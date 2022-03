–

M谩s declaraciones maravillosas. En este caso de Borrell: “Estamos en una guerra. Estamos en una situaci贸n en la que nuestras acciones y reacciones a lo que haga Rusia van a tener repercusiones econ贸micas y tenemos que estar preparados para ello鈥 Las autoridades rusas han dicho que la ayuda que la Uni贸n Europea va a dar a Ucrania constituye un acto inamistoso. Y que atacar谩n a cualquier persona o cualquier entidad que transporte esta ayuda hacia Ucrania鈥 No tenemos m谩s remedio que mantenernos juntos en el apoyo de Ucrania, teniendo en cuenta que no solo es apoyar al pueblo de Ucrania, sino tambi茅n nuestra seguridad y la estabilidad mundial. Y esto tiene un precio. No sale gratis. Las sanciones van a repercutir en nosotros. Tienen un coste y esto es mejor reconocerlo y explicarlo a la opini贸n p煤blica, que hay que estar dispuestos a pagar ahora este precio, porque, si no, ma帽ana va a ser mucho m谩s alto. Estamos dando un paso en la historia de la integraci贸n europea, en la historia de Europa, de la posguerra y de la Guerra Fr铆a“.

Claro, pagaremos el precio, solo que Borrell y sus secuaces, estar谩n calentitos. Paso hist贸rico y leches.

Total, que estamos en Guerra, dicho por nuestro inefable Borrell. Espa帽a le ha declarado la guerra a “Rusia”, claro est谩 que no mediante una declaraci贸n formal, si no enviando “a trav茅s de la UE” armamento al ej茅rcito de Ucrania.

Y esto con un Putin que afirma estar dispuesto a la escalada hasta el punto de llegar a emplear armas nucleares. Sin olvidar que la UE es tambi茅n potencia nuclear (Francia) y el escenario de la tragicomedia (en ella muere la gente, aunque no de risa).

Hay analistas de todo tipo dando interpretaciones de la pel铆cula, y cuando hay tanta gente diciendo por qu茅 suceden las cosas de manera tan contradictoria y dispar, la 煤nica explicaci贸n es esta: nadie sabe por qu茅 estamos en guerra, nadie sabe qu茅 diablos se traen entre manos. Los propios actores pol铆ticos del conflicto (el gobierno ruso, el gobierno ucraniano, el gobierno de la UE), no tienen ni idea de a d贸nde van. Simplemente caminan, y nos arrastran con ellos.

Otres muestran los bombardeos que se han sucedido en Yemen, Siria, Somalia, sin que nadie les haga ni caso. Y dicen que hay que verlo todo… Yo no lo creo as铆, porque el que una superpotencia, invada un pa铆s como Ucrania, involucrando en Europa a fuerzas multinacionales con armas nucleares, es algo que no ocurr铆a desde la II Guerra Mundial. Europa hay que recordarlo, es la cultura m谩s violenta del planeta. Sus guerras son eternas. Y mientras millones de personas se desplazan para huir de la quema como pueden, muertos de hambre, de fr铆o, y de miedo鈥 Los gobiernos siguen reaccionando, que no razonando. Y la poblaci贸n, sin defensas organizativas ni ideol贸gicas, sin medios propios dignos de tal nombre鈥 Es arrastrada…

A m铆 que me arrastren. No pienso andar voluntariamente. Por lo menos que quien tire, cargue mi peso.