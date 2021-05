A propósito de Ceuta

–

De parte de Briega May 23, 2021 35 puntos de vista

A prop贸sito de Ceuta

Publicado el 20 mayo, 2021 por Ymouled

Ya no recuerdo que es eso de sentarse, respirar y escribir. Mi cabeza es un c煤mulo de sensaciones. Me abruma la rabia, la impotencia. El ruido lo inunda todo.

Nunca me he sentido de aqu铆. No porque no sienta apego y cari帽o a la tierra sobre la que llevo caminando d茅cadas, sino porque siempre hubo elementos record谩ndome que no pertenec铆a. Unas veces, ese elemento era un compa帽ero de primaria se帽alando 鈥渜ue los tuyos han tirado las dos torres鈥, otras era un noticiario hablando de las fiestas de un pueblo que dan inicio con la tradicional batalla entre moros y cristianos, otras un polic铆a identific谩ndote a las puertas de la feria local en las que las 煤nicas personas cacheadas 茅ramos racializadas.

Somos el enemigo. Este es el mensaje que nos han dado y nos siguen dando los medios de comunicaci贸n. Esos en los que se habla de nosotros, sin nosotros. Y cuando se nos deja espacio, es siempre en calidad de testimonios estereotipados, ya es otro opin贸logo el que explica lo que nos sucede. Tenemos voz pero hay miedo porque esta puede escupir verdades inc贸modas.

Somos el invasor. As铆 nos hemos levantado la poblaci贸n marroqu铆 de este pa铆s desde principios de semana. No solo lo dice el l铆der de una formaci贸n pol铆tica que tiene carta blanca para soltar discursos de odio, acusaciones falsas, mentiras y dem谩s diatribas que no son sino la degradaci贸n de una pol铆tica ya degradada, a la que las vidas migrantes y racializadas nunca le importaron. Tambi茅n lo dice la historia. Lo dicen unos libros educativos que explican la presencia de musulmanes desde la confrontaci贸n y no desde la convivencia de quienes han habitado estas tierras, tambi茅n suyas, durante siglos. Lo dicen unas leyes que persiguen, encierran y expulsan desde hace m谩s de quinientos a帽os. Lo que nos dicen no es nuevo.

Luna es s铆ntoma. S铆ntoma de una sociedad que no se quiere mirar as铆 misma. Que ve en la caridad la soluci贸n a los problemas estructurales que el modo de vida europeo necesita para seguir existiendo. Para que Luna no vuelva a extender sus brazos hacia una persona que ruega amor en lugar de violencia, deber铆an dejar de existir los expolios coloniales que contin煤an hoy d铆a, deber铆a hacerse un ejercicio de reparaciones hist贸ricas hacia pueblos masacrados, 鈥減orque hab铆a que civilizarlos鈥, deber铆a apoyarse las luchas sociales contra dictaduras en lugar de sostenerlas, en lugar de enviarles materiales antidisturbios para reprimirlas, en lugar de enriquecer a oligarcas con acuerdos bilaterales, con el fin de que quien abraz贸 a Luna no consiga nunca llegar a sus brazos.

Luna es ahora un 铆cono. Pero no se trata solo de ella, sino de una sociedad que se ha visto reflejada en ella. Tambi茅n hay quienes la mirada la ten铆amos puesta sobre 茅l. 脡l, sin nombre, un sin historia pronto deportado, olvidado y silenciado. Como las decenas de miles de personas que llenan esa macrofosa llamada Mediterr谩neo. Sin nombres como las 24 personas que perdieron la vida el pasado 26 de abril cerca de El Hierro a consecuencia de una necropol铆tica a la que a ning煤n pol铆tico le parece prioridad revertir, a ellos una magistrada los mand贸 enterrar, en la soledad, sin identificar.

Y a pesar del ruido consigo escribir algo. Y la rabia y la importancia se torna en optimismo. En la esperanza de cambiar los enfoques, las miradas. La esperanza de que a nuestros hijos no les digan que ellos tambi茅n derribaron esas torres.