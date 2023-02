–

De parte de Socialismo Libertario February 18, 2023

Despu茅s de largos meses de discusiones y pol茅micas se ha aprobado la conocida como Ley Trans, un nombre, en todo caso, confuso. Y es que, por un lado, facilita a las personas trans, es decir, a quienes modifican algunos rasgos de sus organismos de masculinos a femeninos y viceversa (que transitan) los tr谩mites para el cambio de sexo en los registros. Pero ni habla de c贸mo paliar las discriminaciones que sufren (por ejemplo laborales) ni c贸mo acrecentar sus derechos, aspectos sin duda importantes. Y por otra parte trata cuestiones preocupantes. Nos detenemos por ahora en dos de ellas, pues si bien quienes han votado a favor se han mostrado tajantes respecto a que no habr谩 consecuencias negativas para nadie, la realidad obliga a ser m谩s cautos.

Por un lado la ley no habla de cambios f铆sicos sino registrales, permitiendo a cualquier persona a partir de los 16 a帽os (de los 12 a los 14 con autorizaci贸n judicial y de los 14 a los 16 de los tutores legales) cambiar el sexo que aparece en documentos como el DNI con una simple declaraci贸n administrativa. Hasta ahora este cambio requer铆a un informe m茅dico para acreditar disforia y llevar dos a帽os de hormonaci贸n y/o cirug铆a (estar transitando). Ahora basta con decir que se es hombre o mujer, ante lo que diferentes voces han se帽alado riesgos de que hombres malintencionados cambien su sexo para acceder a espacios reservados a mujeres as铆 como para beneficiarse de medidas que tratan de paliar la desigualdad. En estos t茅rminos y para estas edades algo as铆 solo est谩 contemplado, dentro del 谩mbito europeo, en los Pa铆ses Bajos y Noruega.

Por otro lado los cambios f铆sicos quedan a merced de las legislaciones auton贸micas, ya en marcha desde hace a帽os en la mayor铆a de Comunidades. Pero en la Ley se proh铆ben las que son definidas como 鈥渢erapias de conversi贸n鈥. Este t茅rmino se asocia a las siniestras pr谩cticas para 鈥渃orregir鈥 la homosexualidad, por lo que esta prohibici贸n parece algo positivo. Pero en el marco de la ley puede dificultar a los m茅dicos el acompa帽amiento a adolescentes que asocian su malestar a ser trans para dilucidar con ellos si es esta la raz贸n o es otra antes de comenzar tratamientos hormonales. Un problema que ha estallado en lugares como Suecia, Finlandia o m谩s recientemente Inglaterra tras a帽os con legislaciones como la que aqu铆 se acaba de aprobar. Un nuevo ataque a la infancia y a la adolescencia que se suma a otros tantos.

Se necesitar谩 tiempo para ver las consecuencias de la ley, algo que no casa bien con las urgencias electoralistas de la pol铆tica. Esta era, junto a la Ley del Solo s铆 es s铆, la ley estrella del Ministerio de Igualdad en manos de Podemos, y ten铆a que sacarla a toda costa aunque ello supusiese atajar un debate necesario en el que personas poco sospechosas de transfobia (como mujeres trans o m茅dicos que trabajan desde hace d茅cadas en este 谩mbito) han pedido tiempo y calma. Por otro lado el PSOE ha hecho primar la unidad de la coalici贸n acallando las voces discrepantes en su partido de feministas hist贸ricas como Carmen Calvo. La derecha, por supuesto, tratar谩 de sacar r茅dito: esperamos que no logre hacer calar su discurso reaccionario y negador de la existencia de las personas trans.

Pero m谩s all谩 de la Ley, se ha abierto m谩s claramente un debate que tiene que ver con la idea de humanidad que se tiene. Un debate importante y no descontado, considerando el contexto de decadencia cultural en el que vivimos donde son habituales las banalizaciones y las falsificaciones a prop贸sito de nuestra com煤n humanidad diferente. Para nuestra corriente Humanista Socialista es un aspecto fundamental, que ha abordado y aborda en muchos textos, por ejemplo en la 鈥Declaraci贸n Sobre algunas verdades y libertades fundamentales鈥 (disponible en esta web): 鈥淟a identidad es de especie, de g茅nero, de cultura originaria, por tanto individual y, por eso, de representaci贸n de la realidad, de cambio eventualmente incluso del sexo, de relaciones, de colectividad, de actividad, de compromiso: separar estos aspectos supone un da帽o enorme a s铆 mismo鈥. De todo ello seguiremos reflexionando, y te invitamos a hacerlo con nosotras/os.