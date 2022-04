–

De parte de Oveja Negra April 20, 2022 243 puntos de vista

No basta con que uno viva en el mundo de información: uno tiene que ser información él mismo, asimilándose de esta forma a informaciones que recibe. Dime qué información recibes, y te diré quién eres.

En todo este fango informativo y estadístico, el mayor peligro reside en que uno se ve en serias dificultades de juzgar racionalmente esta información a la que está expuesto diariamente. Los ojos tienen que ver lo que establecen como realidad los medios de difusión de información. El sistema no tiene otro medio de supervivencia que la propagación de fe en aquello que lo sostiene, tal y como magistralmente recordaba una y otra vez Agustín García Calvo. En su forma progresada técnica y científicamente, la propaganda actual está consiguiendo reducir el arsenal de la gente para enfrentar la marea informativa. Por eso, tal y como subrayé hace tiempo en un artículo sobre la libertad de expresión, la democratización de los mismos no supone grave peligro para el sistema: hay fuerte convencimiento de que, puesta antes sus pantallitas con la «libertad» para dar con sus deditos al teclado para expresar sus opiniones y pareceres, la mayoría casi siempre acabará por decir lo que está mandado.

No creo, por otra parte, que sea del todo exacto hablar de cosas como ‘desinformación’, sobre todo cuando con esta palabra se refiere a la propaganda de los medios o algo relacionado con ella. Por ejemplo, en el contexto de la guerra ruso-ucraniana mucha gente en Bielorrusia denuncia la “desinformación” a la que está expuesta. Se entiende el sentido al que apuntan (les dicen cosas que pretenden crear en sus cabezas imágenes que no se corresponden con la verdad), pero la expresión no parece ser muy precisa en su formulación. El uso de este término ‘desinformación’ en este sentido me parece inexacto o, al menos, muy problemático. La razón es sencilla: los que aparentemente desinforman no dejan de informar, de fabricar la realidad en ningún momento, como todos los medios lo hacen, aunque sea de una manera mucho más burda y menos sutil. Cualquier propaganda lo que hace es informar, dar forma a una realidad que se pretende imponer. Incluso los más estúpidos engaños de la propaganda estatal rusa o bielorrusa sobre la situación en torno a Ucrania forman parte de esta intención profunda de dar contenido a la falsificación que pretenden hacer pasar por verdad. Y no solo eso, sino que también con esta aparente des-información se pretende amoldar, dar forma y contenido a sus súbditos, hacer que ellos sean lo que su información, su propaganda persigue. No veo allí una diferencia tan profunda como para sustituir el término de información por el de desinformación.

Con esto de la ‘desinformación’ en el sentido que usan algunos para referirse a las mentiras que les vierte la propaganda estatal, mientras tanto, se produce la sensación de que hay una información falsa y engañosa, propia de los estados dictatoriales o fascistas, como Bielorrusia o Rusia, o de las fake news de los estados democráticos, pero que, en contraposición a ella, hay algo así como inocente información mediática sin más, que se encarga simplemente de contarnos la realidad tal y como es. Y esto suena a engaño: los medios más democráticos y los más independientes y los más objetivos realizan la misma función que cualquier propaganda de corte más autoritario o intencionadamente falsificador: expandir entre las masas la creencia en que la realidad es como la fe impuesta lo dicta. Ciertamente, hay informaciones con mayores o menores grados de intención para engañar: hay muchas mentiras que se dicen a sabiendas con el fin de defender un ideal o un objetivo político que justifica la mentira, pero ¿uno que está absolutamente convencido de estar diciendo la verdad no es acaso potencialmente el mejor falsificador? Uno puede falsificar pensando que expresa la realidad en su más pura desnudez.

La tarea de des-informar hasta podría ser un asunto de rebelión popular: consistiría en deshacer, desmentir la realidad que construyen los medios de comunicación cada día y cada noche, una lucha sin cesar contra todo tipo de informaciones que se nos vierten con la apariencia, mejor o peor camuflada, de la verdad. Tarea netamente negativa, sin afirmar nada a cambio: lo mismo que descreer, deseducar, destruir… Por eso, el término ‘desinformar’ en el sentido aquí expuesto me parece problemático. Es mucho mejor y útil simplemente hablar de propaganda, de información mediática o de mentiras, sin más. Sea como fuere, lo importante de verdad en este mundo, ya se sabe, es que uno esté bien informado: tiene que informarse de todo, aunque no haya ninguna necesidad en ello. Eso, y que los medios de difusión de informaciones pueden utilizarse para el bien o para el mal, para decir la verdad o las mentiras. Este es el engaño que habrá que desmentir una y otra vez: que lo que hacen los medios es fabricarnos la realidad, constituirnos en masas, en objetos de propaganda, en llenarnos la vida de información para ocultar su vacío: no pueden servir para otra cosa.