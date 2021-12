–

Mientras la ultraderecha medi谩tica y de las organizaciones de 芦v铆ctimas del terrorismo禄 claman al cielo porque el preso pol铆tico vasco I帽aki Etxeberr铆a (芦Mortadelo禄) volvi贸 a pisar las calles, libre y sonriente, sus familiares, compa帽eros y vecinos le hicieron un recibimiento (芦Ongi etorri禄) como siempre se ha acostumbrado cuando un preso es liberado.

Lo que ocurre en Euskal Herria sobre este tema de los recibimientos de presos y presas (ongi etorri, en euskera) es muy particular: en los peores tiempos de represi贸n cada preso o presa que sal铆a en libertad era esperado en la puerta de la prisi贸n con banderas y aplausos. Luego en caravana de coches recorr铆a cientos de km hasta llegar a su pueblo donde el recibimiento era apote贸sico, pasaba entre filas de banderas y se hac铆a un acto en el que las distintas agrupaciones de la izquierda abertzale le agradec铆an su sacrificio y su lucha.

Estos 芦ongi etorri禄 no siempre terminaban en paz, ya que no faltaba la ocasi贸n en que la polic铆a cargaba contra los vecinos, cuya 煤nica culpa era querer abrazar o ver a uno de ellos que hab铆a estado en prisi贸n 4, 10 o 30 a帽os, y sal铆a a la calle con el pu帽o en alto, firme en sus principios y lo primero que dec铆a es que no hab铆a que olvidar a los que a煤n permanec铆an en prisi贸n.

Pero 煤ltimamente, despu茅s que ces贸 la lucha armada y ETA se autodisolvi贸, el tema de los 芦ongi etorri禄 fueron de mal en peor. Por un lado, el gobierno espa帽ol y sus c贸mplices en Euskal Herria aumentaron las prohibiciones y la represi贸n contra quienes quer铆a homenajear al ex preso o presa que llegaba a cada pueblo. Adem谩s, la presi贸n de los medios espa帽olistas y de las asociaciones de 芦v铆ctimas禄 exig铆an que se terminara con los recibimientos definitivamente.

En las propias filas de la izquierda abertzale (IA) surgieron voces en un sentido y en otro. Algunos defendiendo la posibilidad de agasajar a los militantes que sal铆an de prisi贸n, mientras que otros, m谩s ligados a la dirigencia actual de Bildu y Sortu, desaconcejaban los 芦ongi etorri禄 en aras de una ut贸pica reconciliaci贸n. D铆as atr谩s fue el propio colectivo de presos que emiti贸 una declaraci贸n proponiendo que los recibimientos sean 芦discretos禄 y 芦en privado禄. Si bien detr谩s de esta declaraci贸n est谩n la mayor铆a de los presos y presos (que respetan las directrices de la IA oficial) se sabe que hay otros que no est谩n de acuerdo con esta decisi贸n de cortar con los recibimientos.

As铆 se lleg贸 a este pasado jueves, cuando I帽aki Etxeberr铆a fue dejado en libertad. Hab铆a cumplido con una larga y dolorosa condena de 25 a帽os de c谩rcel y dispersi贸n, a cientos de km de su familia y su pueblo de nacimiento. Etxeberr铆a lleg贸 al Casco Viejo de Iru帽a (Pamplona) portando una pancarta de 芦Amnist铆a禄 y quienes lo esperaban desde hace rato prorrumpieron en aplausos y gritos de 芦谩nimo禄, mientras se encend铆an bengalas de colores.

Cuando el peque帽o video (https://lahaine.org/fZ83) trascendi贸, los medios neofascistas espa帽oles se pusieron en cadena y despotricaron contra la liberaci贸n y el recibimiento del 芦etarra terrorista禄. Pero adem谩s, y esto es el producto de la nueva etapa, se sum贸 al repudio del 芦ongi etorri禄 el partido Sortu, referente principal del abertzalismo oficial.

Conclusi贸n: es muy dif铆cil que todos acaten las prohibiciones ni las recomendaciones de auto-reprimirse y no agasajar al vecino o vecina de un pueblo que vuelve con los suyos despu茅s de pocos o muchos a帽os de c谩rcel. En ese sentido, los aplausos que recibi贸 Etxeberr铆a retumbaron con fuerza en todo el territorio vasco. Quiz谩s eso haga reflexionar a quienes se plantean impedir que un hijo, un hermano, una madre o un padre pueda abrazar a su hijo o hija en la calle y con sus vecinos y compa帽eros. No se puede tapar el sol con un dedo, y menos en un pueblo que siempre se caracteriz贸 por eludir las prohibiciones y luchar contra las imposiciones autoritarias.