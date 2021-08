–

El escritor guatemalteco ha nacido y vive en una novela. Casi todos, todos, vivimos en una. 脡l la est谩 escribiendo. Por Rosa Pereda / CTXT.

No s茅 c贸mo se va a titular la novela de Halfon cuando decida publicar juntas todas sus entregas 鈥搎ue voy leyendo ansiosamente desde que me impresion贸 Monasterio鈥, es decir, cuando la acabe. Porque ya, a la altura de Canci贸n, la 煤ltima aparecida (Libros del Asteroide, 2021), estoy segura de estar ante una sola, enorme, maravillosa novela. Que ser谩 tan larga como La recherche, o m谩s, s贸lo que sus libros, los cap铆tulos de esa historia 煤nica, a diferencia de los de Proust, apenas se extienden cien folios. Cuando no arrancan de un relato anterior, mucho m谩s corto.

A mi modo de ver, se trata de una estrategia. Por un lado, de escritura, pero por otro, de edici贸n. Y a eso ir茅 despu茅s. Una estrategia que no ser铆a nada si no estuviera guiada por una pasi贸n: esa necesidad de contar lo recordado, muchas veces el relato escuchado de lo sucedido, m谩s que los propios hechos, a veces muy anteriores a su propia vida. Pero as铆 es como funciona la memoria, as铆 es c贸mo nos hacemos con un pasado, en su caso, fascinante. Porque Eduardo Halfon vive, ha vivido, en una novela. Y porque nuestra manera de conocer es siempre a base de relatos, a base de discursos. Privilegiadamente orales: as铆 es como sabemos lo que pasa. En el micromundo de nuestra familia y nuestros amigos, en el mundo en general. En la Historia y en las historias. Conocemos el presente, y el pasado, por lo que nos cuentan. As铆 que Eduardo Halfon, con una honestidad que le pone directamente en el punto de partida 鈥揺s el personaje narrador, el escritor guatemalteco Eduardo Halfon, y es su familia de la que habla鈥 sale a la busca del tiempo perdido desde un presente muy presente. Desde un yo que investiga y busca y viaja: as铆 que la referencia a Proust no est谩 tan tra铆da por los pelos. Con una diferencia de base: Halfon, que se sepa, no se esconde tras sus personajes. Ni tampoco esconde a sus personajes: da la cara con nombre propio y parentesco, una y otra vez. No escribe roman a cl茅. Y reconoce que imagina, que inventa, que fabula, pero su relato se refiere a personas reales (que han sido reales) con sus nombres y apellidos, y que, b谩sicamente, est谩n en su propio 谩rbol geneal贸gico. (Conviene recordar, por otro lado, que, como dec铆a Guillermo Cabrera Infante, la realidad es siempre 鈥渞ealidad鈥 en literatura).

Los cotilleos y los susurros que van configurando las tramas proustianas nos har谩n percibir un mundo que acaba, la Francia del antiguo r茅gimen. 隆Madame Verdurin convertida en Guermantes! Halfon est谩 construyendo una compleja historia de una familia n贸mada, para explicar su propio nomadismo. Una familia expresamente jud铆a 鈥揳 diferencia de Proust, una vez m谩s鈥 que hace coincidir en Guatemala las dos ramas del pueblo hebreo: la askenazi del abuelo 鈥渞uso鈥 y la sefarad铆 del abuelo 鈥渢urco鈥. Y hay, de momento, dos tragedias fundacionales y dos supervivencias: Auschwitz y la guerra civil encubierta de Guatemala. Un n煤mero tatuado en el brazo y un secuestro, que le har谩n reconstruir el horror nazi 鈥搗iajando a Lodt y al campo de exterminio鈥 pero tambi茅n profundizar en la violencia, dir铆amos que estructural del pa铆s centroamericano en que nace y al que vuelve, n贸mada 茅l, peri贸dicamente. Entonces la reconstrucci贸n de la Historia, que es uno de los objetivos de su novela, no es por simple curiosidad historiogr谩fica sino por una necesidad fundante. Es su propio yo, el escritor guatemalteco Eduardo Halfon, que necesita saber qui茅n es y explicarse a s铆 mismo y a su (complejo) mundo. Claro que en la l铆nea que va de El boxeador polaco a Duelo conoceremos personalmente el Holocausto, y en la que arranca en Ma帽ana nunca lo hablamos y parece cerrarse en Canci贸n, la violencia guatemalteca. Y m谩s cosas que contribuyen, como un mosaico, a su complicada identidad a definir. De la que forman parte el mosaico de lenguas en que se mueve, del 谩rabe al idish pasando por el ingl茅s y el alem谩n y el hebreo ritual, y llegando y volviendo al castellano madre en que escribe; y por el mosaico de comidas, desde las otomanas, olorosas y especiadas, de L铆bano o de Alepo, a los recios guisos de Europa Central, pasando por la comida tradicional de su pa铆s natal. Y los viajes pasados, esas geograf铆as tambi茅n en mosaico, y los presentes, que aparecen en el momento de la escritura. Y los tiempos, el anterior de los abuelos, la infancia recuperada, el presente vivo del escritor. Halfon ha nacido y vive en una novela. Casi todos, todos, vivimos en una. 脡l la est谩 escribiendo.

Y ahora viene la estrategia. 驴Por qu茅 digo que es una sola novela que nos entrega por entregas? Porque ya se encarga 茅l de que lo piense. Muy buena parte de sus cuentos van abriendo las historias que, aunque luego se centren en una (Monasterio, Duelo, Canci贸n) seguir谩n relacion谩ndose una con otra gracias a las autorreferencias que las cruzan. De manera que tanto cuentos como novelas (cortas) se pueden leer, y se leen, independientemente, tienen unidad y vida propias. Pero hay un balanceo de intensidades, un movimiento de foco, de ampliaci贸n y de recuerdo que permiten contar con todas. A un tiempo. El narrador, el protagonista final de esas historias protagonizadas por otros, el que tiene la 煤ltima palabra, 鈥渆l escritor guatemalteco Eduardo Halfon鈥, personaje de autor, y autor, es uno de los secretos. La funci贸n de la memoria, otro.

驴Cu谩ntas p谩ginas hacen falta para contar como se debe esta historia? Miles. Pues Halfon ha decidido ir por partes. Met贸dicamente. No s贸lo escribiendo, sino publicando. Dej谩ndonos con ganas en cada entrega, pero sac谩ndolas de su ordenador y d谩ndolas a la luz. Una por a帽o, seguramente. Sin prisa, pero sin pausa. A mi modo de ver, una sabia elecci贸n, esta construcci贸n paso a paso de su historia y, sobre todo, del propio nombre. 驴Qui茅n hay entre los lectores de novela latinoamericana que no sepa qui茅n es Eduardo Halfon a estas alturas? Si tuviera el novel贸n en las tripas de su ordenador no ser铆a lo mismo. Y no estar铆amos esperando el pr贸ximo cap铆tulo despu茅s de Canci贸n, que recomiendo vivamente. Si no lo conocen, empiecen por aqu铆, y sigan buscando el resto. Y esperando, que habr谩 m谩s.

