October 1, 2022

芦Nos han hecho creer que con extraer petr贸leo, los pueblos ind铆genas pueden desarrollarse econ贸micamente, pero no es as铆禄, dice Zenaida Yasacama, vicepresidenta de la Confederaci贸n de Nacionalidades de Pueblos Ind铆genas del Ecuador (CONAIE). En esta entrevista con Mongabay Latam, la dirigente habla del paro nacional de junio de este a帽o, que se extendi贸 por 18 d铆as, y que aterriz贸 en una serie de mesas de di谩logo planteadas por el gobierno para atender las demandas. Asimismo se帽ala que, si para el 13 de octubre no se tiene acuerdos, podr铆an reiniciarse las protestas. Por Yvette Sierra Praeli.



Entre las diez exigencias que presentaron los pueblos ind铆genas durante el paro, las mismas que se han estado discutiendo en los 煤ltimos meses, est谩n el control del precio del combustible, la moratoria de las deudas en la banca p煤blica y privada, as铆 como no ampliar la frontera petrolera y minera. Las movilizaciones se detuvieron bajo el compromiso expl铆cito del gobierno ecuatoriano de atender cada una de las demandas.

驴Qu茅 ha pasado m谩s de tres meses despu茅s? 驴Qu茅 viene ahora? Mongabay Latam convers贸 con Zenaida Yasacama, lideresa del pueblo kichwa de Pacayacu y economista de profesi贸n, para conocer cu谩les han sido los resultados, hasta el momento, de las conversaciones entre organizaciones ind铆genas y el gobierno ecuatoriano. Tambi茅n para analizar la situaci贸n de la Amazon铆a ecuatoriana, el impacto de las actividades extractivas y el liderazgo que est谩n asumiendo las mujeres en las organizaciones ind铆genas.

鈥擡n Ecuador est谩n en negociaciones tras las protestas que se realizaron en junio, 驴cu谩l es el panorama?

鈥擳uvimos 18 d铆as de movilizaciones por el respeto a los derechos colectivos, derechos humanos, derecho a la naturaleza, derecho a la vida. Hemos vivido d铆as muy dif铆ciles. En este momento estamos atravesando el problema de la ampliaci贸n de las actividades extractivas como el petr贸leo, la miner铆a, la tala de 谩rboles. Nos sentimos amenazados, porque ya lo hemos vivido m谩s de 50 a帽os. Nos han hecho creer que con extraer petr贸leo, los pueblos ind铆genas pueden desarrollarse econ贸micamente, pero no es as铆. Hemos rechazado rotundamente las expresiones del Estado ecuatoriano que mencionan que los pueblos ind铆genas son los que retrasan el desarrollo del pa铆s, 驴pero cu谩ntos a帽os han vivido administrando sin la intervenci贸n de los pueblos ind铆genas? Ellos eran los que nos ten铆an secuestrados. En Ecuador hay 15 nacionalidades, 18 pueblos ind铆genas y cientos de comunidades. En este momento, los pueblos y los territorios de la Amazon铆a est谩n amenazados completamente.

鈥斅縋or qu茅 se inici贸 la movilizaci贸n?

鈥擡n el VII Congreso de la CONAIE se establecieron varios mandatos de los pueblos y nacionalidades. Hemos trabajado la propuesta de los temas m谩s importantes para dialogar con el gobierno nacional. Nuestro primer di谩logo fue en octubre de 2021, en el que no hubo ning煤n resultado. El segundo di谩logo fue en noviembre de 2021 y tampoco tuvimos resultados. El gobierno nos dijo que le demos tiempo, tres semanas, que era hasta fines de diciembre, pero lastimosamente no nos dieron ninguna respuesta. En enero hicimos un consejo ampliado de nuestra estructura organizativa e indicamos que no ten铆amos respuesta. Acordamos esperar hasta febrero para, nuevamente, tener un consejo ampliado donde nos planteamos hasta cu谩ndo 铆bamos a esperar. El 20 de mayo otra vez tuvimos una reuni贸n en la que, por consenso, se decidi贸 hacer una movilizaci贸n, puesto que el gobierno no nos estaba escuchando.

鈥斅縃ubo alg煤n acuerdo?

鈥擲alimos en una movilizaci贸n pac铆fica para exigir las diez demandas en beneficio del pueblo ecuatoriano y no solamente del sector ind铆gena. Empezamos el 13 de junio y estuvimos 18 d铆as hasta el d铆a 30 de junio. Tras las movilizaciones firmamos un acta de compromiso con el gobierno para tener una base de trabajo y que la Iglesia sea el mediador. Adem谩s, como movimiento ind铆gena pedimos a la ONU [Organizaci贸n de las Naciones Unidas] y otras instancias internacionales que sean veedores y puedan acompa帽ar este proceso de di谩logo que empez贸 el 13 de julio y durar谩 hasta el 13 de octubre. El acuerdo fue dialogar durante estos 90 d铆as.

鈥斅縌ui茅nes forman parte de la mesa de di谩logo?

鈥擡l movimiento ind铆gena liderado por la Conaie y nuestras organizaciones fraternas como Feine [Consejo de Pueblos y Organizaciones Ind铆genas Evang茅licos del Ecuador] y Fenocin [Confederaci贸n Nacional de Organizaciones, Ind铆genas y Negras]. Tambi茅n los sectores sociales y parte de la ciudadan铆a ecuatoriana que se sienten afectados por los temas que est谩 atravesando el Ecuador. En las mesas de di谩logo hemos hablado sobre focalizaci贸n de combustible, control de precios, fomento productivo, alivio financiero y extractivismo de petroleras y mineras. De estos cinco temas. En alivio financiero hemos podido tener un poco de viabilidad en lo que respecta a la banca p煤blica, as铆 como el tema de moratoria.

鈥斅緾u谩les han sido esos acuerdos en el tema financiero?

鈥擠urante la pandemia algunos han perdido empleos. Es una situaci贸n compleja en Ecuador. Algunos emprendedores y nuestros agricultores sacaron microcr茅ditos para poder seguir trabajando y, como consecuencia de la pandemia, hubo muchas deudas y perdieron sus bienes. Una de las propuestas para aliviar financieramente al pueblo ha sido solicitar la condonaci贸n de las deudas hasta diez mil d贸lares y la reestructuraci贸n de las deudas con cr茅ditos del 1 % para emprendedores. Estas propuestas han sido tomadas en cuenta y aceptadas por parte del Estado, aunque la condonaci贸n de deuda solo ha sido aceptada hasta un m谩ximo de 3000 d贸lares. En las otras cuatro mesas no tenemos ninguna respuesta. Sobre el control de precios nos han dicho que no ser谩 posible. Y todav铆a falta instalar otras mesas: derechos colectivos, educaci贸n, justicia, salud. Hasta el 13 de octubre tenemos tiempo para debatir y avanzar con estas mesas.

鈥斅縌u茅 pasar谩 con los temas en los que no est谩n llegando a acuerdos?

鈥擟omo movimiento ind铆gena, con nuestras organizaciones fraternas, hemos predispuesto nuestro tiempo con la capacidad t茅cnica y con la capacidad de liderazgo, pero no hay respuesta. Incluso el gobierno ha hecho declaraciones para debilitar al movimiento ind铆gena diciendo que queremos imponernos. Pero no es as铆. Lo 煤nico que tratamos de hacer es que este di谩logo tenga resultados concretos y que sean viables. Claro que el gobierno hace ver que la Conaie no est谩 aceptando, pero no es as铆. Lo que sucede es que los gobiernos no est谩n para servir a los que realmente necesitan.

鈥斅縌u茅 piensan hacer desde la Conaie?

鈥擭uestro mensaje ser铆a que los gobiernos de la derecha, quiz谩s los gobiernos neoliberales, no est谩n para ayudar, para trabajar o para encaminar al desarrollo, m谩s bien est谩n para hacer desaparecer a los pueblos y nacionalidades ind铆genas y coger todo esos territorios que los pueblos ind铆genas han cuidado cientos de a帽os y destinarlos a la actividad petrolera y decir que ese es el desarrollo para nosotros. Cuando en Ecuador es importante para su desarrollo, por ejemplo, el turismo. Adem谩s, la matriz productiva debe mejorar para dar valor agregado a nuestros productos nacionales y podamos ser exportadores. Creo que es un momento para que muchos pa铆ses hermanos unamos esfuerzos en esta lucha y darnos esa fortaleza que necesita el continente.

鈥擡l informe de RAISG se帽ala que el 89 % del petr贸leo que sale de la Amazon铆a proviene de Ecuador, 驴eso c贸mo afecta a las comunidades ind铆genas?

鈥擡l petr贸leo ha destruido la cosmovisi贸n en algunos pueblos, principalmente en el norte de la Amazon铆a. Donde yo vivo, en el centro de la Amazon铆a, todav铆a no ha entrado porque estamos defendiendo a diario, al igual que en el sur de la Amazon铆a. La Amazon铆a deber铆a ser una de las regiones m谩s desarrolladas porque desde all铆 sale el petr贸leo, pero es todo lo contrario, es la regi贸n m谩s olvidada.

鈥斅縌u茅 est谩 sucediendo en la Amazon铆a centro?

鈥擬i territorio est谩 en la provincia de Pastaza, en la Amazon铆a centro, que todav铆a est谩 intacta, se mantiene, pero hay muchas amenazas, mucho inter茅s para que ingresen las petroleras. Incluso, ya han identificado donde est谩 el petr贸leo y dicen que los pueblos ind铆genas somos mezquinos porque no queremos el desarrollo. Pero tenemos un claro ejemplo de lo que pasa en el norte de la Amazon铆a, ah铆 se ha hecho explotaci贸n petrolera y 驴d贸nde est谩 el desarrollo? Los pueblos ind铆genas m谩s bien somos cuidadores de los bosques. Por ejemplo, ahora que estamos viviendo el cambio clim谩tico, la Amazon铆a da aire y un respiro al mundo, por eso debemos mantenerla, cuidarla y defenderla. Adem谩s, nosotros tenemos en la selva nuestro mercado, nuestras medicinas, nuestras frutas y podemos ir al r铆o a pescar. Y si se llegara a expandir la actividad petrolera estar铆amos muriendo de hambre. La pelea es bastante dura, y creo que la participaci贸n de la mujer ha sido muy importante para la lucha.

鈥擱ecientemente hubo una audiencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la denuncia por violaci贸n a los derechos humanos de los ind铆genas en aislamiento por parte del gobierno Ecuatoriano, 驴qu茅 decidieron?

鈥擡l d铆a 23 de agosto estuvimos en Brasil en la audiencia por los hermanos Taromenane y Tagaeri, que son hermanos no contactados, porque el gobierno nacional ya tiene todo listo para que ingrese la empresa petrolera a su territorio y nosotros estamos defendi茅ndolos. Ellos dicen que no hay ning煤n tipo de contaminaci贸n, cuando hace unos meses se vivi贸 un derrame de petr贸leo y han dicho que no es un derrame complejo. Nos preocupa porque el territorio es nuestra casa, tenemos todo all铆. Creemos que al gobierno el movimiento ind铆gena no les interesa.

鈥擴sted ha mencionado el papel de las mujeres ind铆genas en la defensa de la Amazon铆a鈥

鈥擫as mujeres tenemos sue帽os y retos que cumplir, pero tambi茅n hay muchos obst谩culos. Debemos saber caminar, reconocer de d贸nde venimos, a d贸nde queremos ir y qu茅 queremos para la juventud, para la nueva generaci贸n. Las mujeres de la cuenca amaz贸nica estamos siendo dirigentes, estamos en las asambleas nacionales, en los pocos espacios que hemos podido construir. Tenemos tambi茅n una parlamentaria andina. Dentro de la Asamblea Nacional de Ecuador tenemos mujeres ind铆genas, pero muy pocas. Y creo que nos ven como que no vamos a avanzar. Considero que en nuestros pa铆ses de la cuenca amaz贸nica todav铆a no hay un mecanismo de participaci贸n pol铆tica para las mujeres.

En esta Cumbre he propuesto que debemos crear un mecanismo de participaci贸n para las mujeres. Dentro de la organizaci贸n podemos participar, aunque hay organizaciones y nacionalidades que todav铆a no las dejan participar, pero las mujeres estamos asumiendo responsabilidades. Yo, por ejemplo, soy la primera vicepresidenta de la Conaie en toda la historia de la organizaci贸n. Siempre han sido hombres, pero actualmente somos cinco mujeres y cinco hombres en el Consejo de Gobierno de la Conaie. Ahora hay paridad, aunque a煤n no hemos tenido presidenta en la organizaci贸n nacional. Pero en mi pueblo yo fui la primera presidenta y no fue nada f谩cil trabajar con los hombres.

鈥斅縃a sido muy dif铆cil?

鈥擡llos dec铆an: 鈥樎緾贸mo una mujer me puede mandar? 驴C贸mo una mujer me puede dirigir?鈥 Pero ese paradigma se rompi贸 en mi pueblo y despu茅s de mi gesti贸n tambi茅n asumi贸 una mujer como presidenta. Creo que es importante entender nuestra cosmovisi贸n, tambi茅n desde el feminismo, porque el movimiento ind铆gena tiene su conceptualidad. Creo que debemos tratar de ver la forma para poder discutir, porque en nuestras nacionalidades tenemos la funci贸n de la mujer y la funci贸n del hombre, pero creo que con la sabidur铆a y el entendimiento se puede lograr. Soy dirigenta y tambi茅n soy madre, y la gente acepta porque sabe que somos mujeres y tambi茅n somos una autoridad. Muchas veces las mismas compa帽eras tambi茅n generan esa diferencia. Nosotras hablamos de la violencia contra la mujer cuando a veces entre nosotras mismas se da esa violencia. Al inicio fue dif铆cil, pero ahora me siento m谩s fortalecida, por eso creo que, cuando una mujer empieza a tomar el liderazgo desde su comunidad, la gente te conoce y as铆 puede llegar m谩s alto. Y es importante mantener la relaci贸n de nuestras bases y ense帽ar a caminar juntos.

鈥斅縍ecibi贸 apoyo de su familia?

鈥擬i familia siempre ha estado en la organizaci贸n, mi mam谩 ha sido dirigente de las mujeres. Ella lo 煤nico que me dice es que siempre debo cuidarme. Aunque ya es mayor, en estos 18 d铆as de movilizaci贸n ella me supo acompa帽ar y estuvo conmigo. Ella es una de las mujeres que camin贸 en 1992 cuando hubo un levantamiento de los pueblos ind铆genas de Ecuador, entonces sabe c贸mo es la lucha y lo importante que es. Para m铆 la familia es fundamental y sobre todo mis padres porque ellos me han transmitido muchas cosas, por ejemplo, mi madre hasta ahora debate en las asambleas.

鈥斅縌u茅 pasar谩 el 13 de octubre si no se llega a acuerdos concretos?

鈥擡stamos sumamente preocupados como l铆deres nacionales porque esto provocar铆a un levantamiento, una nueva jornada de lucha, porque nuestras bases est谩n declarando eso. Hemos dicho al gobierno que busquemos una soluci贸n y que no quisi茅ramos que nuestros hermanos mueran, porque el Estado lo que hace es matarnos, perseguir a los l铆deres, a las lideresas y a los defensores. Nuestras bases manifiestan que debemos hacer nuevas movilizaciones desde diferentes provincias, y para m铆 es una situaci贸n compleja y muy preocupante. Nadie quiere eso, pero sucede porque los gobiernos no escuchan y m谩s bien los gobiernos nos matan. Pero los organismos internacionales tampoco act煤an. 驴Acaso han suspendido, han sancionado? No. Por ejemplo, Lenin Moreno (expresidente de Ecuador) ahora trabaja en la OEA, es el comisionado de la Organizaci贸n de Estados Americanos para asuntos de discapacidad y los ministros tambi茅n en Estados Unidos y otros pa铆ses, viviendo su vida, y no pasa nada. A nosotros, por defender nuestro territorio, por salir a la calle, nos judicializan y hasta nos matan. Y nadie dice nada.

Fuente: Mongabay Latam