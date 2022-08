–

De parte de La Corda August 26, 2022 160 puntos de vista

Compartimos aquí la carta que nos manda un compañero que se encuentra preso en la cárcel de Daroca (Zaragoza). Prefiere no poner su nombre en el escrito, así que lo publicamos anónimamente. El compa relata un episodio autolítico, el problema con lxs carcelerxs cuando lo encontraron lesionado y la sanción «pertinente» que le pusieron por el episodio.

Agosto 2022. Prisión de Daroca

Mis mayores deseos libertarios para todxs lxs compañerxs.

Desde esta kárcel de Carroca (Zaragoza) es muy importante os informe de lo k esta sucediendo entre estos muros, celda reformadas, queriendo dar a esto otro aspecto k el de antaño pero difícil está para devolver la vida a tantos k akí la han perdido, eso si, siempre x la voluntad de ellos, o sobredosis accidentales, ¡siempre lo mismo! y ¡si! tengo ¿no miedo! si no ser vencido de ocurrirme algo extraño; k justificarían solo con mi último antecedente de intento autolítico en el cual perdí cerca de 3 litros de sangre, ello motivado x k me llevaran a enfermería para descansar unos días. Me se chivaron de k vendía medicación (falso), lo único k te hacen tomar la medicación controlada y empezaron a hacerme, ke si mueve la lengua, etc.. para mi unas vejaciones/humillaciones continuas, y en un chakeo sorpresa, en el k no me pillaron nada (obvio), para k el doble hablara conmigo me advirtió de k me ‘daba’ 1 oportunidad +, apenas le pude decir cuatro palabras, y exigí k si me chakeaban íntegro, me trajesen una bata, zapatillas y acta de chaqueo motivándolo, ¡lo hicieron! por la tarde me abren con mucha prisa para recoger mis cosas del Mod. 3, yo ya las estaba preparando, pues me lo imaginé, ¡nadie me ayudo para llevar 4 bolsas! conocedores de mis lesiones, pero eso les da igual, me metían prisa y sin decir casi nada, yo mismo arrastré las bolsas hasta mi módulo, ¡mareándome x el trayecto! casi cayéndome, sin duda, ¡disfrutaron! pero lo logré, les demostré k alli, kien fue fuerte estaba claro.

Una vez en el módulo pedí agua, beber gua, k solo era abrir una puerta, ¡parecían no saber donde estaban los grifos! grité ¡Agua! ¡Denme agua! el WC, y lo abrieron, bebí no sé cuánta, y si, les dije, habrán disfrutado viéndome sufrir ¿no? ¡Me dan pena! callaron y se fueron.

Subí poco a poco las bolsas ala celda, y cuando llega el responsable de la medicación, ¿ entrando ya en el módulo! Siguen dándomela controlada, así día tras día, 3 veces diarias de vejaciones, humillaciones k sentía, hablé con el médico para decir lo que pasaba y como hablar con la pared, ¡ya no aguantaba+! y preparé todas las cosas en bolsas, estaba decidido a hacer algo grave, muy grave, y una vez coloké al médico, con intención de clavarlo, se percató, avisó a los txacurras, ¡les debe la vida! a los dos días ¡no aguanté! pensé que kitándome la vida x su culpa ¡viviría con mi muerte todos los días de su vida! casi lo dejo escrito. y me corté la madrugada 18 a 19-6-22, cuatro arterias venas de la pierna izquierda a las 3:00h, sangraban 4 chorros de sangre de ella, sentado en la cama, escuchando música, sentí mucha sed al levantarme caí desmayado y desperté al rato, pille agua como pude y volví arrastrastrandome a la cama, salía menos sangre y frote las heridas con algo, de nuevo los sentidos, tenia la cuchilla en la mano e intenté cortar otra vena del pie derecho ¡no pude, no tenía fuerza! y no se, debí perder el sentido y quedé tumbado en la cama, después escucho abrir la puerta y ví que seguía vivo. Intentaban entrar y no les dejé, amenazándolos con la cuchilla, ni sé cuantos habían, 2 eran compañeros, engañé a uno pasándome sin saberlo un pincho, ahí les dije ¡fuera ni den un paso! ¡nadie entró! ¡cansado les dije, a la de 3 o se van todos o me clavo el pincho, cuento y al tirarme con el al corazón no tuve fuerza para clavármelo. me esposaron de la mano derecha y con la otra esposa empezaron a tirar de ella, con la cuál me sacaron de la cama, de la celda arrastrandome x el puto suelo x encima del enorme charco de sangre, y fuera me pusieron, en una camilla ¡ el dolor k sentía de la maldita esposa, me hizo mucho daño! de hecho aún al día de hoy me sigue doliendo, algo raro, y ¡pasan hasta de mirar k me pasa! durante el trayecto, ¡a penas me enteré! unicamente sentía el dolor de la esposa y los guantazos k me daban incluso estando el médico presente ¡tuve suerte! solo fueron guantazos pues con todas las lesiones k tengo, no sería dificil me hubieran podido causar daños de x vida. ¡tratado como una mierda! ¡ni hospital ni nada! y vamos, aún me estoy recuperando de la pérdida de sangre, el medico me empezó a dar “ cromantobic ferro 37’5 mg (likido) y k las analíticas decían tengo anemia, falta de hierro, a saber, pues he pedido copia de las dos analiticas de sangre y no me las dan, las he solicitado tres veces y ¡nada!

Están convencidos de k vendo la medicación y ¡k va! con los recursos me busco la vida, pero nada, no me creen y pueden pedirme la k kieran cuando kieran pues me la tomo y no tengo problema en ello.

¡Si! ¡Tengo miedo! me faltan dos años largos para salir y no sé, parece k me estén provocando para k lie alguna y ¡k va! ¡no lo haré! eso es lo k kieren y no entraré al trapo, x si acaso, conste k para nada tengo intenciones de volver a kitarme la vida, pasé por lo relatado, y desde mi regreso al módulo, no les he causado ningún problema, al revés, salgo a manualidades, sigo mis estudios, y no doy motivo para ningún lío y mirad k “motivos” ¡me dan y me están dando! pero lo dicho, así k si algo me pasa antes de lograr salir, no será x k lo haya provocado, ni x alguna “sobredosis” pues no consumo nada k la pueda provocar. ¡Es muy importante k esto se conozca!

Lxs compañerxs presxs saben de lo k hablo y x k os lo comunico, ¡cuantxs habréis pasado “kosas” k no os creerían en la kalle. Sabeis compañerxs, al ir a entregar la instancia me dicen con estas palabras “Si le cogemos esta instancia la rompemos” (estando presente un educador) x pedir un habeas corpus x el constante intento de poner una denuncia, ya puesta hace tiempo, sin respuesta alguna x solicitar ser reconocido x medico forense x no verme, ni me dan facilitadas copia de la penúltima y última analítica de sangre)-basándome en la función del susodicho como una de sus funciones, proteger la libertad de lxs ciudadanxs (presxs o no) mandato constitucional en compromiso de k se cumplan todos “los derechos fundamentales” x parte de los poderes públicos (art. 1 L.O (6/1984 de 24 de mayo) Art 4 a) b) y c) (misma ley) envio la copia que no quieren tramitar (12-9-22)

¡Compañerxs, camaradas! La provocación x parte de estos es muy continua, impidiéndome poder ejercer mi libertad (estando preso) de muchas cosas, x lo k bien me “saken de este talego” o se normalice esta situación irregular destinada (me parece) a que se me crucen los cables y haga algo de lo cual, ya no es k yo me arrepienta o no, si no, lo k puede suceder aún estando solx, pues sé k “nadie” estará de mi lado, ¡al contrario! seguro k los ayudarían a esta peña.

Daroca se ha convertido en un centro sumiso en el k hacen y deshacen, vulneran derechos a diario y la peña ¡solo sabe kejarse! pero no ponen solución. Para k te visiten “lokutorio” tiene que solicitarlo x instancia de seguridad, indicando persona, datos, fecha, turno en k vendrán a visitarte, si no tienes peculio para llamar e informarte, ni sellos para enviar correo, ¿Cómo te enteras de cuando pueden venir a visitarte? esto solo pasa aquí. Redactaría hojas y hojas, pero creo k con lo expuesto aki queda patente en que se ha convertido Darroca.

¡SALUDOS LIBERTARIOS PARA TODXS junto un fuerte grito de lucha! ¡ANARKIA! Mis mejores deseos a todxs.