De parte de Briega March 4, 2022 101 puntos de vista

Nos hubiera gustado explayarnos más en algunos temas, pero por cosas de

los recursos que tenemos se nos ha hecho dificil y hemos optado por

colocar una serie de enlaces que esperamos no quede en el olvido,

tomando en cuenta el tiempo y el desgaste físico y psicológico que se

dedica a elaborar una revista o hasta un pekeño fanzine.

Animando a toda persona que lo lea, a sacar sus propias conclusiones y a

seguir indagando en cada uno de los temas o enlaces esparcidos como

semillas de (auto)conocimiento y (auto)cuestionamiento) y por qué no a

criticarlo , editarlo pirateando uno o varios pasajes tal cual hemos

hecho también porque este es también trabajo de todxs, porque entre

todxs nos retroalimentamos.

Agradeciendo también a las colectivos que otorgan servicios y

herramientas que ayudan y facilitan gratuitamente este tipo de trabajos

desde el Software Libre y desde otros grupos o plataformas de

contra-información que lo usan también para proveer servicios como

correos vpn traductores programas de dibujo de video etc Al cual hago un

llamado a colaborar con donativos en sus respectivas paginas o cuentas

para seguir con la difusión de ideas antiautoritarias sin tener que

personas como yo y mis compas pagar a alguna empresa por esos servicios

que desde la movida hemos encontrado gratis y confiables.

Alentamos también a dejar el facebook tuiter instagram y demás redes

sociales (que además de usar código cerrado espiando tus datos y

recolectándolos para luego venderlos o entregarlos a entes represivos)

que han monopolizado el flujo de la información usando la lógica del

resumen como arma de doble filo ya que evita ver los detalles de cada

tema y amolda al estilo de vida rápida que el sistema nos sigue

imponiendo. recuerden que existen blogs por explorar y por abrir para

contar sus propias historias intereses motivaciones conclusiones etc.

Sobre las guerras diremos que sólo apoyamos las que son para

liberar-nos y No las que hacen los estados y el capital para castigar o

expandirse, ya que ante tanto eco de No a la guerra, se desea refrescar

la consigna de la No violencia, y así seguir normalizando la opresora

Paz Social. Por eso hemos elegido esa imagen grafiteada como especie de

mensaje claro y contundente.

Aparte de eso, tenemos unas posturas más profundas que quizás choque

con algunas ideas de personas en la movida. Ahí de nuevo va que nos

hubiese gustado explayarnos mejor para que no se entienda como una lucha

de egos o de quien tiene la razón o la verdad absoluta.

Hacemos a la vez un llamado a movilizarse u otras acciones, dejando en

claro nuestras propias consignas, para romper las dicotomías y el orden

establecido y los discursos oficiales que siguen manipulando a la gente

hasta para decidir a que bando apoyar como si en una de esas guerras

existiera “buenos y malos”.

Guerra al Poder

Animales nocturnos