–

De parte de Acracia June 15, 2022 206 puntos de vista

Hace un par de a帽os, hubo el indignante proyecto de erigir en plena Plaza de Oriente madrile帽a una estatua de seis metros en homenaje al centenario de ese cuerpo militar de historial sangriento, que es la legi贸n de este inefable pa铆s. Al parecer, el subterfugio para finalmente no hacerlo fue que los estudiosos del asunto pensaron que la castigada plaza, que tantas alegr铆as ha dado al fascismo patrio, no podr铆a soportar semejante peso hist贸rico forjado en piedra y bronce. Ahora, se ha anunciado ya que semejante monumento, que deber铆a estar relegado a un museo donde se expliquen con detalle los desmanes del cuerpo fundado por MIll谩n Astray, ir谩 ubicado en breve a las puertas del Cuartel General del Estado Mayor. El fundador del cuerpo legionario, admirador confeso de Hitler y Mussolini, amigo y compinche de Franco en sus cr铆menes, tambi茅n da nombre a una calle madrile帽a, placa que fue repuesta hace no mucho con la mistificaci贸n hist贸rica de que nada tuvo que ver el repulsivo Mill谩n Astray con el cruento conflicto iniciado por el general铆simo y sus secuaces.

El autor de la escultura, artista especializado en la obra reaccionaria m谩s lamentable, ha asegurado, sin el menor asomo de verg眉enza, que el monumento a la legi贸n nada tiene que ver con la Guerra Civil, ni con ideolog铆a alguna, y que en realidad se homenajea a los que dieron su vida por esta gloriosa naci贸n que sufrimos. Claro, hablamos de uno de los cuerpos militares m谩s horrendos de la historia de este inenarrable pa铆s, que introdujo adem谩s un modo especialmente sanguinario de hacer la guerra y, con seguridad, por eso el conflicto civil y social ganado por el fascismo patrio fue especiamente cruel. La unidad fundada por el filofascista Mill谩n se cre贸 precisamente, dentro de la m谩s repulsiva tradici贸n colonialista, para mantener el dominio espa帽ol sobre un territorio extranjero; no es casualidad que se haya elegido el atuendo de un soldado de los a帽os 20, ya que de manera poco encubierta se est谩 homenajeando aquella tradici贸n cruenta de los 煤ltimos estertores del glorioso imperio hispano. Por cierto, en el rostro del soldado pueden adivinarse las facciones de Alfredo Mayo, aquel actor del franquismo que protagoniz贸 el cine militarista m谩s casposo, como aquel 芦隆A m铆, la legi贸n!禄. 隆Toda una declaraci贸n de intenciones, aunque no reconocida expl铆citamente, por parte de sus autores!

Supongo que toda comunidad, sea cual fuere su reivindicaci贸n cultural e ideol贸gica, tiene derecho a homenajear lo que le venga en gana. Lo que ocurre es que toda esta pl茅yade de reaccionarios, que aseguran reivindicar la historia con may煤sculas exaltando esa abstracci贸n tan cuestionable llamada naci贸n, en realidad hacen una loa continua a privilegiados y poderosos; y, lo m谩s grave, lo realizan con una intenci贸n militarista lamentable. En la 茅poca actual, en la que todav铆a los intereses de los que mandan empujan a infinidad de j贸venes a la muerte al enfrentarse con otros nacidos en un lugar diferente, tenemos que lidiar con monumentos como este o como ese otro que homenajea a los llamados 芦H茅roes de Baler禄, de indudable esp铆ritu castrense. Toda una contraofensiva en nombre de los mitos de ese nacionalismo espa帽ol; s铆, tan nauseabundo como cualquier otro, pero este es el que sufrimos por estos lares, donde sali贸 vencedor una forma de fascismo, los que abogamos por esa fraternidad universal tan a帽orada y abominamos de toda cultura de las armas. Una vez m谩s, dej茅monos de reaccionarias loas mit贸manos y tratemos, de una vez, de fundar algo mejor.

Juan C谩spar