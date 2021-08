–

MI MADRE CONCHA

NUESTROS

PADRES, NUESTROS ABUELOS:

Una de las cosas que con mayor urgencia hay que aprender en esta vida, es la

madurez personal, la capacidad de reflexionar con claridad y sentido com煤n para

resolver los problemas que la vida nos depara en cada momento.

Digo esto porque existe un colectivo

bastante mayoritario que no se le trata como se le deb铆a de tratar, que no es

otro, que las personas mayores y no viejos. A nuestros padres y abuelos hay que

tratarlos con cari帽o y expresarle todo el apoyo necesario para que todo sea

satisfacciones y no disgustos, darles un trato especial y mimarlo como ellos se

merecen, y no ser tan ego铆stas de explotarles, en todos los sentidos, hasta que

no puedan mas y cuando ya no les sirvan lo trasladan a un asilo.

Nosotros tenemos que actuar con ellos

con el m谩s correcto comportamiento humano que exista, porque si no lo hacemos

con ellos con quien lo vamos hacer, y eso hay que hacerlo cuando ellos est茅n

con nosotros, porque despu茅s nada vale, tenemos que tener claro que nosotros

tambi茅n seremos mayores y si se act煤a as铆, el mundo ser铆a otro mundo, donde

brillar谩 el cari帽o, el respeto, la solidaridad y el apoyo mutuo entre las

personas, sea cual sea su color.

Por todo esto desearle mucha salud

para estas personas mayores y antes de todo, darles las gracias por darnos la

vida porque sin ella no le hubi茅ramos conocido. Os quiero pap谩 y mam谩, aunque

ya no est谩n conmigo.

Te cuidamos hasta el final.

Siempre estar谩s en mi recuerdo y en mi

coraz贸n

A la memoria de mi madre Concepci贸n

Garc茅s Bravo fallecida el 13 de Agosto de 2004

Tu hijo Paco – Agosto 2021