Un miembro de los Comit茅s de Defensa de la Rep煤blica que en febrero de 2018 se encaden贸 al Palau de la Justicia (sede del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya) para reclamar la liberaci贸n de los presos y presos pol铆ticos ha sido enviado en la prisi贸n. Despu茅s de que los Mossos d’Esquadra lo detuvieran el viernes, el activista David Vallhonrat ha ingresado en Brians I y resto a la espera de ser llamado por un juez.

Este d铆a CDR, Arran, Alerta Solidaria, CUP y Sindicato de Estudiantes de los Pa铆ses Catalanes (SEPC) convocaron una protesta a la plaza Catalunya, y hacia las 7.45 horas un grupo de 200 personas subieron las escaleras del Palacio de Justicia, “cerraron las puertas y pasaron cadenas de hierro entre el forjado de las puertas, rodeando con ellas sus cuerpos,” explica la sentencia. El a帽o pasado, los 12 participantes m谩s de la acci贸n quedaron absueltos, menos Vallhonrat, que no quiso comparecer en el juzgado.

Ante el encarcelamiento de Vallhonrat, los partidos independentistas con representaci贸n en el Ayuntamiento de Matadepera y las entidades soberanistas como la ANC, 脪mnium y el Consell per la Rep煤blica han convocado una protesta ante el Ayuntamiento de Matadepera para dar apoyo al detenido.

La absoluci贸n

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) rechaz贸 el recurso de la Fiscal铆a, que se opuso a la absoluci贸n y que ped铆a penas de entre uno y dos a帽os y medio de prisi贸n por desorden p煤blico, desobediencia y resistencia grave aunque, incluso los mossos que declararon en el juicio, admitieron que no vieron en ning煤n caso violencia.

El TSJC defendi贸, sin embargo, que los manifestantes no causaron da帽os en personas ni objetos, ni amenazaron con hacerlo, por lo cual descarta que cometieran un delito de des贸rdenes p煤blicos. Por otra parte, tambi茅n concluyen que la respuesta a la acci贸n de los mossos para neutralizarla fue una resistencia pasiva y sin violencia que no permite ser castigada por el ordenamiento. As铆 pues, el Tribunal reconoce el argumento de los abogados de las defensas al afirmar que “en las puertas del Palacio de Justicia no se cometi贸 ning煤n delito, sino la expresi贸n pura y genuina de un ejercicio de derechos fundamentales” como es encandenar-se en las puertas del TSJC. “La respuesta a lo que pas贸 aqu铆 no la encontramos en el C贸digo Penal”, recalc贸 al letrado Xavier Monge. Fiscalia, en cambio, considera que aquella acci贸n “pretend铆a atacar directamente contra uno de los poderes” del Estado.

https://www.elnacional.cat/es/politica/en-la-prision-un-miembro-de-los-cdr-para-encadenarse-al-palacio-de-justicia-en-el-2018_610343_102.html