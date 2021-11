–

De parte de ANRed November 11, 2021

A ocho meses de la desaparici贸n de Tehuel de la Torre, joven trans de 22 a帽os, su pap谩 Andr茅s, exige que contin煤e la b煤squeda con vida de su hijo y se investigue la hip贸tesis de un caso de trata de personas. El martes 9 de octubre a pedido de la fiscal que lleva la causa, el juez Mart铆n Rizzo cambi贸 la acusaci贸n contra los detenidos a homicidio en contexto de odio a la identidad de g茅nero. Ahora se investiga un asesinato sin cuerpo y sin certezas de muerte. Andr茅s de la Torre accedi贸 a charlar con medios autogestivos, que elaboramos esta nota colectiva. Por Revista C铆trica, Revista Resistencias, La Colectiva Radio, Revoluciones, C铆rculo Ecuador, La Retaguardia y Familiares y amigues de Luciano Arruga.

Cu谩nto puede un cuerpo, el cuerpo de un padre que hace ocho meses busca a su hijo desaparecido. Cu谩ntas veces hay que gritarle a la justicia para que deje de hacerse la sorda. C贸mo lograr que la sociedad entienda que las vidas de las personas trans tambi茅n importan.

鈥淗ace dos meses que la causa est谩 parada. Hace 15 d铆as aproximadamente estuve con el Procurador de la Provincia (Julio Conte Grand). Le llev茅 mis inquietudes, aunque ya es tarde para ciertas cosas porque pasaron ocho meses. Al mes me di cuenta -y tengo la esperanza que as铆 sea- que Tehuel pueda estar viva, pudo haber sido v铆ctima de una red de trata de personas y esa es la hip贸tesis por la que m谩s lucho. La fiscal铆a siempre la busc贸 muerta, hizo un rastrillaje tras otro y yo siempre pele茅 para que la buscaran viva con la misma intensidad, pero no sucedi贸. La alerta naranja la sacaron tres meses despu茅s, muy tarde, cuando deber铆an haberlo hecho a la semana de su desaparici贸n. Pienso que porque es trans o no es la hija de alguien importante, el Poder Judicial y la Polic铆a no le prest贸 la debida atenci贸n y por ese motivo estoy muy enojado鈥, cuenta Andr茅s de la Torre en una entrevista virtual organizada por medios autogestivos.

Tehuel de la Torre, el pibe trans de 22 a帽os desaparecido, fue visto por 煤ltima vez el 11 de marzo cuando se dirig铆a hacia Alejandro Korn, localidad bonaerense del partido de San Vicente. Luis Alberto Ramos, de 37 a帽os, es el hombre que lo cit贸 en su casa por un supuesto trabajo de mesero y hoy es uno de los dos detenidos e imputado por homicidio en contexto de odio a la identidad de g茅nero. El segundo imputado es Oscar Alfredo Montes, un chatarrero de 46 a帽os que aparece en una foto donde se ve a los tres juntos (Tehuel, Montes y Ramos) el d铆a en que desapareci贸 Tehuel. La imagen fue encontrada en el celular de Montes.

En la casa de Ramos encontraron un pedazo de tela quemada que fue reconocida como la campera de Tehuel y partes de su celular. La causa, en la que interviene la Unidad Funcional Descentralizada San Vicente, a cargo de la fiscala Karina Guyot, hab铆a solicitado el cambio de car谩tula, que hasta el lunes 8 de noviembre era de b煤squeda de paradero. El Juez Mart铆n Rizzo acept贸 este martes el pedido y la nueva acusaci贸n contra Ramos y Montes es la de Homicidio agravado por odio a la orientaci贸n sexual e identidad de g茅nero .

La hip贸tesis de una red de trata de personas

Hace ocho meses en nuestro pa铆s hay un pibe trans desaparecido y el pasado 6 de noviembre cuando las calles de la Ciudad de Buenos Aires se llenaron de orgullo insurrecto fue la memoria colectiva la que volvi贸 a preguntarse 驴D贸nde est谩 Tehuel? a pesar de que no fue una de las consignas principales de la trig茅sima marcha del orgullo LGTBIQNB+.

Para Andr茅s de la Torre la ausencia de su hijo Tehuel es una herida que se desgarra, sangra y duele todos los d铆as. Su gran motor es no parar de buscarlo. Toc贸 todas las puertas: fiscal铆as, ministerios, se reuni贸 con funcionarixs, con el Procurador de la Provincia de Buenos Aires y present贸 m谩s de diez escritos ante la justicia con diversos reclamos. Un camino que se vuelve cada vez m谩s desgastante y agotador cuando la justicia no solo es lenta sino tambi茅n indiferente.

Andr茅s cree que la negativa de la justicia en avanzar con la hip贸tesis de que Tehuel podr铆a ser v铆ctima de una red de trata de personas se debe a 鈥渦na cuesti贸n que involucra al poder pol铆tico, policial, judicial, en eso me tienen que ayudar los medios a difundir esta hip贸tesis porque no hicieron nada para buscarla viva鈥. Adelant贸 el cambio de la situaci贸n de los dos detenidos -que hasta ayer era falso testimonio y entorpecimiento- aunque lo que m谩s le interesa es saber d贸nde est谩 Tehuel y agreg贸: 鈥淟a causa tiene m谩s de dos metros de altura pero de qu茅 me sirve si no s茅 d贸nde est谩 Tehuel.鈥

De la Torre sostiene su hip贸tesis a partir de varios indicios y situaciones que llamaron su atenci贸n. El seis de marzo Tehuel le envi贸 un mensaje cont谩ndole que el s谩bado iba a comenzar con un trabajo de mozo. 鈥淒espu茅s que Tehuel desapareci贸 Luciana, su pareja, me cont贸 que ese d铆a se pinch贸 y la llamaron de vuelta el jueves por lo mismo. Yo pienso que no era una entrevista de trabajo, el d铆a s谩bado no se dio para llev谩rsela y se dio el jueves. Despu茅s no se la pudo encontrar m谩s, la buscaron por todos lados con un armamento impresionante, pero mira que casualidad, se olvidaron el celular y la campera media prendida fuego y media rota en el frente de la casa de Ramos, a la vista de todos. 驴No ser谩 para desviar la investigaci贸n? Ese es uno de los tantos indicios, hay otro m谩s suave, me cambiaron el jefe de la DDI en plena investigaci贸n y despu茅s los cien mil pesos que le depositaron a Ramos en su cuenta. Hace dos meses m谩s o menos que se enteraron de esto y todav铆a no se sabe de d贸nde vino esa plata. Toda esa demora cuando es algo que se puede averiguar como mucho en una semana. Yo no soy tonto, tampoco me las s茅 todas. No s茅 de leyes, pero s茅 de la vida. A m铆 no me vengan con los tiempos de la justicia. Tehuel no tiene tiempo. Y por 煤ltimo, despu茅s de ocho meses me llamaron para dar mi tel茅fono donde est谩 escrito por WhatsApp lo que Tehuel me escribi贸 en marzo, algo se lo dije cien mil veces a la fiscal y al juez de garant铆a, al fiscal general, al Procurador. Todo esto me llama la atenci贸n y me hace sospechar鈥.

La posibilidad de que Tehuel haya sido v铆ctima de una red de trata le hace pensar que las personas imputadas hoy en la causa no son las 煤nicas responsables de la desaparici贸n: 鈥淵o creo que Ramos ten铆a alguna deuda impagable y vendi贸 a Tehuel para saldar su deuda a alguien que est谩 en una red de trata y con esa plata pag贸 su deuda, Ramos andaba en el negocio de la droga鈥. Como padre que busca hace meses a su hijo desaparecido, su cabeza no para de conjeturar c贸mo se sucedieron las cosas hasta ese 11 de marzo 鈥渃reo que Ramos hizo un trabajo psicol贸gico con Tehuel y la enga帽贸鈥.

La desidia judicial

Esta semana Andr茅s se reuni贸 con la fiscal Karina Guyot que le anticip贸 que habr谩 novedades en la investigaci贸n. Est谩 previsto que declare un testigo fundamental y nuevamente los dos imputados Ramos y Montes. No da m谩s detalles para no entorpecer el proceso.

Hace ocho meses Tehuel est谩 desaparecido. En este tiempo no vimos su foto ni en la televisi贸n, ni en las estaciones de tren, ni en grandes publicidades. En las calles de Trist谩n Su谩rez los 煤nicos afiches que se ven son los que peg贸 su familia. 驴C贸mo busca el Estado a una persona desaparecida? 驴La busca?

Andr茅s reniega sobre c贸mo algunos medios 芦grandes禄 tratan la b煤squeda de Tehuel, se involucraron para hacer de la causa un show televisivo. 鈥淓l peor tratamiento del caso lo tuvo Cr贸nica y Mauro Szeta, al resto les agradezco mucho鈥. El Estado y la justicia est谩n buscando un cuerpo, los familiares y amigues buscan con vida a Tehuel. Se hace hincapi茅 en lo importante que es ejercer presi贸n sobre la federalizaci贸n de la causa porque Andr茅s De la Torre siente que a Tehuel se lo llevaron.

Ante la desaparici贸n de una persona se puede presentar un habeas corpus, recurso leg铆timo y que cualquiera puede presentar. Andr茅s cuenta que la justicia rechaz贸 el habeas corpus presentado alegando que ciertos art铆culos incompatibiliza el recurso con el caso de Tehuel. Indignado por la burocracia y el paseo judicial, expresa que al mes de la detenci贸n de Ramos y Montes, la DDI por medio de su equipo de psic贸logos estaban listos para hacerlos declarar, pero el abogado de uno de los detenidos present贸 un recurso que evit贸 que se expusieran a la indagatoria excus谩ndose detr谩s de un hostigamiento psicol贸gico contra los detenidos. 芦Te das cuenta que todo, todo est谩 al rev茅s. No est谩n para defendernos a nosotros, las personas de trabajo y de bien. Las leyes hoy en d铆a son as铆. Por eso hay tanto desastre en este pa铆s, est谩 mal, todo mal, y yo lo vengo a descubrir ahora por lo de mi hija pero m谩s o menos me imaginaba que era as铆 y ahora ya lo s茅 con m谩s firmeza禄.

Hoy el pap谩 de Tehuel est谩 sin abogadxs y reprocha la pasividad con la que quien por ese entonces lo representaba hac铆a omisi贸n a los pedidos que 茅l exig铆a por escrito: no se sinti贸 escuchado.

Fuente: https://www.revistaresistencias.com/a-mi-no-me-vengan-con-los-tiempos-de-la-justicia-tehuel-no-tiene-tiempo/