difícil.

Con un look moderno y con los oros por fuera como los raperos, María del Pino nos cuenta la gran cantidad de premios que ha recibido la empresa en 2020 y el proyecto inminente de inteligencia artificial en el que están trabajando, el Smart Analytics Center, mientras se ve a dos personas trabajando muy duro frente a una pizarra llena de post-it de colores. Al final del video, María del Pino se jacta de que es una empresa eminentemente femenina. No dice (porque no lo dice) que han sido condenados por el Tribunal Supremo en relación al Plan de Igualdad, que no

existe.

El video tiene 19 likes y fue publicado hace casi un mes. Aconsejamos que tengáis una bolsa de plástico a mano cuando lo veáis.