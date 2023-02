–

De parte de Indymedia Argentina January 31, 2023 200 puntos de vista

Nelson Santacruz, referente de La Poderosa en la villa 21-24 analiz├│ el comienzo del 2023 en los barrios populares. Habl├│ acerca de las problem├íticas que el Estado sigue sin resolver en las villas y puntualiz├│ los conflictos que llegan todos los a├▒os en el verano: el calor en condiciones de hacinamiento, el crecimiento de los casos de dengue, la falta de acceso al agua y los problemas el├ęctricos. Adem├ís remarc├│ la situaci├│n que viven en las villas de todo el pa├şs por el narcotr├ífico. Fue durante el programa Est├ís Muteadx.

Entrevista: Pedro Ram├şrez Otero/Juli├ín Bouvier. Redacci├│n: Pedro Ram├şrez Otero. Edici├│n: Fernando Tebele. Foto de portada: Maxi Failla.

La Poderosa naci├│ en 2004 como organizaci├│n y en 2010 como medio de comunicaci├│n con la revista de papel La Garganta Poderosa. Desde la comunicaci├│n y con el trabajo en los barrios, denuncian la negligencia por parte de la Justicia y el Estado para resolver los problemas estructurales de los barrios populares. ÔÇťLa hipocres├şa est├í en que mientras tienen a mujeres mapuche presas en Bariloche hace casi 100 d├şas, esos mismos jueces, que cobran millones de pesos al mes de sueldo, hacen caso omiso a hechos tremendos como las dificultades para acceder a Lago Escondido, que fue ocupado nada menos que por un ingl├ęsÔÇŁ, plante├│ Nelson Santacruz, referente de La Poderosa en la Villa 21-24. A la vez, se refiri├│ a las problem├íticas de los barrios que la Justicia tambi├ęn omite, como ÔÇťla represi├│n y el gatillo f├ícil dirigido hacia la poblaci├│n joven de los barrios popularesÔÇŁ de todo el pa├şs. ÔÇťCorrepi se├▒ala que desde la llegada de la democracia ya hay m├ís de 8 mil casos de personas que son asesinadas por la represi├│n estatal. Nuestra lectura pol├ştica tambi├ęn est├í puesta ah├ş, est├í puesta en esta coyuntura que de alguna manera marca la agenda de nuestros territorios tambi├ęnÔÇŁ, agreg├│.

Santacruz se refiri├│ tambi├ęn al narcotr├ífico en las villas de todo el pa├şs, que no solo se limita a la venta de drogas, sino que tiene un poder cada vez mayor en los territorios. ÔÇťEl narcotr├ífico sigue avasallando ese mercado paralelo en nuestros barrios. Por un lado, en el entramado de las reventas que termina calando en la salud de los m├ís j├│venes, que no pueden salir del consumo. Lo que ofrece el Estado no va a erradicar el problema, no termina de acompa├▒ar integralmente a nuestra juventud. Y, por otro lado, esta narcoestructura que en todo el pa├şs se expande m├ís all├í de las drogas, tambi├ęn en el manejo de las obras p├║blicas internas en los barrios populares, el sistema de cable, de internet y lo que fuera, sin ning├║n control de los tres poderes del Estado. Hay como una especie de zona liberada para que el narcotr├ífico avance. Y cuando se habla de inseguridad, como ya sabemos, como nos acostumbran los medios hegem├│nicos, vemos y vamos a verlo ahora cuando empiecen las elecciones que van a hablar de los choreos de celulares y de las motos, que no est├í mal, pero no es la matriz de fondo. A nosotros el narcotr├ífico nos mata o nos lleva presosÔÇŁ, explic├│.

El enemigo de todos los veranos

En la Ciudad de Buenos Aires, uno de los barrios m├ís complicados con el dengue todos los a├▒os es la Villa 21-24. En plena pandemia por Covid-19, hab├şa unos 600 casos de dengue en ese barrio. ÔÇťNosotros vivimos al lado del Riachuelo. Si bien tiene cierto flujo, podr├şamos llegar a decir, sus orillas no. Las orillas est├ín con basura, tambi├ęn son microbasurales que no son eliminados de ra├şz. Ah├ş tambi├ęn hay muchos mosquitos. Entonces a partir de nuestras postas de salud solemos hacer campa├▒a de concientizaci├│n para descacharrar y dem├ís en todo el pa├şs, en todas nuestras asambleas. Pero si la estructura, barrial o territorial, no est├í siendo fumigada, es muy dif├şcil que esto se erradique. Si bien hay barrios donde se fumiga constantemente, hay otros donde necesitamos que haya m├ís implementaci├│n territorial del descacharrado y tambi├ęn el acompa├▒amiento de prevenci├│n para que los datos no aumenten tantoÔÇŁ, dijo Nelson.

El rol de las organizaciones

La organizaci├│n comunitaria y popular est├í cada vez m├ís presente en los barrios a nivel nacional, y los reclamos en todo el pa├şs son muy similares: ÔÇťNosotros venimos denunciando el tema de la urbanizaci├│n hace mucho tiempo. Es una de las banderas m├ís importantes de las villeras y los villeros, y est├í totalmente vinculado con la falta de acceso a cloacas, el hacinamiento y un mont├│n de otras necesidades estructurales que vivimos cotidianamente. Y hoy en d├şa, en el verano, el agua es una de las necesidades b├ísicas m├ís importantesÔÇŁ, dijo Santacruz. Las obras para el acceso al agua y otras necesidades b├ísicas no avanzan o lo hacen lentamente. En algunos casos, incluso, solo se anuncian obras que nunca comienzan. ÔÇťLo que nos pasa, a quienes crecemos en los barrios populares es que vamos cumpliendo cada uno 20 o 30 a├▒os de ver que no se hace nada y tenemos los mismos problemas de cuando ├ęramos ni├▒os. La electricidad es el terror de de los veranos y de los inviernos, provoca incendios y de hecho esta semana le├şa que se condon├│ desde el Ministerio Econom├şa a Edenor y Edesur una suma que asciende m├ís o menos a los 220 mil millones de pesos y solo deber├ín pagar unos 80 millones de pesos. Dos entidades que tambi├ęn son responsables de las negligencias, de que se nos quemen todos los electrodom├ęsticos en los barrios constantemente, de que se pudra la comida en los comedores populares. Hay una complicidad entre el Estado y tambi├ęn sectores privados para que el abandono se profundiceÔÇŁ, plante├│ el integrante de La Poderosa.

Los comedores y merenderos son los que a diario garantizan un plato de comida para los vecinos y vecinas. Santacruz se refiri├│ al trabajo de estos espacios en un contexto en el que casi la mitad del pa├şs est├í bajo la l├şnea de pobreza: ÔÇťDesde La Poderosa venimos se├▒alando que nuestro pa├şs produce toneladas de alimentos para todo el mundo. Tambi├ęn es importante reconocer a quienes est├ín en la primera l├şnea de defensa. Ah├ş est├ín las cocineras comunitarias. El reconocimiento tiene que ver no solamente simb├│licamente, sino a partir de un marco laboral, un reconocimiento salarial a nuestras compa├▒eras que trabajan todos los d├şas en este espacio para alimentar a un mont├│n de vecinos y vecinasÔÇŁ.

A partir de la falta de acceso al trabajo en los barrios populares y el trabajo no remunerado de quienes est├ín al frente de los merenderos y comedores, desde La Poderosa empezaron a implementar las cooperativas de trabajo. ÔÇťSomos m├ís de 70 cooperativas que engloban aproximadamente a 500 laburantes. No la estamos pasando tan bien en este contexto. Y hablo de la parte laboral porque termina repercutiendo directamente en los derechos b├ísicos de la infancia, adem├ís de los derechos b├ísicos de los padres y las madresÔÇŁ, cont├│, y plante├│ cu├íles son las proyecciones que tienen de este trabajo cooperativo para este a├▒o que acaba de comenzar: ÔÇťBuscamos que se fortalezcan los insumos para acompa├▒ar a nuestro sector, porque es clave para poder reconocerle este trabajo. Estamos hablando de una sociedad donde constantemente nos dicen ÔÇśustedes son los negros villeros de mierda, son planerosÔÇÖ y as├ş es como nos marcan, nos categorizan y nos etiquetan a los que vivimos en los barrios populares y a los que buscamos otro sistema de laburo, otra forma de emprender esa formaci├│n, esa capacitaci├│n en la forma de realizar otro tipo de productos mucho m├ís artesanales o de servicios, como puede ser la comunicaci├│n en aquellas cooperativas de comunicaci├│n como La GargantaÔÇŁ.

En este modo de nombrar a los villeros y villeras al que se refiere Santacruz, tambi├ęn se engloba a las infancias. Esas que despu├ęs aparecen representadas en los medios de comunicaci├│n, en las publicidades y en las campa├▒as pol├şticas. ÔÇťEn ├ępocas electorales van mostrar a nuestras infancias en spots de campa├▒a, a los pibes y las pibas de nuestros barrios, vinculados al asistencialismo y no a un trabajo de ra├şz, estructural, para que puedan crecer de manera sana. Por ejemplo, tenemos much├şsimos conflictos con las salitas, tenemos much├şsimos conflictos con conseguir leche en polvo o de f├│rmula que es para los m├ís chiquitos. Las salitas o los CeSAC (Centros de Salud y Acci├│n Comunitaria) dentro de los barrios o est├ín muy lejos, o est├ín estallados, No tienen profesionales suficientes como nutricionistas, pediatras, personal de salud mental, por ejemplo, para poder acompa├▒ar a los ni├▒os, ni├▒as y adolescentes en nuestros barrios. Y estas cosas son tambi├ęn problem├íticas que las vamos discutiendo de manera asambleariaÔÇŁ, dijo, y volvi├│ a remarcar que la mitad de las infancias en Argentina est├ín debajo de la l├şnea de pobreza: ÔÇťEsa es la realidad tambi├ęn. Nosotros laburamos con m├ís o menos 45 mil raciones de alimentos cocinados al d├şa en todo el pa├şs, estoy hablando de los comedores y merenderos, de los cuales aproximadamente 16 mil son infanciasÔÇŁ.

Fuente: https://laretaguardia.com.ar/2023/01/a-nosotros-el-narcotrafico-nos-mata-o-nos-lleva-presos.html